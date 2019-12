The state Board of Education has released the latest report card grades for the 2018-19 school year. A total of 54 schools received an overall grade of an A, 292 schools received a B, 579 schools a C, 458 schools a D, and 111 schools an F. An “asterisk” designates a charter school.

School Report Cards 2019

Search by district or school. Re-order table by clicking on a column heading.

District School Overall Grade Academic Achievement Academic Growth English Language Proficiency Chronic Absenteeism Postsecondary Opportunities Graduation Academy Of Seminole * Academy Of Seminole * N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Achille Achille Es B C B N/A A N/A N/A Achille Achille Hs C D N/A N/A B A C Ada Ada Ec Ctr N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Ada Hayes Es N/A N/A N/A B B N/A N/A Ada Washington Es C D C D B N/A N/A Ada Willard Es C D C D B N/A N/A Ada Ada Jhs C C C N/A C N/A N/A Ada Ada Hs C C N/A C A B C Adair Bernita Hughes Es B B B N/A A N/A N/A Adair Adair Ms B B B N/A A N/A N/A Adair Adair Hs C C N/A N/A A C B Afton Afton Es C C C N/A B N/A N/A Afton Afton Hs D D N/A N/A C B C Agra Agra Es B C A N/A C N/A N/A Agra Agra Jhs F D F N/A A N/A N/A Agra Agra Hs D D N/A N/A A C B Albion Albion Public School D C D N/A C N/A N/A Alex Alex Es B B B N/A C N/A N/A Alex Alex Hs B C N/A N/A B A C Aline-Cleo Aline-Cleo Es B C B N/A A N/A N/A Aline-Cleo Aline-Cleo Hs N/A N/A N/A N/A A C C Allen Allen Es D D D N/A C N/A N/A Allen Allen Hs D D N/A N/A C D A Allen-Bowden Allen-Bowden Public School D D C C D N/A N/A Altus Rivers Es A B A N/A C N/A N/A Altus Altus Intermediate School B C A C C N/A N/A Altus Altus Early Childhood Center N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Altus Altus Primary School N/A N/A N/A C C N/A N/A Altus Altus Es C D C C C N/A N/A Altus Altus Jhs C B B N/A D N/A N/A Altus Altus Hs C C N/A D B C F Alva Lincoln Es D C D N/A B N/A N/A Alva Longfellow Es N/A B N/A N/A A N/A N/A Alva Washington Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Alva Alva Ms D D D N/A B N/A N/A Alva Alva Hs C D N/A C A A C Amber-Pocasset Amber-Pocasset Es B B C N/A B N/A N/A Amber-Pocasset Amber-Pocasset Jhs C C C N/A A N/A N/A Amber-Pocasset Amber-Pocasset Hs C D N/A N/A C B B Anadarko Anadarko East Es N/A C N/A N/A C N/A N/A Anadarko Sunset Es N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Anadarko Mission Es D D D D C N/A N/A Anadarko Anadarko Ms D D C C D N/A N/A Anadarko Anadarko Hs F D N/A N/A D D F Anderson Anderson Public School C C B N/A C N/A N/A Antlers Brantly Es B B B N/A C N/A N/A Antlers Obuch Ms B B C N/A B N/A N/A Antlers Antlers Hs C C N/A N/A C C C Arapaho-Butler Arapaho-Butler Es B B B N/A A N/A N/A Arapaho-Butler Arapaho-Butler Hs B C N/A N/A A C A Ardmore Charles Evans Es C D C D D N/A N/A Ardmore Jefferson Es D D C D F N/A N/A Ardmore Lincoln Es D D C D D N/A N/A Ardmore Will Rogers Es N/A N/A N/A N/A F N/A N/A Ardmore Ardmore Ms D D C N/A F N/A N/A Ardmore Ardmore Hs D D N/A D F C F Arkoma Singleton Es C C B N/A C N/A N/A Arkoma Arkoma Jhs C C D N/A B N/A N/A Arkoma Arkoma Hs F D N/A N/A C C F Arnett Arnett Es B B C N/A B N/A N/A Arnett Arnett Hs C C N/A N/A B D C Asher Asher Es C C D N/A B N/A N/A Asher Asher Hs C B N/A N/A B D C Astec Charters Astec Charter Ms C D B C A N/A N/A Astec Charters Astec Charter Hs C C N/A C A B B Atoka Atoka Es C C C N/A D N/A N/A Atoka Atoka Hs C C N/A N/A B B F Avant Avant Public School D D B N/A C N/A N/A Balko Balko Es B B A N/A A N/A N/A Balko Balko Hs D D N/A N/A B D F Banner Banner Public School A A A A B N/A N/A Barnsdall Barnsdall Es D C D N/A B N/A N/A Barnsdall Barnsdall Jhs F D D N/A C N/A N/A Barnsdall Barnsdall Hs D D N/A N/A D B C Bartlesville Richard Kane Es C D D B C N/A N/A Bartlesville Hoover Es C C B D B N/A N/A Bartlesville Jane Phillips Es D D D D D N/A N/A Bartlesville Ranch Heights Es C C D B B N/A N/A Bartlesville Wayside Es A A A B B N/A N/A Bartlesville Woodrow Wilson Es C C C B C N/A N/A Bartlesville Central Ms B B B C C N/A N/A Bartlesville Madison Ms C C C C C N/A N/A Bartlesville Bartlesville Hs C C N/A F D B D Battiest Battiest Es C C C N/A B N/A N/A Battiest Battiest Hs B C N/A N/A A B B Bearden Bearden Public School C D B N/A C N/A N/A Beaver Beaver Es C C C D B N/A N/A Beaver Beaver Hs D D N/A N/A C F C Beggs Beggs Es B B B N/A C N/A N/A Beggs Beggs Ms D D D N/A B N/A N/A Beggs Beggs Hs C D N/A N/A B B B Belfonte Belfonte Public School F F F F F N/A N/A Belfonte Belfonte Bell Es (Adair Cnty) F F D C F N/A N/A Bennington Bennington Es B B B N/A A N/A N/A Bennington Bennington Hs C D N/A N/A A C B Berryhill Berryhill Es South B C B N/A B N/A N/A Berryhill Berryhill Ms C C C N/A B N/A N/A Berryhill Berryhill Hs C D N/A N/A C C B Bethany Earl Harris Es A B B B A N/A N/A Bethany Bethany Ms B B B N/A B N/A N/A Bethany Bethany Hs B B N/A B B B B Bethel Bethel Es B B C N/A B N/A N/A Bethel Bethel Ms B B B N/A B N/A N/A Bethel Bethel Hs C C N/A N/A B B B Big Pasture Big Pasture Es A B A N/A A N/A N/A Big Pasture Big Pasture Hs C C N/A N/A B D D Billings Billings Es D D D N/A B N/A N/A Billings Billings Hs N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Binger-Oney Binger-Oney Es C C D N/A B N/A N/A Binger-Oney Binger-Oney Hs D D N/A N/A C C B Bishop Bishop Public School B B B N/A B N/A N/A Bixby Central Es N/A B N/A C C N/A N/A Bixby Bixby North Es N/A A N/A C B N/A N/A Bixby North Intermediate School B B C B A N/A N/A Bixby Central Intermediate School C B C C B N/A N/A Bixby Northeast Es And Is C C C B B N/A N/A Bixby Bixby Ms B B B D B N/A N/A Bixby Bixby Hs B C N/A B B B B Blackwell Blackwell Es B C B B C N/A N/A Blackwell Blackwell Ms C D D N/A A N/A N/A Blackwell Blackwell Hs C D N/A N/A C A D Blair Blair Es C D C N/A B N/A N/A Blair Blair Hs C C N/A N/A C B C Blanchard Blanchard Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Blanchard Blanchard Intermediate Es C B C N/A B N/A N/A Blanchard Blanchard Ms B B B N/A B N/A N/A Blanchard Blanchard Hs B B N/A N/A B B D Bluejacket Bluejacket Es C C B N/A A N/A N/A Bluejacket Bluejacket Ms C D D N/A A N/A N/A Bluejacket Bluejacket Hs D D N/A N/A A C B Boise City Boise City Es C D C F A N/A N/A Boise City Boise City Jhs D D D N/A A N/A N/A Boise City Boise City Hs D D N/A N/A B D D Bokoshe Bokoshe Es D D D N/A C N/A N/A Bokoshe Bokoshe Hs F D N/A N/A B D F Boone-Apache Apache Es C C C N/A A N/A N/A Boone-Apache Apache Ms C C D N/A A N/A N/A Boone-Apache Apache Hs C C N/A N/A A C D Boswell Boswell Es C C C N/A B N/A N/A Boswell Boswell Ms D D D N/A A N/A N/A Boswell Boswell Hs D D N/A N/A B B F Bowlegs Bowlegs Es D D C N/A C N/A N/A Bowlegs Bowlegs Hs D D N/A N/A B B F Bowring Bowring Public School B C B N/A B N/A N/A Braggs Braggs Es C D B N/A C N/A N/A Braggs Braggs Hs D F N/A N/A B B C Bray-Doyle Bray-Doyle Es C C C N/A C N/A N/A Bray-Doyle Bray-Doyle Hs D D N/A N/A D C C Bridge Creek Bridge Creek Early Childhood N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Bridge Creek Bridge Creek Ies C C B C C N/A N/A Bridge Creek Bridge Creek Ms B B B N/A C N/A N/A Bridge Creek Bridge Creek Hs C C N/A N/A C C C Briggs Briggs Public School D D C D C N/A N/A Bristow Edison Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Bristow Collins Es C C B N/A C N/A N/A Bristow Bristow Ms C B C N/A B N/A N/A Bristow Bristow Hs D D N/A N/A B C D Broken Arrow Rhoades Es C D D B B N/A N/A Broken Arrow Arrowhead Es C D C C D N/A N/A Broken Arrow Vandever Es C C D B B N/A N/A Broken Arrow Highland Park Es C C C B C N/A N/A Broken Arrow Lynn Wood Es C C B C D N/A N/A Broken Arrow Leisure Park Es B C C B C N/A N/A Broken Arrow Spring Creek Es C C C N/A C N/A N/A Broken Arrow Wolf Creek Es C C C D B N/A N/A Broken Arrow Country Lane Primary Es N/A N/A N/A D C N/A N/A Broken Arrow Liberty Es C D C C B N/A N/A Broken Arrow Country Lane Intermediate Es B B B B C N/A N/A Broken Arrow Creekwood Es B C A A C N/A N/A Broken Arrow Aspen Creek Es D D D C C N/A N/A Broken Arrow Oak Crest Es C C C C B N/A N/A Broken Arrow Timber Ridge Es D D D C D N/A N/A Broken Arrow Centennial Ms C C C B C N/A N/A Broken Arrow Sequoyah Ms D D D C D N/A N/A Broken Arrow Childers Ms D D C C C N/A N/A Broken Arrow Oliver Ms B C C B C N/A N/A Broken Arrow Oneta Ridge Ms C C C B C N/A N/A Broken Arrow Broken Arrow Freshman Academy N/A N/A N/A B C N/A N/A Broken Arrow Broken Arrow Hs C C N/A C C C C Broken Bow Bennett Es D C D D B N/A N/A Broken Bow Dierks Es N/A N/A N/A B C N/A N/A Broken Bow Rector Johnson Ms D D C D D N/A N/A Broken Bow Broken Bow Hs D D N/A C B C C Brushy Brushy Public School B C A N/A B N/A N/A Buffalo Buffalo Es D D D N/A B N/A N/A Buffalo Buffalo Hs D D N/A N/A A D D Buffalo Valley Buffalo Valley Es F F F N/A B N/A N/A Buffalo Valley Buffalo Valley Hs C C N/A N/A B B C Burlington Burlington Es B B B N/A A N/A N/A Burlington Burlington Hs N/A N/A N/A N/A A D A Burns Flat-Dill City Will Rogers Es D D D N/A C N/A N/A Burns Flat-Dill City Burns Flat-Dill City Hs C C N/A N/A C D B Butner Butner Es D D B N/A D N/A N/A Butner Butner Hs F D N/A N/A F D C Byng Byng Es C B C N/A A N/A N/A Byng Homer Es B B B D B N/A N/A Byng Francis Es N/A B N/A N/A B N/A N/A Byng Byng Jhs C C C N/A B N/A N/A Byng Byng Hs C C N/A N/A C D B Cache Cache Primary Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Cache Cache Intermediate Es D C D N/A C N/A N/A Cache Cache Ms C C C N/A B N/A N/A Cache Cache 5Th And 6Th Grade Ms C C C N/A B N/A N/A Cache Cache Hs C C N/A N/A B B A Caddo Caddo Es B B C N/A A N/A N/A Caddo Caddo Hs B B N/A N/A A D B Calera Calera Es C C B N/A B N/A N/A Calera Calera Hs C D N/A N/A C C C Calumet Calumet Es A A B N/A C N/A N/A Calumet Calumet Hs B C N/A N/A C A B Calvin Calvin Es B B C N/A C N/A N/A Calvin Calvin Hs D D N/A N/A D C B Cameron Cameron Es F F F N/A A N/A N/A Cameron Cameron Hs F F N/A N/A A D D Canadian Canadian Es B B B N/A C N/A N/A Canadian Canadian Hs D D N/A N/A B C F Caney Caney Es B B B N/A C N/A N/A Caney Caney Hs D D N/A N/A D C C Caney Valley Caney Valley Es F D F N/A D N/A N/A Caney Valley Caney Valley Ms D D D N/A F N/A N/A Caney Valley Caney Valley Hs D F N/A N/A C B C Canton Canton Es D D D N/A B N/A N/A Canton Canton Hs C D N/A N/A B B C Canute Canute Es B B C N/A A N/A N/A Canute Canute Hs C D N/A N/A C D B Carlton Landing Academy * Carlton Landing Academy Es * C D B N/A A N/A N/A Carnegie Carnegie Es C C C C B N/A N/A Carnegie Carnegie Ms D C D N/A C N/A N/A Carnegie Carnegie Hs C D N/A N/A C B C Carney Carney Es C C C N/A D N/A N/A Carney Carney Hs D D N/A N/A B D C Cashion Cashion Es C C C N/A B N/A N/A Cashion Cashion Ms C D C N/A A N/A N/A Cashion Cashion Hs C C N/A N/A B C B Catoosa Cherokee Es C C B C D N/A N/A Catoosa Helen Paul Learning Ctr N/A N/A N/A F C N/A N/A Catoosa Wells Ms D C C C C N/A N/A Catoosa Catoosa Hs C D N/A B C D D Cave Springs Cave Springs Es N/A F N/A N/A F N/A N/A Cave Springs Cave Springs Ms D F D N/A A N/A N/A Cave Springs Cave Springs Hs F D N/A N/A F D F Cement Cement Es C C B N/A C N/A N/A Cement Cement Hs F F N/A N/A D D D Central Central Es C C B N/A B N/A N/A Central Central Hs C C N/A N/A B B C Central High Central High Es C C D N/A B N/A N/A Central High Central High Jhs D D F N/A C N/A N/A Central High Central High Hs B C N/A N/A A B B Chandler East Side Es N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Chandler Park Road Es D C C N/A D N/A N/A Chandler Chandler Jhs C C C N/A D N/A N/A Chandler Chandler Hs C C N/A N/A C C B Chattanooga Chattanooga Es D D C N/A B N/A N/A Chattanooga Chattanooga Hs C C N/A N/A D B C Checotah Marshall Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Checotah Checotah Intermediate Es A B A N/A C N/A N/A Checotah Checotah Ms D D D N/A B N/A N/A Checotah Checotah Hs D D N/A N/A D D D Chelsea Art Goad Es D D D N/A C N/A N/A Chelsea Chelsea Ms C D C N/A C N/A N/A Chelsea Chelsea Hs D C N/A N/A B D D Cherokee Cherokee Es B B C N/A A N/A N/A Cherokee Cherokee Ms B B B N/A A N/A N/A Cherokee Cherokee Hs C C N/A N/A B C B Cherokee Immersion Charter School* Cherokee Immersion Charter* D D D N/A F N/A N/A Cheyenne Cheyenne Es A A B N/A A N/A N/A Cheyenne Cheyenne Hs B B N/A N/A A B F Chickasha Grand Avenue Es C C D C C N/A N/A Chickasha Lincoln Es B C B B C N/A N/A Chickasha Bill Wallace Ec Ctr N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Chickasha Chickasha Ms C C C N/A B N/A N/A Chickasha Chickasha Hs C C N/A A C B F Chisholm Chisholm Es B B B N/A A N/A N/A Chisholm Chisholm Ms A A A N/A B N/A N/A Chisholm Chisholm Hs B B N/A N/A B C B Choctaw-Nicoma Park Indian Meridian Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Choctaw-Nicoma Park Choctaw Es B B B N/A D N/A N/A Choctaw-Nicoma Park Nicoma Park Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Choctaw-Nicoma Park Nicoma Park Intermediate Es C C C N/A B N/A N/A Choctaw-Nicoma Park James Griffith Intermediate Es B B A N/A B N/A N/A Choctaw-Nicoma Park L. W. Westfall Es B B C N/A A N/A N/A Choctaw-Nicoma Park Nicoma Park Ms B C B N/A C N/A N/A Choctaw-Nicoma Park Choctaw Ms C C C N/A D N/A N/A Choctaw-Nicoma Park Choctaw Hs C C N/A N/A F B B Chouteau-Mazie Chouteau Es C C C B B N/A N/A Chouteau-Mazie Mazie Es C D D B A N/A N/A Chouteau-Mazie Chouteau-Mazie Ec Ctr N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Chouteau-Mazie Chouteau-Mazie Ms C C B N/A C N/A N/A Chouteau-Mazie Chouteau-Mazie Hs C C N/A N/A B B F Cimarron Cimarron Es D D D N/A D N/A N/A Cimarron Cimarron Hs D D N/A N/A C D C Claremore Claremont Es C D B C B N/A N/A Claremore Roosa Es A B A A B N/A N/A Claremore Westside Es B C B B C N/A N/A Claremore Catalayah Es C C C B C N/A N/A Claremore Will Rogers Jhs C C C N/A C N/A N/A Claremore Claremore Hs C C N/A C D B D Clayton Crain Es C D C N/A B N/A N/A Clayton Clayton Hs D D N/A N/A B D D Cleora Cleora Public School B B D N/A A N/A N/A Cleveland Cleveland Primary Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Cleveland Cleveland Intermediate Es C C C N/A B N/A N/A Cleveland Cleveland Ms C C B N/A B N/A N/A Cleveland Cleveland Hs D D N/A N/A D C D Clinton Nance Es N/A N/A N/A B F N/A N/A Clinton Southwest Es D D D C C N/A N/A Clinton Washington Es C C B D C N/A N/A Clinton Clinton Ms C C B D C N/A N/A Clinton Clinton Hs D D N/A D F B C Coalgate Emerson Es C C D N/A A N/A N/A Coalgate Wallace Byrd Ms C C C N/A A N/A N/A Coalgate Coalgate Hs D D N/A N/A C C B Colbert Ward Es East B B B N/A B N/A N/A Colbert Ward Es West N/A C N/A N/A A N/A N/A Colbert Colbert Ms D D D N/A B N/A N/A Colbert Colbert Hs D D N/A N/A B D C Colcord Colcord Es B C B A A N/A N/A Colcord Colcord Hs D D N/A N/A B C F Coleman Coleman Es B C B N/A A N/A N/A Coleman Coleman Hs C D N/A N/A A A B Collinsville Collinsville Ec Ctr N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Collinsville Herald Es N/A C N/A D B N/A N/A Collinsville Collinsville Upper Es C C C C B N/A N/A Collinsville Collinsville 6Th Grade Center D D D N/A C N/A N/A Collinsville Collinsville Ms B B B N/A C N/A N/A Collinsville Collinsville Hs C C N/A D B C C Comanche Comanche Es C D B N/A B N/A N/A Comanche Comanche Ms C C C N/A D N/A N/A Comanche Comanche Hs D D N/A N/A F C B Commerce Alexander Es C D C D B N/A N/A Commerce Commerce Ms C C C C B N/A N/A Commerce Commerce Hs D D N/A D D D F Copan Copan Es D F D N/A C N/A N/A Copan Copan Hs F D N/A N/A B B F Cordell Cordell Es C B C N/A C N/A N/A Cordell Cordell Jhs B B C N/A A N/A N/A Cordell Cordell Hs C D N/A N/A A C B Cottonwood Cottonwood Public School A A B N/A C N/A N/A Covington-Douglas Covington-Douglas Es C D C N/A A N/A N/A Covington-Douglas Covington-Douglas Hs D D N/A N/A A A B Coweta Central Es N/A D N/A N/A D N/A N/A Coweta Northwest Es N/A C N/A C C N/A N/A Coweta Southside Es N/A C N/A N/A C N/A N/A Coweta Mission Intermediate Grd Ctr C C B D B N/A N/A Coweta Heritage Intermediate Grd Ctr C C C C C N/A N/A Coweta Donald P Sloat Jhs D D D F C N/A N/A Coweta Coweta Hs C D N/A A D B B Coweta Coweta Intermediate Hs N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Coyle Coyle Es C D B N/A B N/A N/A Coyle Coyle Hs C C N/A N/A C D B Crescent Crescent Es D C C N/A C N/A N/A Crescent Crescent Ms C D C N/A B N/A N/A Crescent Crescent Hs C C N/A N/A D C C Crooked Oak Central Oak Es D D C D D N/A N/A Crooked Oak Crooked Oak Ms D D C C F N/A N/A Crooked Oak Crooked Oak Hs D D N/A C F C C Crowder Crowder Es C C B N/A D N/A N/A Crowder Crowder Hs D D N/A N/A F C D Crutcho Crutcho Public School F F C N/A F N/A N/A Cushing Cushing Lower Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Cushing Cushing Upper Es B C B N/A A N/A N/A Cushing Cushing Ms C C C N/A C N/A N/A Cushing Cushing Hs C D N/A N/A B B B Cyril Cyril Es D D D N/A A N/A N/A Cyril Cyril Jhs C D D N/A A N/A N/A Cyril Cyril Hs D D N/A N/A A C A Dahlonegah Dahlonegah Public School C D B N/A F N/A N/A Dale Dale Es C C C N/A A N/A N/A Dale Dale Ms B B B N/A A N/A N/A Dale Dale Hs B B N/A N/A A B B Darlington Darlington Public School B C A N/A B N/A N/A Davenport Davenport Es C C B N/A B N/A N/A Davenport Davenport Hs C C N/A N/A C B B Davidson Davidson Es C F B N/A A N/A N/A Davis Davis Es D C D N/A B N/A N/A Davis Davis Ms D D D N/A B N/A N/A Davis Davis Hs D D N/A N/A B B B Deborah Brown * Deborah Brown Community School* N/A C N/A N/A D N/A N/A Deer Creek Deer Creek Es A B A B A N/A N/A Deer Creek Prairie Vale Es C B D D A N/A N/A Deer Creek Rose Union Es A B B N/A A N/A N/A Deer Creek Grove Valley Es B B C B A N/A N/A Deer Creek Deer Creek Intermediate School B B B A A N/A N/A Deer Creek Spring Creek Es B B C C A N/A N/A Deer Creek Deer Creek Ms B A A D A N/A N/A Deer Creek Deer Creek Hs B B N/A B A B B Deer Creek-Lamont Deer Creek-Lamont Es C B C N/A B N/A N/A Deer Creek-Lamont Deer Creek-Lamont Hs N/A N/A N/A N/A C F C Denison Denison Public School A B B N/A B N/A N/A Depew Depew Es C C B N/A B N/A N/A Depew Depew Hs D D N/A N/A B C C Dewar Dewar Es D D C N/A D N/A N/A Dewar Dewar Ms F F D N/A B N/A N/A Dewar Dewar Hs C D N/A N/A B B D Dewey Dewey Es C C C N/A C N/A N/A Dewey Dewey Ms C D C N/A C N/A N/A Dewey Dewey Hs D D N/A N/A C C C Dibble Dibble Es C D B F A N/A N/A Dibble Dibble Ms D D D F C N/A N/A Dibble Dibble Hs C D N/A N/A A C C Dickson Dickson Es N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Dickson Dickson Upper Es D C D N/A B N/A N/A Dickson Dickson Ms D D C N/A D N/A N/A Dickson Dickson Hs C C N/A N/A D B C Dove Schools Of Tulsa * Dove School Of Discovery Es Tulsa * B C B C C N/A N/A Dove Schools Of Tulsa * Dove Science Academy Tulsa Jhs * B C B B C N/A N/A Dove Schools Of Tulsa * Dove Science Academy Tulsa Hs * C C N/A C A C C Dover Dover Es C C C C C N/A N/A Dover Dover Hs N/A N/A N/A N/A C A D Drummond Drummond Es B B B N/A B N/A N/A Drummond Drummond Hs C C N/A N/A A D B Drumright Bradley Es C C B N/A D N/A N/A Drumright Virgil Cooper Ms D D D N/A A N/A N/A Drumright Drumright Hs F F N/A N/A B C C Duke Duke Es D D D N/A C N/A N/A Duke Duke Hs C C N/A N/A C D C Duncan Emerson Es D D D D F N/A N/A Duncan Horace Mann Es D D F B B N/A N/A Duncan Mark Twain Es D C D B F N/A N/A Duncan Woodrow Wilson Es C D C C F N/A N/A Duncan Plato Es C C B D C N/A N/A Duncan Duncan Ms C C B C F N/A N/A Duncan Duncan Hs D D N/A C F B D Durant Washington Irving Es N/A B N/A B C N/A N/A Durant Northwest Heights Es N/A B N/A F B N/A N/A Durant Durant Intermediate Es C C C D B N/A N/A Durant Durant Ms B B A C A N/A N/A Durant Durant Hs C C N/A D A C D Eagletown Eagletown Es D D D N/A B N/A N/A Eagletown Eagletown Hs F F N/A N/A C C D Earlsboro Earlsboro Es F F D N/A F N/A N/A Earlsboro Earlsboro Hs D D N/A N/A B C C Edmond Clegern Es A A A A B N/A N/A Edmond Russell Dougherty Es B A C B A N/A N/A Edmond Ida Freeman Es C C B B D N/A N/A Edmond Northern Hills Es B B C B B N/A N/A Edmond Orvis Risner Es C C D C B N/A N/A Edmond Sunset Es C C C C C N/A N/A Edmond Will Rogers Es C C C B C N/A N/A Edmond Chisholm Es B B C B A N/A N/A Edmond John Ross Es B B B B B N/A N/A Edmond Charles Haskell Es B C B B B N/A N/A Edmond Cross Timbers Es A A A B B N/A N/A Edmond Washington Irving Es B B B B B N/A N/A Edmond Angie Debo Es C C C B C N/A N/A Edmond West Field Es B B B B B N/A N/A Edmond Centennial Es A A B B A N/A N/A Edmond Frontier Es B B B B B N/A N/A Edmond Heritage Es B B B C B N/A N/A Edmond Cimarron Ms B B B B B N/A N/A Edmond Cheyenne Ms A A B A B N/A N/A Edmond Sequoyah Ms B B B B A N/A N/A Edmond Summit Ms B C B A B N/A N/A Edmond Central Ms B A B B A N/A N/A Edmond Heartland Ms B B B B B N/A N/A Edmond Memorial Hs B B N/A B B B B Edmond North Hs B B N/A A B B B Edmond Santa Fe Hs B B N/A B B B B El Reno Hillcrest Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A El Reno Lincoln Learning Ctr C D D C B N/A N/A El Reno Rose Witcher Es N/A N/A N/A C A N/A N/A El Reno Leslie F Roblyer Learning Ctr C D C D D N/A N/A El Reno Etta Dale Jhs C C C C A N/A N/A El Reno El Reno Hs C D N/A C B B B Elgin Elgin Es C C C N/A C N/A N/A Elgin Elgin Ms B C B N/A C N/A N/A Elgin Elgin Hs C C N/A N/A D C B Elk City Elk City Ies C D C B C N/A N/A Elk City Elk City Es N/A C N/A D C N/A N/A Elk City Elk City Ms D D C N/A C N/A N/A Elk City Elk City Hs D D N/A D C C C Elmore City-Pernell Elmore City-Pernell Es D C C N/A C N/A N/A Elmore City-Pernell Elmore City Jhs D D D N/A B N/A N/A Elmore City-Pernell Senior Hs C C N/A N/A B D C Empire Empire Es B C B C B N/A N/A Empire Empire Ms C C C C D N/A N/A Empire Empire Hs C D N/A N/A C A A Enid Adams Es D D D C C N/A N/A Enid Coolidge Es C D B C C N/A N/A Enid Eisenhower Es D D D N/A C N/A N/A Enid Garfield Es C D B C C N/A N/A Enid Glenwood Es B C B B B N/A N/A Enid Hayes Es C C C D B N/A N/A Enid Hoover Es B A C C B N/A N/A Enid McKinley Es D D F D D N/A N/A Enid Monroe Es B C B B C N/A N/A Enid Prairie View Es B B B D A N/A N/A Enid Taft Es B B C C B N/A N/A Enid Emerson Ms D D C D C N/A N/A Enid Longfellow Ms D D D D B N/A N/A Enid Dewitt Waller Ms C C C C B N/A N/A Enid Enid Hs D D N/A D F C D Epic Blended Learning Charter * Epic Blended Charter Okc Es * C D C N/A A N/A N/A Epic Blended Learning Charter * Epic Blended Charter Tulsa Es * D D D N/A A N/A N/A Epic Blended Learning Charter * Epic Blended Charter Okc Ms * C D C N/A A N/A N/A Epic Blended Learning Charter * Epic Blended Charter Tulsa Ms * C C C N/A A N/A N/A Epic Blended Learning Charter * Epic Blended Charter Okc Hs * D D N/A B A B F Epic Blended Learning Charter * Epic Blended Charter Tulsa Hs * C D N/A B A B F Epic One On One Charter School * Epic One On One Charter Es * C D D C A N/A N/A Epic One On One Charter School * Epic One On One Charter Ms * C D D N/A A N/A N/A Epic One On One Charter School * Epic One On One Charter Hs * D D N/A N/A A B F Erick Erick Es A A A N/A C N/A N/A Erick Erick Hs D D N/A N/A B D C Eufaula Eufaula Es C C C N/A D N/A N/A Eufaula Eufaula Ms B C B N/A A N/A N/A Eufaula Eufaula Hs D C N/A N/A D D D Fairland Fairland Es B B C N/A A N/A N/A Fairland Fairland Ms C C D N/A A N/A N/A Fairland Fairland Hs B B N/A N/A B B B Fairview Cornelsen Es C C C N/A A N/A N/A Fairview Chamberlain Ms B B B N/A C N/A N/A Fairview Fairview Hs B B N/A N/A B B C Fanshawe Fanshawe Public School C D C N/A A N/A N/A Fargo Fargo Es D C D D B N/A N/A Fargo Fargo Hs C C N/A N/A A A B Felt Felt Es A A A N/A A N/A N/A Felt Felt Hs N/A N/A N/A N/A A D D Fletcher Fletcher Es C C C N/A B N/A N/A Fletcher Fletcher Jhs D D F N/A B N/A N/A Fletcher Fletcher Hs D D N/A N/A C C C Flower Mound Flower Mound Public School A A B N/A A N/A N/A Forest Grove Forest Grove Public School C D C N/A A N/A N/A Forgan Forgan Es B C B N/A B N/A N/A Forgan Forgan Hs N/A N/A N/A N/A B F B Fort Cobb-Broxton Fort Cobb-Broxton Lower Es D C D N/A C N/A N/A Fort Cobb-Broxton Fort Cobb-Broxton Ms C C C N/A C N/A N/A Fort Cobb-Broxton Fort Cobb-Broxton Hs C D N/A N/A A B B Fort Gibson Fort Gibson Intermediate Es C B D D B N/A N/A Fort Gibson Fort Gibson Early Lrning Ctr N/A N/A N/A N/A A N/A N/A Fort Gibson Fort Gibson Ms B B A N/A C N/A N/A Fort Gibson Fort Gibson Hs D D N/A N/A C B F Fort Supply Fort Supply Es B B B N/A A N/A N/A Fort Supply Fort Supply Hs N/A N/A N/A N/A A A C Fort Towson Fort Towson Es D D C N/A C N/A N/A Fort Towson Fort Towson Jhs D D D N/A B N/A N/A Fort Towson Fort Towson Hs D D N/A N/A D C C Fox Fox Es D D D N/A B N/A N/A Fox Fox Hs C C N/A N/A A C D Foyil Foyil Es D C C N/A F N/A N/A Foyil Foyil Jhs F D D N/A D N/A N/A Foyil Foyil Hs F D N/A N/A F D D Frederick Frederick Es A B A A B N/A N/A Frederick Frederick Ms B C C A B N/A N/A Frederick Frederick Hs C C N/A B B B D Freedom Freedom Es A A A N/A C N/A N/A Freedom Freedom Hs N/A N/A N/A N/A C B F Friend Friend Public School B B C N/A B N/A N/A Frink-Chambers Frink-Chambers Public School B B B N/A B N/A N/A Frontier Frontier Es C C B N/A A N/A N/A Frontier Frontier Hs C C N/A N/A B C C Gans Gans Es C C C N/A C N/A N/A Gans Gans Hs D D N/A N/A D C D Garber Garber Es B B B N/A B N/A N/A Garber Garber Hs B C N/A N/A A B A Geary Geary Es F D D N/A F N/A N/A Geary Geary Ms D D C N/A A N/A N/A Geary Geary Hs F D N/A N/A B D F Geronimo Geronimo Es B B A N/A B N/A N/A Geronimo Geronimo Ms B C A N/A A N/A N/A Geronimo Geronimo Hs C C N/A N/A C A A Glencoe Glencoe Es C C B N/A A N/A N/A Glencoe Glencoe Hs F F N/A N/A C B D Glenpool Glenpool Es C C C C C N/A N/A Glenpool Glenpool Ms C C C C C N/A N/A Glenpool Glenpool Hs C D N/A B B B C Glover Glover Public School D D F N/A C N/A N/A Goodwell Goodwell Es C C B C C N/A N/A Goodwell Goodwell Hs D D N/A N/A D D C Gore Gore Es C B D N/A B N/A N/A Gore Gore Upper Es C D C N/A B N/A N/A Gore Gore Hs C C N/A N/A B C F Gracemont Gracemont Es D F D N/A B N/A N/A Gracemont Gracemont Hs D D N/A N/A C B A Graham-Dustin Graham Es D F C N/A C N/A N/A Graham-Dustin Dustin Es N/A D N/A N/A F N/A N/A Graham-Dustin Graham Hs F D N/A N/A D C D Grand View Grand View Public School C C C B C N/A N/A Grandfield Grandfield Es B B B B B N/A N/A Grandfield Grandfield Hs D D N/A N/A C B D Grandview Grandview Public School D C F N/A A N/A N/A Granite Granite Es A A A N/A B N/A N/A Granite Granite Hs B B N/A N/A A C C Greasy Greasy Public School D D D N/A F N/A N/A Greenville Greenville Public School C D B N/A B N/A N/A Grove Grove Upper Es C C C N/A C N/A N/A Grove Grove Lower Es N/A B N/A D B N/A N/A Grove Grove Ms C B C N/A D N/A N/A Grove Grove Hs C C N/A N/A D B C Grove Grove Public School B B B N/A B N/A N/A Guthrie Fogarty Es C C B D B N/A N/A Guthrie Cotteral Es D D D N/A C N/A N/A Guthrie Guthrie Upper Es D D C D D N/A N/A Guthrie Central Es D D C N/A D N/A N/A Guthrie Charter Oak Es D F C F C N/A N/A Guthrie Guthrie Jhs C C C F D N/A N/A Guthrie Guthrie Hs D D N/A D D C F Guymon Academy Es C D B C B N/A N/A Guymon Northeast Es N/A N/A N/A C B N/A N/A Guymon Homer Long Es N/A N/A N/A C B N/A N/A Guymon Salyer Es N/A N/A N/A D B N/A N/A Guymon North Park Es C D B C B N/A N/A Guymon Prairie Es N/A N/A N/A D B N/A N/A Guymon Central Jhs D D C D B N/A N/A Guymon Guymon Hs D D N/A C F D F Gypsy Gypsy Public School B C A N/A A N/A N/A Haileyville Haileyville Es C D C N/A C N/A N/A Haileyville Haileyville Hs D D N/A N/A D A D Hammon Hammon Es B B B N/A B N/A N/A Hammon Hammon Hs C B N/A N/A D B D Hanna Hanna Es C D B N/A B N/A N/A Hanna Hanna Hs N/A N/A N/A N/A C B D Hardesty Hardesty Es D D C N/A B N/A N/A Hardesty Hardesty Hs N/A N/A N/A N/A A B F Harmony Harmony Public School B B B N/A A N/A N/A Harrah Russell Babb Es B C B N/A C N/A N/A Harrah Clara Reynolds Es N/A C N/A N/A A N/A N/A Harrah Virginia Smith Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Harrah Harrah Ms C C C N/A C N/A N/A Harrah Harrah Hs D D N/A N/A B C C Hartshorne Hartshorne Es D D C N/A D N/A N/A Hartshorne Hartshorne Ms C C B N/A A N/A N/A Hartshorne Hartshorne Hs C C N/A N/A B C D Haskell Mary White Es C D B N/A B N/A N/A Haskell Haskell Ms C C B N/A B N/A N/A Haskell Haskell Hs D D N/A N/A C C C Haworth Haworth Es D C C N/A B N/A N/A Haworth Haworth Ms D D D N/A C N/A N/A Haworth Haworth Hs D D N/A N/A C B B Haywood Haywood Public School B B B N/A C N/A N/A Healdton Healdton Es C D B N/A A N/A N/A Healdton Healdton Ms D D D N/A C N/A N/A Healdton Healdton Hs D D N/A N/A C C C Heavener Heavener Es C D B C C N/A N/A Heavener Heavener Hs D D N/A D C C C Hennessey Hennessey Lower Es C C B C B N/A N/A Hennessey Hennessey Upper Es C C C C B N/A N/A Hennessey Hennessey Hs C C N/A D C D B Henryetta Henryetta Es C C B N/A C N/A N/A Henryetta Henryetta Ms D D D N/A B N/A N/A Henryetta Henryetta Hs D D N/A N/A B C F Hilldale Hilldale Lower Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Hilldale Hilldale Upper Es B C B B A N/A N/A Hilldale Hilldale Ms B C B N/A C N/A N/A Hilldale Hilldale Hs C C N/A N/A B B B Hinton Hinton Es C C D D A N/A N/A Hinton Hinton Ms C D C B A N/A N/A Hinton Hinton Hs D D N/A D C C C Hobart Hobart Es C C B F B N/A N/A Hobart Hobart Ms C C B N/A C N/A N/A Hobart Hobart Hs C C N/A N/A D B C Hodgen Hodgen Public School D D C N/A C N/A N/A Holdenville Ethel Reed Es N/A B N/A N/A B N/A N/A Holdenville Thomas Ies C C B N/A C N/A N/A Holdenville Holdenville Hs D D N/A N/A C C C Hollis Hollis Es B C C C A N/A N/A Hollis Hollis Ms D D C C B N/A N/A Hollis Hollis Hs D D N/A N/A D C C Holly Creek Holly Creek Public School B C B N/A A N/A N/A Hominy Horace Mann Es F D D N/A C N/A N/A Hominy Hominy Early Childhood Center N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Hominy Hominy Ms D D D N/A A N/A N/A Hominy Hominy Hs F D N/A N/A C D B Hooker Hooker Es C D B C A N/A N/A Hooker Hooker Hs C D N/A C A D B Howe Howe Es C C C C C N/A N/A Howe Howe Hs D D N/A N/A F B D Hugo Hugo Es N/A D N/A N/A D N/A N/A Hugo Hugo Intermediate D D C N/A C N/A N/A Hugo Hugo Ms F D D N/A D N/A N/A Hugo Hugo Hs D D N/A N/A A D F Hulbert Hulbert Es C C B N/A B N/A N/A Hulbert Hulbert Ms D D D N/A B N/A N/A Hulbert Hulbert Jr-Sr Hs (Sr) D D N/A N/A B C C Hydro-Eakly Hydro-Eakly Es A A B N/A B N/A N/A Hydro-Eakly Hydro-Eakly Ms C B D C A N/A N/A Hydro-Eakly Hydro-Eakly Hs C C N/A B B C B Idabel Central Es D D F D B N/A N/A Idabel Idabel Primary South Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Idabel Idabel Ms C C B N/A C N/A N/A Idabel Idabel Hs D D N/A N/A C B D Indiahoma Indiahoma Es C D C N/A B N/A N/A Indiahoma Indiahoma Hs C D N/A N/A A A B Indianola Indianola Es B B C N/A B N/A N/A Indianola Indianola Hs D D N/A N/A A D F Inola Inola Es C C C C C N/A N/A Inola Inola Ms C D C D B N/A N/A Inola Inola Hs D D N/A N/A C C B Insight School Of Oklahoma * Insight School Of Oklahoma Ms * F F F N/A A N/A N/A Insight School Of Oklahoma * Insight School Of Oklahoma Hs * F D N/A N/A A D F Jay Jay Es N/A D N/A D F N/A N/A Jay Jay Upper Es D D C F D N/A N/A Jay Jay Ms D D C F F N/A N/A Jay Jay Hs D D N/A N/A F C D Jenks Jenks East Es C C C A C N/A N/A Jenks Jenks West Es B C B B B N/A N/A Jenks Southeast Es B B C A A N/A N/A Jenks Jenks West Intermediate Es B C C A C N/A N/A Jenks Jenks East Intermediate Es B C B B B N/A N/A Jenks Northwest Es B C C A B N/A N/A Jenks Jenks Ms B C C B C N/A N/A Jenks Jenks Hs B C N/A B C B C Jennings Jennings Public School B C B N/A A N/A N/A John W Rex Charter Elementary * John W Rex Charter Elementary * B B B C A N/A N/A Jones Jones Es C C C C B N/A N/A Jones Jones Ms C C C N/A C N/A N/A Jones Jones Hs C C N/A N/A C B C Justice Justice Public School D F C N/A C N/A N/A Justus-Tiawah Justus-Tiawah Public School B C B N/A C N/A N/A Kansas Kansas Es C C B F F N/A N/A Kansas Kansas Ms D D D N/A C N/A N/A Kansas Kansas Hs D D N/A C D D B Kellyville Kellyville Es N/A B N/A N/A D N/A N/A Kellyville Kellyville Upper Es B B A N/A D N/A N/A Kellyville Kellyville Ms D D C N/A F N/A N/A Kellyville Kellyville Hs D D N/A N/A C B C Kenwood Kenwood Public School D F D N/A B N/A N/A Keota Keota Es D D C N/A F N/A N/A Keota Keota Hs D D N/A N/A D F C Ketchum Ketchum Es B C A N/A A N/A N/A Ketchum Ketchum Ms C C D N/A A N/A N/A Ketchum Ketchum Hs D D N/A N/A B C C Keyes Keyes Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Keys Keys Es B B A N/A B N/A N/A Keys Keys Hs C D N/A N/A B B A Keystone Keystone Public School C C B N/A C N/A N/A Kiefer Kiefer Es B C B N/A B N/A N/A Kiefer Rongey Ms B B B N/A A N/A N/A Kiefer Kiefer Hs C C N/A N/A A C B Kildare Kildare Public School B B B N/A A N/A N/A Kingfisher Gilmour Es N/A N/A N/A C C N/A N/A Kingfisher Heritage Elementary B B C B B N/A N/A Kingfisher Kingfisher Ms B B B A B N/A N/A Kingfisher Kingfisher Hs C D N/A C A B B Kingston Kingston Es B B B F B N/A N/A Kingston Kingston Ms C B C N/A B N/A N/A Kingston Kingston Hs C C N/A N/A B D C Kinta Kinta Es A B A N/A A N/A N/A Kinta Kinta Hs C C N/A N/A A D A Kiowa Kiowa Es C C C N/A B N/A N/A Kiowa Kiowa Hs B B N/A N/A C B A Konawa Konawa Es B C A N/A C N/A N/A Konawa Konawa Ms D C D N/A D N/A N/A Konawa Konawa Hs C C N/A N/A B D D Krebs Krebs Public School C C B C C N/A N/A Kremlin-Hillsdale Kremlin-Hillsdale Es C D C N/A A N/A N/A Kremlin-Hillsdale Kremlin-Hillsdale Hs C D N/A N/A A A B Lane Lane Public School B B B N/A A N/A N/A Latta Latta Es D C D N/A B N/A N/A Latta Latta Ms B C B N/A B N/A N/A Latta Latta Hs C C N/A N/A B B C Laverne Laverne Es B B B B A N/A N/A Laverne Laverne Hs C C N/A C A B D Lawton Adams Es C D B D C N/A N/A Lawton Almor West Es C D B C B N/A N/A Lawton Carriage Hills Es C C C B C N/A N/A Lawton Cleveland Es B C A B F N/A N/A Lawton Crosby Park Es B B B B B N/A N/A Lawton Edison Es C D B C C N/A N/A Lawton Eisenhower Es B C B B C N/A N/A Lawton Freedom Es B B B B C N/A N/A Lawton Ridgecrest Es D D D C F N/A N/A Lawton Hugh Bish Es B B B C B N/A N/A Lawton Lincoln Es D D D B F N/A N/A Lawton Pat Henry Es C C C B D N/A N/A Lawton Pioneer Park Es C C B B D N/A N/A Lawton Sullivan Village Es B B B B D N/A N/A Lawton Washington Es B C A B F N/A N/A Lawton Whittier Es C C C C A N/A N/A Lawton Woodland Hills Es B C B B C N/A N/A Lawton Macarthur Ms B C B B C N/A N/A Lawton Central Ms B C B B C N/A N/A Lawton Tomlinson Ms B B B C F N/A N/A Lawton Eisenhower Ms C C B B C N/A N/A Lawton Eisenhower Hs C D N/A C D B D Lawton Lawton Hs D D N/A C D C F Lawton Macarthur Hs C C N/A B D C C Le Flore Leflore Es B C A N/A B N/A N/A Le Flore Leflore Hs D D N/A N/A B C F Le Monde International School * Le Monde International School * N/A C N/A N/A B N/A N/A Leach Leach Public School C D B N/A F N/A N/A Leedey Leedey Es B B B N/A A N/A N/A Leedey Leedey Hs D D N/A N/A A D A Lexington Lexington Es D D C C C N/A N/A Lexington Lexington Ms D D C N/A B N/A N/A Lexington Lexington Hs D D N/A N/A C B C Liberty Liberty Public School C C B N/A B N/A N/A Liberty Liberty Es C D C C B N/A N/A Liberty Liberty Hs C C N/A N/A A A A Lindsay Lindsay Es C C C D C N/A N/A Lindsay Lindsay Ms C C B N/A C N/A N/A Lindsay Lindsay Hs C C N/A N/A B C D Little Axe Little Axe Es C C C B C N/A N/A Little Axe Little Axe Ms D D D N/A C N/A N/A Little Axe Little Axe Hs D D N/A N/A D B D Locust Grove Locust Grove Early Lrning Ctr N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Locust Grove Locust Grove Upper Es D C D N/A C N/A N/A Locust Grove Locust Grove Ms B C B N/A B N/A N/A Locust Grove Locust Grove Hs D D N/A N/A C D F Lomega Lomega Es B B B A A N/A N/A Lomega Lomega Hs A A N/A N/A A B A Lone Grove Lone Grove Intermediate School C B C N/A C N/A N/A Lone Grove Lone Grove Primary Es N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Lone Grove Lone Grove Ms D D D N/A D N/A N/A Lone Grove Lone Grove Hs C C N/A N/A D B C Lone Star Lone Star Public School C C B C C N/A N/A Lone Wolf Lone Wolf Es C D B N/A C N/A N/A Lone Wolf Lone Wolf Hs N/A N/A N/A N/A C N/A F Lookeba Sickles Lookeba-Sickles Es B B B N/A B N/A N/A Lookeba Sickles Lookeba-Sickles Hs D D N/A N/A A B A Lowrey Lowrey Public School D D C N/A C N/A N/A Lukfata Lukfata Public School C B C N/A C N/A N/A Luther Luther Es C D B N/A C N/A N/A Luther Luther Ms C D C N/A C N/A N/A Luther Luther Hs C D N/A N/A C A C Macomb Macomb Es D D C N/A D N/A N/A Macomb Macomb Hs B B N/A N/A A C F Madill Madill Es B B B C B N/A N/A Madill Madill Ms C C C C C N/A N/A Madill Madill Hs D D N/A F C D F Mangum Edison Es B B B N/A C N/A N/A Mangum Mangum Ms C C B N/A C N/A N/A Mangum Mangum Hs C D N/A N/A A D A Mannford Mannford Lower Es N/A B N/A N/A C N/A N/A Mannford Mannford Upper Es C C C N/A B N/A N/A Mannford Mannford Ec Ctr N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Mannford Mannford Ms B B B N/A F N/A N/A Mannford Mannford Hs D D N/A N/A F C B Mannsville Mannsville Public School C C B N/A C N/A N/A Maple Maple Public School A A A N/A A N/A N/A Marble City Marble City Public School F D F N/A F N/A N/A Marietta Marietta Es B C B C B N/A N/A Marietta Marietta Ms C C C B A N/A N/A Marietta Marietta Hs D D N/A C A C C Marlow Marlow Es C C C N/A A N/A N/A Marlow Marlow Ms C C B N/A D N/A N/A Marlow Marlow Hs C C N/A N/A C D D Maryetta Maryetta Public School C D C B B N/A N/A Mason Mason Es F D D N/A C N/A N/A Mason Mason Hs F F N/A N/A F D A Maud Maud Es D D D N/A C N/A N/A Maud Maud Hs F D N/A N/A D D C Maysville Maysville Es C D B N/A B N/A N/A Maysville Maysville Hs D C N/A N/A C D D McAlester Edmond Doyle Es A B B N/A B N/A N/A McAlester Emerson Es B B B D B N/A N/A McAlester William Gay Ec Ctr N/A N/A N/A N/A A N/A N/A McAlester Will Rogers Es C C D D C N/A N/A McAlester Parker Intermediate Ctr C C C C F N/A N/A McAlester Puterbaugh Ms C C B N/A F N/A N/A McAlester Mcalester Hs C C N/A B C C F McCord McCord Public School B B B N/A B N/A N/A McCurtain McCurtain Es D D D N/A F N/A N/A McCurtain McCurtain Hs C C N/A N/A B D C McLoud McLoud Es C D C D D N/A N/A McLoud McLoud Jhs C D C N/A D N/A N/A McLoud McLoud Hs D D N/A F D C F Medford Medford Es C C C N/A A N/A N/A Medford Medford Hs D D N/A N/A A D F Meeker Meeker Es B B B N/A C N/A N/A Meeker Meeker Ms C C C N/A C N/A N/A Meeker Meeker Hs B C N/A N/A B C B Merritt Merritt Es B B B B B N/A N/A Merritt Merritt Hs B B N/A N/A B C A Miami Rockdale Es N/A D N/A N/A A N/A N/A Miami Roosevelt Es N/A B N/A D C N/A N/A Miami Washington Es N/A D N/A D C N/A N/A Miami Wilson Es N/A D N/A D C N/A N/A Miami Nichols Upper Es B C B A D N/A N/A Miami Will Rogers Ms D D C C F N/A N/A Miami Miami Hs D D N/A D F C F Middleberg Middleberg Public School B B C N/A B N/A N/A Midway Midway Es D D D N/A B N/A N/A Midway Midway Hs D D N/A N/A B D F Midwest City-Del City Barnes Es C C C B C N/A N/A Midwest City-Del City Cleveland Bailey Es D D D N/A B N/A N/A Midwest City-Del City Country Estates Es D D D C D N/A N/A Midwest City-Del City Del City Es D D D D C N/A N/A Midwest City-Del City Epperly Heights Es D D D B F N/A N/A Midwest City-Del City Pleasant Hill Ec Ctr C D C C C N/A N/A Midwest City-Del City Highland Park Es D D D B F N/A N/A Midwest City-Del City Ridgecrest Es C D C D A N/A N/A Midwest City-Del City Soldier Creek Es C C D C C N/A N/A Midwest City-Del City Steed Es D D D A D N/A N/A Midwest City-Del City Tinker Es C D D B C N/A N/A Midwest City-Del City Townsend Es D D D B C N/A N/A Midwest City-Del City Parkview Es C D C C C N/A N/A Midwest City-Del City Schwartz Es A A B B B N/A N/A Midwest City-Del City Midwest City Es D D D C D N/A N/A Midwest City-Del City Carl Albert Ms C C C N/A C N/A N/A Midwest City-Del City Del Crest Ms D F D C F N/A N/A Midwest City-Del City Jarman Ms D D D B F N/A N/A Midwest City-Del City Kerr Ms D D D C F N/A N/A Midwest City-Del City Monroney Ms D D D C F N/A N/A Midwest City-Del City Carl Albert Hs B C N/A A D B A Midwest City-Del City Del City Hs D D N/A C F C B Midwest City-Del City Midwest City Hs C D N/A C F B B Milburn Milburn Es D D D N/A B N/A N/A Milburn Milburn Hs F D N/A N/A B D C Mill Creek Mill Creek Es D D C N/A A N/A N/A Mill Creek Mill Creek Hs D D N/A N/A A F C Millwood Millwood Es F F D N/A C N/A N/A Millwood Millwood Hs D D N/A N/A C D D Minco Minco Es C C C N/A B N/A N/A Minco Minco Ms B C B N/A B N/A N/A Minco Minco Hs D D N/A N/A B C B Moffett Moffett Public School B B B N/A A N/A N/A Monroe Monroe Public School D D D N/A A N/A N/A Moore Central Es C C B D D N/A N/A Moore Fairview Es C D C C C N/A N/A Moore Kelley Es B C B D B N/A N/A Moore Northmoor Es C C B N/A C N/A N/A Moore Southgate-Rippetoe Es D D C D D N/A N/A Moore Plaza Towers Es B B B C C N/A N/A Moore Sky Ranch Es C C B C C N/A N/A Moore Kingsgate Es B C C B B N/A N/A Moore Houchin Es D D D C C N/A N/A Moore Winding Creek Es C C B C C N/A N/A Moore Santa Fe Es C D C B C N/A N/A Moore Apple Creek Es B C B C B N/A N/A Moore Red Oak Es B B B A B N/A N/A Moore Briarwood Es A B B A B N/A N/A Moore Fisher Es A A A B B N/A N/A Moore Sooner Es B C A C C N/A N/A Moore Earlywine Es A A A C B N/A N/A Moore Broadmoore Es B B A N/A B N/A N/A Moore Eastlake Es A B A A B N/A N/A Moore Bryant Es C D C C C N/A N/A Moore Wayland Bonds Es A A B B B N/A N/A Moore Oakridge Es A A B A A N/A N/A Moore Heritage Trails Es C B C N/A B N/A N/A Moore South Lake Es A A A B A N/A N/A Moore Timber Creek Es B B A C B N/A N/A Moore Brink Jhs A A B N/A B N/A N/A Moore Highland East Jhs C C C N/A B N/A N/A Moore Highland West Jhs C C C N/A C N/A N/A Moore West Jhs C C D C B N/A N/A Moore Central Jhs C C C N/A C N/A N/A Moore Southridge Jhs B B C A B N/A N/A Moore Moore Hs C C N/A F C C D Moore Westmoore Hs B C N/A B C B C Moore Southmoore Hs C C N/A B C C D Mooreland Mooreland Es B C B N/A B N/A N/A Mooreland Mooreland Hs C C N/A N/A B C D Morris Morris Es B B B N/A B N/A N/A Morris Morris Ms C C C N/A D N/A N/A Morris Morris Hs C C N/A N/A D B A Morrison Morrison Es C C C N/A B N/A N/A Morrison Morrison Ms C D C N/A A N/A N/A Morrison Morrison Hs C C N/A N/A A B B Moseley Moseley Public School D D D N/A D N/A N/A Moss Moss Es C D C N/A A N/A N/A Moss Moss Hs N/A N/A N/A N/A B A A Mounds Mounds Es C D C N/A B N/A N/A Mounds Mounds Hs D D N/A N/A C B C Mountain View-Gotebo Mountain View-Gotebo Es A A A N/A B N/A N/A Mountain View-Gotebo Mountain View-Gotebo Hs D D N/A N/A C B C Moyers Moyers Es F F F N/A C N/A N/A Moyers Moyers Hs D D N/A N/A A A D Muldrow Muldrow Es C C C C A N/A N/A Muldrow Muldrow Ms A B A A B N/A N/A Muldrow Muldrow Hs C C N/A F B C C Mulhall-Orlando Mulhall-Orlando Es A A B N/A A N/A N/A Mulhall-Orlando Mulhall-Orlando Hs A A N/A N/A A A A Muskogee Cherokee Es F D D N/A D N/A N/A Muskogee Creek Es C C C N/A D N/A N/A Muskogee Benjamin Franklin Science Acad D D D N/A C N/A N/A Muskogee Grant-Foreman Es D D C N/A D N/A N/A Muskogee Irving Es C D C C C N/A N/A Muskogee Pershing Es D D C N/A C N/A N/A Muskogee Sadler Arts Academy A A A N/A A N/A N/A Muskogee Tony Goetz Es B C B C B N/A N/A Muskogee Whittier Es C D C B D N/A N/A Muskogee Alice Robertson Jhs F D F D F N/A N/A Muskogee Muskogee Hs D D N/A B F D F Mustang Mustang Es B C B C C N/A N/A Mustang Mustang Valley Es B C B C B N/A N/A Mustang Mustang Lakehoma Es B C B C C N/A N/A Mustang Mustang Trails Es C C B D C N/A N/A Mustang Mustang Creek Es C C C C C N/A N/A Mustang Mustang Centennial Es C B C D B N/A N/A Mustang Mustang Horizon Ies B C B B C N/A N/A Mustang Canyon Ridge Ies B B B B C N/A N/A Mustang Prairie View Es C C B C B N/A N/A Mustang Riverwood Es B B C C B N/A N/A Mustang Meadow Brook Intermediate Es B C A B C N/A N/A Mustang Mustang Ms C C C D D N/A N/A Mustang Mustang North Ms C C C D D N/A N/A Mustang Mustang Hs B B N/A B D B B Nashoba Nashoba Public School C D B N/A C N/A N/A Navajo Navajo Es C C C N/A B N/A N/A Navajo Navajo Jhs C C D N/A B N/A N/A Navajo Navajo Hs B C N/A N/A B A A New Lima New Lima Es B C B N/A B N/A N/A New Lima New Lima Hs C C N/A N/A B C C Newcastle Newcastle Es B C C B A N/A N/A Newcastle Newcastle Early Childhood Ctr N/A N/A N/A B A N/A N/A Newcastle Newcastle Ms B B C N/A B N/A N/A Newcastle Newcastle Hs B C N/A N/A B B B Newkirk Newkirk Es C C D N/A B N/A N/A Newkirk Newkirk Ms D D D N/A A N/A N/A Newkirk Newkirk Hs C C N/A N/A B C B Ninnekah Ninnekah Es B B B N/A C N/A N/A Ninnekah Ninnekah Ms C C C N/A C N/A N/A Ninnekah Senior Hs C D N/A N/A B A D Noble Katherine I. Daily Es N/A N/A N/A N/A F N/A N/A Noble Pioneer Intermediate Es C C C N/A C N/A N/A Noble John K. Hubbard Es N/A C N/A N/A D N/A N/A Noble Curtis Inge Ms D C C N/A F N/A N/A Noble Noble Hs D D N/A N/A F C D Norman Lakeview Es C C C N/A B N/A N/A Norman Adams Es D D C D F N/A N/A Norman Cleveland Es C B F B B N/A N/A Norman Jackson Es C D C D C N/A N/A Norman Jefferson Es B C B B B N/A N/A Norman Kennedy Es D D D B D N/A N/A Norman Lincoln Es C C C B C N/A N/A Norman Madison Es C D B C D N/A N/A Norman McKinley Es A A A A B N/A N/A Norman Eisenhower Es B B B B C N/A N/A Norman Wilson Es C C C A D N/A N/A Norman Monroe Es C C D C B N/A N/A Norman Ronald Reagan Es C C C F C N/A N/A Norman Roosevelt Es B B B A C N/A N/A Norman Truman Es C B C D B N/A N/A Norman Washington Es B B C B C N/A N/A Norman Truman Primary School N/A N/A N/A C D N/A N/A Norman Dimensions Academy N/A F N/A N/A N/A N/A N/A Norman Irving Ms D D D N/A D N/A N/A Norman Alcott Ms D C D C D N/A N/A Norman Longfellow Ms C C B C C N/A N/A Norman Whittier Ms C B C C C N/A N/A Norman Norman Hs C C N/A C D B B Norman Norman North Hs B B N/A C D C C Norman Dimensions Academy F D N/A N/A F F F North Rock Creek North Rock Creek Es D D D N/A C N/A N/A North Rock Creek North Rock Creek Ms C D C N/A C N/A N/A North Rock Creek North Rock Creek Hs N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Norwood Norwood Public School C D C N/A B N/A N/A Nowata Nowata Es D C D N/A C N/A N/A Nowata Nowata Ms C C B N/A C N/A N/A Nowata Nowata Hs D D N/A N/A D B D Oak Grove Oak Grove Public School B B B N/A B N/A N/A Oakdale Oakdale Public School A A A N/A A N/A N/A Oaks-Mission Oaks-Mission Es D D B N/A F N/A N/A Oaks-Mission Oaks-Mission Hs F D N/A N/A F D D Oilton J. F. Kennedy Es C C B N/A B N/A N/A Oilton Oilton Hs C C N/A N/A C A D Okarche Okarche Es B B C N/A A N/A N/A Okarche Okarche Jhs C C D N/A A N/A N/A Okarche Okarche Hs C C N/A N/A A C A Okay Okay Es C D C N/A C N/A N/A Okay Okay Hs D D N/A N/A F B D Santa Fe South* Santa Fe South Early Childhood* N/A N/A N/A A A N/A N/A Santa Fe South* Santa Fe South Spero Es* B D A C B N/A N/A Santa Fe South* Santa Fe S Pathways Mid College* B B N/A A A A A Santa Fe South * Santa Fe South Hs * D F N/A C C D D Santa Fe South * Santa Fe South Ms * C D C B B N/A N/A Santa Fe South * Santa Fe South Penn Es * C D C D A N/A N/A Santa Fe South * Santa Fe South Hills Es * D F D C B N/A N/A Dove Science Academy * Dove Science Academy Es * A B A B A N/A N/A Dove Science Academy * Dove Science Academy Ms * A B A B A N/A N/A Dove Science Academy * Dove Science Acad South Ms Okc * B C B B B N/A N/A Dove Science Academy * Dove Science Academy Hs * A A N/A B A A B Harding Charter * Harding Charter Preparatory Hs * A A N/A A C A B Harding Fine Arts * Harding Fine Arts Academy * A B N/A N/A B B A Hupfeld/W Village * Hupfeld Acad./Western Village * B C B A A N/A N/A Independence Ms * Independence Charter Ms * B D B B A N/A N/A Kipp Reach College * Kipp Reach College Preparatory * A A A A C N/A N/A Kipp Reach College * Kipp Okc South Community Prep * A B A B C N/A N/A Seeworth Academy Justice AW Seeworth Academy Es * F F F N/A F N/A N/A Seeworth Academy Justice AW Seeworth Academy Hs * F F N/A D F F F Okeene Okeene Es C C D C C N/A N/A Okeene Okeene Jr-Sr Hs (Jr) D C D N/A C N/A N/A Okeene Okeene Jr-Sr Hs (Sr) C C N/A N/A B C B Okemah Oakes Es N/A D N/A N/A D N/A N/A Okemah Okemah Noble Ctr D D C N/A C N/A N/A Okemah Okemah Ms C D B N/A C N/A N/A Okemah Okemah Hs D D N/A N/A C B F Oklahoma City Adams Es F D D D C N/A N/A Oklahoma City Arthur Es F F D D F N/A N/A Oklahoma City Bodine Es F F D F D N/A N/A Oklahoma City Britton Es D F D D C N/A N/A Oklahoma City Buchanan Es D D D D B N/A N/A Oklahoma City Cesar Chavez Es F F F D D N/A N/A Oklahoma City Cleveland Es B B C C B N/A N/A Oklahoma City Coolidge Es D F D D C N/A N/A Oklahoma City Capitol Hill Es F F D D D N/A N/A Oklahoma City F.D. Moon Es F F F F D N/A N/A Oklahoma City Edgemere Es D D C D C N/A N/A Oklahoma City Edwards Es F F F F D N/A N/A Oklahoma City Eugene Field Es D D D C C N/A N/A Oklahoma City Fillmore Es F F D D C N/A N/A Oklahoma City Gatewood Es C D C C A N/A N/A Oklahoma City Green Pastures Es F F D D C N/A N/A Oklahoma City Greystone Es F F C F D N/A N/A Oklahoma City Hawthorne Es D D C D B N/A N/A Oklahoma City Hayes Es D D C D D N/A N/A Oklahoma City Heronville Es F D D D D N/A N/A Oklahoma City Hillcrest Es D D C D D N/A N/A Oklahoma City Horace Mann Es C D C B B N/A N/A Oklahoma City Mary Golda Ross Es D F D D C N/A N/A Oklahoma City Johnson Es D D D C B N/A N/A Oklahoma City Kaiser Es D D C D C N/A N/A Oklahoma City M.L. King Jr. Es F F F N/A D N/A N/A Oklahoma City Adelaide Lee Es F F D D D N/A N/A Oklahoma City Linwood Es D D D D A N/A N/A Oklahoma City Mark Twain Es C D B D B N/A N/A Oklahoma City Monroe Es D D C D B N/A N/A Oklahoma City Nichols Hills Es C C C B C N/A N/A Oklahoma City North Highland Es F F D D D N/A N/A Oklahoma City Oakridge Es D F C D C N/A N/A Oklahoma City Thelma R. Parks Es F F D F F N/A N/A Oklahoma City Parmelee Es D F D D C N/A N/A Oklahoma City Pierce Es D D F D B N/A N/A Oklahoma City Prairie Queen Es D D D D D N/A N/A Oklahoma City Putnam Heights Es C D C B C N/A N/A Oklahoma City Quail Creek Es C C D A B N/A N/A Oklahoma City Rancho Village Es D D D D D N/A N/A Oklahoma City Ridgeview Es C D B C B N/A N/A Oklahoma City Rockwood Es F F D D C N/A N/A Oklahoma City Sequoyah Es C D D C B N/A N/A Oklahoma City Shidler Es F F D D F N/A N/A Oklahoma City Southern Hills Es D D D D D N/A N/A Oklahoma City Spencer Es F F D F F N/A N/A Oklahoma City Esperanza Es D F C D C N/A N/A Oklahoma City Telstar Es F F F N/A F N/A N/A Oklahoma City Van Buren Es D D C C D N/A N/A Oklahoma City West Nichols Hills Es C D B C B N/A N/A Oklahoma City Westwood Es C D C D B N/A N/A Oklahoma City Wheeler Es D F C D C N/A N/A Oklahoma City Willow Brook Es F F F C C N/A N/A Oklahoma City Wilson Es B B B N/A B N/A N/A Oklahoma City Belle Isle Ms B B C A B N/A N/A Oklahoma City Classen Ms Of Advanced Studies B B B A B N/A N/A Oklahoma City Emerson Alternative Ed. (Ms) F F F N/A F N/A N/A Oklahoma City Douglass Ms F F F N/A F N/A N/A Oklahoma City Jefferson Ms D D D D F N/A N/A Oklahoma City Northeast Ms F F F N/A F N/A N/A Oklahoma City Rogers Ms F F D D F N/A N/A Oklahoma City Roosevelt Ms D D C D D N/A N/A Oklahoma City Taft Ms D D D C F N/A N/A Oklahoma City Webster Ms F F D D F N/A N/A Oklahoma City John Marshall Ms F F F C F N/A N/A Oklahoma City Oklahoma Centennial Ms F F F D F N/A N/A Oklahoma City Capitol Hill Hs F F N/A D F D F Oklahoma City Classen Hs Of Advanced Studies A A N/A N/A F A B Oklahoma City Douglass Hs F F N/A F F D F Oklahoma City Emerson Alternative Ed. (Hs) F F N/A F F C F Oklahoma City U. S. Grant Hs D F N/A D F C F Oklahoma City John Marshall Hs D D N/A C F C C Oklahoma City Oklahoma Centennial Hs D F N/A F F B F Oklahoma City Northeast Hs D D N/A N/A F B A Oklahoma City Northwest Classen Hs D F N/A D F C F Oklahoma City Southeast Hs C C N/A B C B B Oklahoma City Star Spencer Hs D D N/A F F C F Oklahoma Connections Academy * Oklahoma Connections Academy Es * D D D N/A A N/A N/A Oklahoma Connections Academy * Oklahoma Connections Academy Ms * C C C N/A A N/A N/A Oklahoma Connections Academy * Oklahoma Connections Academy Hs * D C N/A N/A A F F Oklahoma Union Oklahoma Union Es C C C N/A A N/A N/A Oklahoma Union Oklahoma Union Ms B B C N/A B N/A N/A Oklahoma Union Oklahoma Union Hs D D N/A N/A A B C Oklahoma Virtual Charter Academy * Okla. Virtual Charter Academy Es * D D D D A N/A N/A Oklahoma Virtual Charter Academy * Okla. Virtual Charter Academy Ms * D D D N/A A N/A N/A Oklahoma Virtual Charter Academy * Okla. Virtual Charter Academy Hs * D C N/A N/A A D F Oklahoma Youth Academy * Oya Charter Tecumseh 9th-12th * N/A F N/A N/A A N/A F Oklahoma Youth Academy * Oya Charter Manitou 9th-12th * N/A D N/A N/A A N/A F Okmulgee Okmulgee Primary Es F F F N/A F N/A N/A Okmulgee Dunbar Intermediate Es F F D N/A D N/A N/A Okmulgee Okmulgee Hs D D N/A N/A B C F Oktaha Oktaha Es B B C N/A B N/A N/A Oktaha Oktaha Hs C C N/A N/A A D B Olive Olive Es D D D N/A D N/A N/A Olive Olive Hs F F N/A N/A D C D Olustee-Eldorado Olustee-Eldorado Es C C B C F N/A N/A Olustee-Eldorado Olustee-Eldorado Hs F D N/A N/A F D F Oologah-Talala Oologah-Talala Lower Es N/A N/A N/A B C N/A N/A Oologah-Talala Oologah-Talala Upper Es C C C D C N/A N/A Oologah-Talala Oologah-Talala Ms C C B N/A B N/A N/A Oologah-Talala Oologah-Talala Hs C C N/A N/A C C C Optima Optima Public School C D A C B N/A N/A Osage Osage Public School D D C N/A C N/A N/A Osage Hills Osage Hills Public School C C B N/A C N/A N/A Owasso Barnes Es C B D D B N/A N/A Owasso Ator Es B B B C B N/A N/A Owasso Mills Es C B D C C N/A N/A Owasso Hayward Smith Es C C C B C N/A N/A Owasso Pamela Hodson Es B B C C B N/A N/A Owasso Larkin Bailey Es B B D B B N/A N/A Owasso Northeast Es C B C C C N/A N/A Owasso Stone Canyon Es C B C D B N/A N/A Owasso Owasso 7Th Grade Ctr B B B N/A C N/A N/A Owasso Owasso 6Th Grade Ctr B B B D B N/A N/A Owasso Owasso 8Th Grade Ctr C C C N/A B N/A N/A Owasso Owasso Hs B C N/A B A B B Paden Paden Es C C B N/A B N/A N/A Paden Paden Hs D D N/A N/A A B D Panama Panama Es C C C N/A A N/A N/A Panama Panama Ms C D C N/A B N/A N/A Panama Panama Hs D D N/A N/A B C D Panola Panola Es C D B N/A F N/A N/A Panola Panola Hs F D N/A N/A F F D Paoli Paoli Es D D C N/A C N/A N/A Paoli Paoli Hs D D N/A N/A A D C Pauls Valley Jefferson Early Learning Ctr N/A N/A N/A N/A F N/A N/A Pauls Valley Jackson Es N/A B N/A F C N/A N/A Pauls Valley Lee Es C C C D C N/A N/A Pauls Valley Pauls Valley Jhs B B B N/A B N/A N/A Pauls Valley Pauls Valley Hs C C N/A D B C C Pawhuska Indian Camp Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Pawhuska Pawhuska Es D D D N/A A N/A N/A Pawhuska Pawhuska Jhs D D D N/A C N/A N/A Pawhuska Pawhuska Hs D D N/A N/A C C F Pawnee Pawnee Es C C C N/A A N/A N/A Pawnee Pawnee Ms C C C N/A A N/A N/A Pawnee Pawnee Hs D D N/A N/A A B B Peavine Peavine Public School C D B N/A C N/A N/A Peckham Peckham Public School C D B N/A A N/A N/A Peggs Peggs Public School B B A N/A B N/A N/A Perkins-Tryon Perkins-Tryon Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Perkins-Tryon Perkins-Tryon Intermediate Es B B C N/A A N/A N/A Perkins-Tryon Perkins-Tryon Ms D D D N/A C N/A N/A Perkins-Tryon Perkins-Tryon Hs C C N/A N/A D B C Perry Perry Es C C C N/A B N/A N/A Perry Perry Jhs C D C N/A B N/A N/A Perry Perry Hs C C N/A N/A B B C Piedmont Piedmont Es B B B F B N/A N/A Piedmont Stone Ridge Es B B D C A N/A N/A Piedmont Northwood Es C C C D B N/A N/A Piedmont Piedmont Intermediate Es B B B B B N/A N/A Piedmont Piedmont Ms C B C N/A C N/A N/A Piedmont Piedmont Hs B C N/A N/A C B B Pioneer Pioneer Public School A A A B A N/A N/A Pioneer-Pleasant Vale Pioneer-Pleasant Vale Es B C B C B N/A N/A Pioneer-Pleasant Vale Pioneer-Pleasant Vale Jhs C C D N/A A N/A N/A Pioneer-Pleasant Vale Pioneer-Pleasant Vale Hs D D N/A N/A A D B Pittsburg Pittsburg Es D D F N/A A N/A N/A Pittsburg Pittsburg Hs C D N/A N/A A D A Plainview Plainview Primary Es N/A N/A N/A C B N/A N/A Plainview Plainview Intermediate Es B B B B B N/A N/A Plainview Plainview Ms B B C A B N/A N/A Plainview Plainview Hs B B N/A N/A B B B Pleasant Grove Pleasant Grove Public School D D C N/A C N/A N/A Pocola Pocola Es D D D N/A B N/A N/A Pocola Pocola Ms B C B N/A A N/A N/A Pocola Pocola Hs D D N/A N/A B C D Ponca City Liberty Es D D C D B N/A N/A Ponca City Lincoln Es C D B C F N/A N/A Ponca City Union Es D D C N/A B N/A N/A Ponca City Roosevelt Es C C B D C N/A N/A Ponca City E. M. Trout Es C C C N/A B N/A N/A Ponca City Woodlands Es B B C N/A B N/A N/A Ponca City Garfield Es C D B F A N/A N/A Ponca City Ponca City West Ms C C B D D N/A N/A Ponca City Ponca City East Ms D C C N/A F N/A N/A Ponca City Ponca City Hs D D N/A D F C B Pond Creek-Hunter Pond Creek-Hunter Es B B C N/A A N/A N/A Pond Creek-Hunter Pond Creek-Hunter Ms C C C N/A A N/A N/A Pond Creek-Hunter Pond Creek-Hunter Hs C C N/A N/A C B C Porter Consolidated Porter Consolidated Es D D C N/A C N/A N/A Porter Consolidated Porter Consolidated Hs D D N/A N/A B C C Porum Porum Es C C B N/A B N/A N/A Porum Porum Hs D D N/A N/A B D F Poteau Poteau Upper Es C C C C B N/A N/A Poteau Poteau Primary Es N/A N/A N/A C B N/A N/A Poteau Pansy Kidd Ms C D C B D N/A N/A Poteau Poteau Hs C C N/A C C B D Prague Prague Es B B C N/A A N/A N/A Prague Prague Ms B B B N/A C N/A N/A Prague Prague Hs B C N/A N/A A B B Preston Preston Es B C B N/A A N/A N/A Preston Preston Hs B B N/A N/A C A B Pretty Water Pretty Water Public School D D D N/A F N/A N/A Prue Prue Es B B B N/A D N/A N/A Prue Prue Hs D D N/A N/A F C C Pryor Lincoln Es C D C D A N/A N/A Pryor Jefferson Es C C C N/A A N/A N/A Pryor Roosevelt Es B B B C A N/A N/A Pryor Pryor Jhs C C D N/A A N/A N/A Pryor Pryor Hs C D N/A N/A A C D Purcell Purcell Es N/A N/A N/A B B N/A N/A Purcell Purcell Intermediate School C C C B C N/A N/A Purcell Purcell Jhs D C D C C N/A N/A Purcell Purcell Hs C C N/A D B B C Putnam City Apollo Es C C C C C N/A N/A Putnam City Central Es C C B C C N/A N/A Putnam City Arbor Grove Es C D C C C N/A N/A Putnam City Coronado Heights Es B C B B C N/A N/A Putnam City Dennis Es B B B C B N/A N/A Putnam City Ralph Downs Es B C C B B N/A N/A Putnam City Harvest Hills Es B C B A B N/A N/A Putnam City Hilldale Es C D B D C N/A N/A Putnam City Kirkland Early Childhood Ctr N/A N/A N/A A B N/A N/A Putnam City Lake Park Es C C B D C N/A N/A Putnam City Northridge Es C C C B B N/A N/A Putnam City Overholser Es C D C C C N/A N/A Putnam City Rollingwood Es C D C C D N/A N/A Putnam City Tulakes Es C C B D C N/A N/A Putnam City Western Oaks Es C C B C B N/A N/A Putnam City Wiley Post Es C D C C D N/A N/A Putnam City Will Rogers Es D C C N/A F N/A N/A Putnam City Windsor Hills Es D D C C B N/A N/A Putnam City James L. Capps Ms C C C C D N/A N/A Putnam City Cooper Ms C C C B F N/A N/A Putnam City Hefner Ms B C B B D N/A N/A Putnam City Mayfield Ms D D D C D N/A N/A Putnam City Western Oaks Ms C C B C F N/A N/A Putnam City Putnam City Hs C D N/A C F C C Putnam City Putnam City North Hs C C N/A C D B C Putnam City Putnam City West Hs D D N/A D F C F Quapaw Quapaw Es D C D N/A B N/A N/A Quapaw Quapaw Ms D D D N/A D N/A N/A Quapaw Quapaw Hs F F N/A N/A D C C Quinton Quinton Es F D D N/A F N/A N/A Quinton Quinton Hs D D N/A N/A C C F Rattan Rattan Es C C C N/A B N/A N/A Rattan Rattan Jhs C C B N/A C N/A N/A Rattan Rattan Hs D D N/A N/A B B A Ravia Ravia Public School C D C N/A A N/A N/A Red Oak Red Oak Es D D C N/A C N/A N/A Red Oak Red Oak Hs D D N/A N/A B F B Reydon Reydon Es A A C N/A A N/A N/A Reydon Reydon Hs N/A N/A N/A N/A A A N/A Ringling Ringling Es D D F N/A A N/A N/A Ringling Ringling Jhs F F D N/A F N/A N/A Ringling Ringling Hs D C N/A N/A F D D Ringwood Ringwood Es C C D B A N/A N/A Ringwood Ringwood Hs C C N/A N/A A C B Ripley Ripley Es C C C N/A C N/A N/A Ripley Ripley Hs C C N/A N/A D B A Riverside Riverside Public School A B A N/A B N/A N/A Robin Hill Robin Hill Public School B B B N/A C N/A N/A Rock Creek Rock Creek Es C D C N/A B N/A N/A Rock Creek Rock Creek Hs C C N/A N/A A C B Rocky Mountain Rocky Mountain Public School C C B D F N/A N/A Roff Roff Es B C B N/A A N/A N/A Roff Roff Hs C C N/A N/A A C C Roland Roland Es C C C N/A C N/A N/A Roland Roland Jhs D D D N/A F N/A N/A Roland Roland Hs D C N/A N/A C D D Rush Springs Rush Springs Es D C D N/A C N/A N/A Rush Springs Rush Springs Ms C C C N/A C N/A N/A Rush Springs Rush Springs Hs C D N/A N/A B C C Ryal Ryal Public School C D A N/A F N/A N/A Ryan Ryan Es C C D N/A B N/A N/A Ryan Ryan Hs D D N/A N/A A B B Salina Salina Es D C D N/A C N/A N/A Salina Salina Ms A B A N/A A N/A N/A Salina Salina Hs C C N/A N/A B C D Sallisaw Liberty Es N/A N/A N/A D C N/A N/A Sallisaw Eastside Es B B C B B N/A N/A Sallisaw Sallisaw Ms B C B N/A C N/A N/A Sallisaw Sallisaw Hs C B N/A N/A D C F Sand Springs Angus Valley Es B B A N/A C N/A N/A Sand Springs Northwoods Fine Arts Academy D D C N/A B N/A N/A Sand Springs Garfield Es D C C N/A C N/A N/A Sand Springs Limestone Es C C C N/A A N/A N/A Sand Springs Pratt Es C C B N/A C N/A N/A Sand Springs Clyde Boyd Ms C C C N/A D N/A N/A Sand Springs Central 9Th Grade Ctr N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Sand Springs Charles Page Hs D D N/A N/A D B C Sankofa Middle School* Sankofa Middle School * F D F N/A C N/A N/A Sapulpa Liberty Es C C B D C N/A N/A Sapulpa Freedom Es A A A B B N/A N/A Sapulpa Jefferson Heights Es B C B B D N/A N/A Sapulpa Holmes Park Es B C B B D N/A N/A Sapulpa Sapulpa Ms D D C B F N/A N/A Sapulpa Sapulpa Jhs C C B C F N/A N/A Sapulpa Sapulpa Hs D D N/A C D C C Sasakwa Sasakwa Es F F D N/A D N/A N/A Sasakwa Sasakwa Hs F D N/A N/A F C F Savanna Savanna Es C C B N/A B N/A N/A Savanna Savanna Hs D D N/A N/A C C B Sayre Sayre Es D C D N/A B N/A N/A Sayre Sayre Ms C C D N/A B N/A N/A Sayre Sayre Hs D D N/A N/A A B C Schulter Schulter Es D F D N/A B N/A N/A Schulter Schulter Hs N/A N/A N/A N/A C C F Seiling Seiling Es C C B N/A A N/A N/A Seiling Seiling Jr-Sr Hs (Jr) C C D N/A A N/A N/A Seiling Seiling Jr-Sr Hs (Sr) C C N/A N/A B D B Seminole Wilson Es N/A C N/A N/A F N/A N/A Seminole Northwood Es C C B N/A D N/A N/A Seminole Seminole Ms D D C N/A C N/A N/A Seminole Seminole Hs D D N/A N/A D C C Sentinel Mcmurray Es C C C D A N/A N/A Sentinel Blanche Thomas Hs C C N/A N/A B C B Sequoyah Sequoyah Es C B C N/A B N/A N/A Sequoyah Sequoyah Ms C C B N/A B N/A N/A Sequoyah Sequoyah Hs C C N/A N/A B C B Shady Grove Shady Grove Public School C C D N/A A N/A N/A Shady Point Shady Point Public School D D C N/A A N/A N/A Sharon-Mutual Sharon-Mutual Es C C C N/A B N/A N/A Sharon-Mutual Sharon-Mutual Hs D D N/A N/A A A A Shattuck Shattuck Es B B C N/A A N/A N/A Shattuck Shattuck Hs C D N/A N/A A A B Shawnee Shawnee Ec Ctr N/A N/A N/A N/A F N/A N/A Shawnee Horace Mann Es D D D C D N/A N/A Shawnee Jefferson Es F D D F F N/A N/A Shawnee Sequoyah Es D D D D B N/A N/A Shawnee Will Rogers Es D D C N/A C N/A N/A Shawnee Shawnee Ms D D C C F N/A N/A Shawnee Shawnee Hs D C N/A C F C F Shidler Ward Es C D C N/A B N/A N/A Shidler Shidler Ms C C C N/A B N/A N/A Shidler Shidler Hs D D N/A N/A C D C Silo Silo Es C C C N/A C N/A N/A Silo Silo Ms C C C N/A B N/A N/A Silo Silo Hs C C N/A N/A C C F Skiatook Marrs Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Skiatook Skiatook Intermediate Es B B B N/A A N/A N/A Skiatook Skiatook Es N/A C N/A N/A A N/A N/A Skiatook Newman Ms C C C N/A B N/A N/A Skiatook Skiatook Hs D D N/A N/A A C C Smithville Smithville Es D C D N/A B N/A N/A Smithville Smithville Ms B C B N/A A N/A N/A Smithville Smithville Hs B C N/A N/A C B C Snyder Snyder Es D D C N/A B N/A N/A Snyder John D Moeller Es N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Snyder Snyder Hs C C N/A N/A A C C Soper Soper Es C D B N/A B N/A N/A Soper Soper Hs D F N/A N/A B B C South Coffeyville South Coffeyville Es D D C N/A A N/A N/A South Coffeyville South Coffeyville Hs D D N/A N/A B D C South Rock Creek South Rock Creek Public School A B B N/A B N/A N/A Sperry Sperry Es C B B N/A D N/A N/A Sperry Sperry Ms D D D N/A C N/A N/A Sperry Sperry Hs D D N/A N/A F B F Spiro Spiro Es C D C F B N/A N/A Spiro Spiro Ms C C C N/A D N/A N/A Spiro Spiro Hs D C N/A N/A D C D Springer Springer Es D F D N/A C N/A N/A Springer Springer Hs D D N/A N/A D C D Sterling Sterling Es B C B N/A B N/A N/A Sterling Sterling Hs C D N/A N/A B B B Stidham Stidham Public School D D C N/A A N/A N/A Stigler Stigler Es C C C N/A B N/A N/A Stigler Stigler Ms C C C N/A D N/A N/A Stigler Stigler Hs D D N/A N/A B C D Stillwater Highland Park Es B C C B B N/A N/A Stillwater Sangre Ridge Es B B C C B N/A N/A Stillwater Skyline Es B B C B C N/A N/A Stillwater Westwood Es A A B B A N/A N/A Stillwater Will Rogers Es C C C C C N/A N/A Stillwater Richmond Es B B B B B N/A N/A Stillwater Stillwater Ms B B B C B N/A N/A Stillwater Stillwater Jhs B B B B C N/A N/A Stillwater Stillwater Hs B C N/A A C B C Stilwell Stilwell Es D D C C D N/A N/A Stilwell Stilwell Ms D D C C D N/A N/A Stilwell Stilwell Hs D D N/A B F C D Stonewall Stonewall Es B C A N/A C N/A N/A Stonewall Mclish Ms C C B N/A C N/A N/A Stonewall Stonewall Hs B B N/A N/A A D D Straight Straight Public School C C C N/A A N/A N/A Stratford Stratford Es C D C N/A C N/A N/A Stratford Stratford Ms B B B N/A B N/A N/A Stratford Stratford Hs B C N/A N/A A A C Stringtown Stringtown Es C C D N/A A N/A N/A Stringtown Stringtown Hs D D N/A N/A A C C Strother Strother Es C D C N/A B N/A N/A Strother Strother Hs D D N/A N/A A B F Stroud Parkview Es D C C N/A C N/A N/A Stroud Stroud Ms D D C N/A C N/A N/A Stroud Stroud Hs C C N/A N/A B C B Stuart Stuart Es C C C N/A A N/A N/A Stuart Stuart Hs B B N/A N/A B A A Sulphur Sulphur Es N/A N/A N/A D C N/A N/A Sulphur Sulphur Intermediate Es B C C B C N/A N/A Sulphur Sulphur Ms B B A N/A B N/A N/A Sulphur Sulphur Hs C C N/A N/A A C C Sweetwater Sweetwater Es B C B N/A B N/A N/A Sweetwater Sweetwater Hs N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Swink Swink Public School D D C N/A C N/A N/A Tahlequah Cherokee Es C C C C C N/A N/A Tahlequah Greenwood Es C C C D C N/A N/A Tahlequah Heritage Es C B C C C N/A N/A Tahlequah Tahlequah Ms B B B C D N/A N/A Tahlequah Tahlequah Hs C C N/A B D B C Talihina Talihina Es D D F N/A B N/A N/A Talihina Talihina Jhs D D D N/A A N/A N/A Talihina Talihina Hs D D N/A N/A B D D Taloga Taloga Es C C B N/A B N/A N/A Taloga Taloga Hs N/A N/A N/A N/A B D N/A Tannehill Tannehill Public School C C B N/A D N/A N/A Tecumseh Barnard Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Tecumseh Tecumseh Early Childhood Ctr N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Tecumseh Cross Timbers Es C D C N/A C N/A N/A Tecumseh Tecumseh Ms C C B N/A B N/A N/A Tecumseh Tecumseh Hs D D N/A N/A B C C Temple Temple Es C C C N/A B N/A N/A Temple Temple Hs F D N/A N/A B D D Tenkiller Tenkiller Public School C D B C B N/A N/A Terral Terral Public School D F B N/A A N/A N/A Texhoma Texhoma Es C D B C A N/A N/A Texhoma Texhoma Hs D D N/A D B D B Thackerville Thackerville Es C D A N/A D N/A N/A Thackerville Thackerville Ms D D D N/A C N/A N/A Thackerville Thackerville Hs D D N/A N/A B C F Thomas-Fay-Custer Unified Dist Thomas Es B B C N/A A N/A N/A Thomas-Fay-Custer Unified Dist Thomas-Fay-Custer Unified Jhs C C D N/A A N/A N/A Thomas-Fay-Custer Unified Dist Thomas-Fay-Custer Unified Hs A A N/A N/A A C B Timberlake Timberlake Es C C C N/A C N/A N/A Timberlake Timberlake Hs B B N/A N/A B C C Tipton Tipton Es D D D B C N/A N/A Tipton Tipton Hs D D N/A N/A D B B Tishomingo Tishomingo Es C D C N/A C N/A N/A Tishomingo Tishomingo Ms D D C N/A D N/A N/A Tishomingo Tishomingo Hs D D N/A N/A C D F Tonkawa Tonkawa Es B C C B C N/A N/A Tonkawa Tonkawa Ms F D F N/A D N/A N/A Tonkawa Tonkawa Hs D D N/A N/A F C C Tulsa Academy Central Es F F D N/A C N/A N/A Tulsa Anderson Es F F F D D N/A N/A Tulsa Henry Zarrow International School B A C C A N/A N/A Tulsa Bell Es D D C D C N/A N/A Tulsa Burroughs Es F F F C D N/A N/A Tulsa Carnegie Es C C B C C N/A N/A Tulsa Celia Clinton Es F F D D C N/A N/A Tulsa Wayman Tisdale Fine Arts Acad D D D D C N/A N/A Tulsa Dolores Huerta Es F F F D D N/A N/A Tulsa Cooper Es F F F D D N/A N/A Tulsa Clinton West Es F F D C F N/A N/A Tulsa Dual Language Academy C D C C B N/A N/A Tulsa Ecdc Bunche N/A N/A N/A N/A F N/A N/A Tulsa Eisenhower International Es B B C B A N/A N/A Tulsa Eliot Es C C B N/A A N/A N/A Tulsa Emerson Es F F F N/A D N/A N/A Tulsa Eugene Field Es D F D C F N/A N/A Tulsa Greenwood Leadership Academy N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Tulsa Gilcrease Es F F F D F N/A N/A Tulsa Grimes Es D D C C C N/A N/A Tulsa Hawthorne Es D D B D D N/A N/A Tulsa Hamilton Es D D B F D N/A N/A Tulsa Patrick Henry Es C C C D C N/A N/A Tulsa Hoover Es C C C C C N/A N/A Tulsa Unity Learning Academy F F D D F N/A N/A Tulsa Jones Es D D C D C N/A N/A Tulsa Kendall-Whittier Es D D C D B N/A N/A Tulsa Kerr Es F F F C F N/A N/A Tulsa Key Es D D C D D N/A N/A Tulsa Lanier Es B B C B C N/A N/A Tulsa Council Oak Es B B C A B N/A N/A Tulsa Lewis And Clark Es D D D D D N/A N/A Tulsa Lindbergh Es D D D D D N/A N/A Tulsa Macarthur Es D D D D C N/A N/A Tulsa Marshall Es F F F D F N/A N/A Tulsa Mayo Demonstration Es C C D C B N/A N/A Tulsa Mcclure Es D F C D F N/A N/A Tulsa Mckinley Es D D C D B N/A N/A Tulsa Mitchell Es D D C C C N/A N/A Tulsa Owen Es F F D D F N/A N/A Tulsa Peary Es D D D D B N/A N/A Tulsa Penn Es F F F D F N/A N/A Tulsa Robertson Es F D D D F N/A N/A Tulsa Salk Es D D D C C N/A N/A Tulsa Sequoyah Es F F D D D N/A N/A Tulsa Skelly Es F F F D F N/A N/A Tulsa Springdale Es D F C D C N/A N/A Tulsa Project Accept Traice Es N/A F N/A N/A F N/A N/A Tulsa Mark Twain Es F D D F F N/A N/A Tulsa Whitman Es F F F N/A F N/A N/A Tulsa Wright Es F D D F F N/A N/A Tulsa Disney Es D D C D D N/A N/A Tulsa Grissom Es C C C C B N/A N/A Tulsa Carver Ms B B C A B N/A N/A Tulsa Daniel Webster Ms D F D C F N/A N/A Tulsa Edison Preparatory Ms C C C C A N/A N/A Tulsa Monroe Demonstration Ms F F D F F N/A N/A Tulsa Thoreau Demonstration Academy B C B C C N/A N/A Tulsa Central Jhs F F F N/A F N/A N/A Tulsa East Central Jhs F F F D F N/A N/A Tulsa Hale Jhs F F F D B N/A N/A Tulsa Mclain Jhs F F F D F N/A N/A Tulsa Memorial Jhs D D D C F N/A N/A Tulsa Will Rogers College Jhs D F D D B N/A N/A Tulsa Tulsa Met Jhs F D D N/A F N/A N/A Tulsa Central Hs D F N/A B D D F Tulsa East Central Hs D F N/A D F C F Tulsa Thomas Edison Preparatory Hs B B N/A C B B B Tulsa Nathan Hale Hs F F N/A D F D F Tulsa Mclain Hs For Science And Tech D F N/A D F C F Tulsa Memorial Hs D D N/A C F C F Tulsa Will Rogers College Hs D D N/A C D A B Tulsa Booker T. Washington Hs A A N/A A C A A Tulsa Daniel Webster Hs D D N/A D F C F Tulsa Tulsa Met Hs D F N/A D F B F Tulsa Traice F F N/A F B F F Tulsa College Bound * College Bound Academy Charter * N/A D N/A C A N/A N/A Tulsa Collegiate Hall * Collegiate Hall Charter School * C D C N/A C N/A N/A Tulsa Honor Academy * Tulsa Honor Academy Charter * A B A A A N/A N/A KIPP Tulsa * Kipp Tulsa Acad. College Prep. * D D C D A N/A N/A KIPP Tulsa * Kipp Tulsa University Prep * N/A N/A N/A N/A B N/A N/A Tulsa School of Arts and Sciences * Tulsa School Arts Sciences Ms * D D D N/A F N/A N/A Tulsa School of Arts and Sciences * Tulsa School Arts Sciences Hs * D C N/A N/A F C F Tulsa Legacy Charter School * Tulsa Legacy Charter School Inc * D F B N/A C N/A N/A Tupelo Tupelo Es D C D N/A C N/A N/A Tupelo Tupelo Hs F D N/A N/A F C F Turkey Ford Turkey Ford Public School D D D N/A B N/A N/A Turner Turner Es D D C N/A A N/A N/A Turner Turner Hs C C N/A N/A D D C Turpin Turpin Es C C C C C N/A N/A Turpin Turpin Hs C C N/A C B B F Tushka Tushka Es C B D N/A A N/A N/A Tushka Tushka Hs C D N/A N/A A B A Tuskahoma Tuskahoma Public School D F D N/A B N/A N/A Tuttle Tuttle Es N/A B N/A N/A C N/A N/A Tuttle Tuttle Intermediate Es B B B N/A B N/A N/A Tuttle Tuttle Early Childhood Center N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Tuttle Tuttle Ms B B B D C N/A N/A Tuttle Tuttle Hs D D N/A F C C A Twin Hills Twin Hills Public School B B A N/A C N/A N/A Tyrone Tyrone Es D D C C B N/A N/A Tyrone Tyrone Hs C C N/A N/A B D D Union Grove Es C D B B B N/A N/A Union Boevers Es D D C C C N/A N/A Union Clark Es D D D C D N/A N/A Union Darnaby Es B B A B B N/A N/A Union Peters Es B B B D B N/A N/A Union Andersen Es C C C D B N/A N/A Union McAuliffe Es D D C D C N/A N/A Union Jarman Es B C B B C N/A N/A Union Cedar Ridge Es B B B B B N/A N/A Union Marshall T. Moore Es B B B D C N/A N/A Union Rosa Parks Es D D D C C N/A N/A Union Thomas Jefferson Es D D D C B N/A N/A Union Ellen Ochoa Es D D C D C N/A N/A Union Union 6Th-7Th Grade Ctr D D C C C N/A N/A Union Union 8Th Grade Ctr C C B C D N/A N/A Union Union Hs C C N/A C D C C Union Union Ninth Grade Center N/A N/A N/A C D N/A N/A Union City Union City Es C D B N/A B N/A N/A Union City Union City Hs F D N/A N/A C D B Valliant Valliant Es C C B N/A B N/A N/A Valliant Valliant Ms B C B N/A B N/A N/A Valliant Valliant Hs D D N/A N/A C B D Vanoss Vanoss Es D D D N/A A N/A N/A Vanoss Vanoss Hs D D N/A N/A C D B Varnum Varnum Es C C C N/A B N/A N/A Varnum Varnum Hs D D N/A N/A C D A Velma-Alma Velma-Alma Es C C B N/A D N/A N/A Velma-Alma Velma-Alma Ms D D D N/A C N/A N/A Velma-Alma Velma-Alma Hs C C N/A N/A F B A Verden Verden Es B C B N/A B N/A N/A Verden Verden Hs D D N/A N/A B C F Verdigris Verdigris Es N/A B N/A N/A B N/A N/A Verdigris Verdigris Upper Es B B C N/A B N/A N/A Verdigris Verdigris Jhs C C C N/A C N/A N/A Verdigris Verdigris Hs C C N/A N/A C C C Vian Vian Es B B C N/A A N/A N/A Vian Vian Ms C B C N/A C N/A N/A Vian Vian Hs D D N/A N/A C D D Vici Vici Es C C B N/A A N/A N/A Vici Vici Hs B B N/A N/A B B D Vinita Vinita Es D D C N/A C N/A N/A Vinita Ewing Halsell Ms C C C N/A C N/A N/A Vinita Vinita Hs C C N/A N/A B C D Wagoner William R. Teague Es N/A C N/A N/A C N/A N/A Wagoner Ellington Es N/A N/A N/A N/A C N/A N/A Wagoner Central Intermediate Es D D D N/A B N/A N/A Wagoner Wagoner Ms C C B N/A C N/A N/A Wagoner Wagoner Hs D D N/A N/A D B C Wainwright Wainwright Public School C C B N/A D N/A N/A Walters Walters Es D D C N/A B N/A N/A Walters Walters Ms C C C N/A C N/A N/A Walters Walters Hs F D N/A N/A B D D Wanette Wanette Es F D F N/A C N/A N/A Wanette Wanette Hs F D N/A N/A F B F Wapanucka Wapanucka Es F F D N/A C N/A N/A Wapanucka Wapanucka Hs D D N/A N/A A D C Warner Warner Es A A A N/A B N/A N/A Warner Warner Hs A A N/A N/A A C C Washington Washington Es B B C B A N/A N/A Washington Washington Ms B C B N/A A N/A N/A Washington Washington Hs B C N/A N/A A B B Watonga Watonga Es C C C B B N/A N/A Watonga Watonga Ms C C C N/A D N/A N/A Watonga Watonga Hs D C N/A N/A D C D Watts Watts Es B C B B B N/A N/A Watts Watts Hs D D N/A N/A C B B Waukomis Waukomis Es B C B N/A A N/A N/A Waukomis Waukomis Hs B B N/A N/A A C B Waurika Waurika Es D C D N/A B N/A N/A Waurika Waurika Ms D D D N/A F N/A N/A Waurika Waurika Hs D D N/A N/A C C B Wayne Wayne Es C C C N/A B N/A N/A Wayne Wayne Ms D D D N/A D N/A N/A Wayne Wayne Hs D D N/A N/A F C B Waynoka Waynoka Es C B D N/A B N/A N/A Waynoka Waynoka Hs D D N/A N/A A D B Weatherford Weatherford East Es N/A B N/A D A N/A N/A Weatherford Weatherford West Es C C D C B N/A N/A Weatherford Burcham Es N/A N/A N/A F B N/A N/A Weatherford Weatherford Ms C C C C C N/A N/A Weatherford Weatherford Hs B C N/A B B C B Webbers Falls Webbers Falls Es C D B N/A C N/A N/A Webbers Falls Webbers Falls Hs D D N/A N/A C D D Welch Welch Es C B D N/A B N/A N/A Welch Welch Ms C C C N/A A N/A N/A Welch Welch Hs B B N/A N/A B B B Weleetka Spence Memorial Es C C C N/A C N/A N/A Weleetka Weleetka Jhs F D F N/A F N/A N/A Weleetka Weleetka Hs D D N/A N/A F B D Wellston Wellston Es C B C N/A D N/A N/A Wellston Wellston Ms C C C N/A C N/A N/A Wellston Wellston Hs B B N/A N/A D B B Western Heights Council Grove Es F F D D F N/A N/A Western Heights John Glenn Es F F F D F N/A N/A Western Heights Greenvale Es D F C D F N/A N/A Western Heights Winds West Es D F D D C N/A N/A Western Heights Bridgestone Es D F C D F N/A N/A Western Heights Western Heights Ms F F D D F N/A N/A Western Heights Western Heights 9Th Grade Ctr N/A N/A N/A C F N/A N/A Western Heights Western Heights Hs D D N/A C F D F Westville Westville Es C D C C C N/A N/A Westville Westville Jhs C C B N/A C N/A N/A Westville Westville Hs D D N/A N/A C C C Wetumka Wetumka Es D C D N/A D N/A N/A Wetumka Wetumka Hs D D N/A N/A B C C Wewoka Wewoka Es D D B N/A B N/A N/A Wewoka Wewoka Ms D D C N/A D N/A N/A Wewoka Wewoka Hs F F N/A N/A F D F White Oak White Oak Public School D D C N/A C N/A N/A White Rock White Rock Public School D D C N/A F N/A N/A Whitebead Whitebead Public School A B A B B N/A N/A Whitefield Whitefield Public School D D D N/A C N/A N/A Whitesboro Whitesboro Es C D C N/A C N/A N/A Whitesboro Whitesboro Hs D D N/A N/A A C B Wickliffe Wickliffe Public School D D D N/A F N/A N/A Wilburton Wilburton Es C C C N/A A N/A N/A Wilburton Wilburton Ms B B B N/A B N/A N/A Wilburton Wilburton Hs D D N/A N/A B D C Wilson Wilson Es D D C N/A B N/A N/A Wilson Wilson Hs D D N/A N/A C C D Wilson Wilson Es D D C N/A C N/A N/A Wilson Wilson Hs D D N/A N/A C B F Wister Wister Es D D D N/A B N/A N/A Wister Wister Hs D D N/A N/A D C D Woodall Woodall Public School B B B B B N/A N/A Woodland Woodland Es D D F N/A B N/A N/A Woodland Woodland Upper Es C D C N/A A N/A N/A Woodland Woodland Hs C D N/A N/A B B C Woodward Cedar Heights Es C D C C C N/A N/A Woodward Horace Mann Es C D D C A N/A N/A Woodward Woodward Ec Ctr N/A N/A N/A N/A D N/A N/A Woodward Highland Park Es C C D C B N/A N/A Woodward Woodward Ms South Campus D D C D D N/A N/A Woodward Woodward Ms North Campus C C B D C N/A N/A Woodward Woodward Hs C D N/A C C B C Wright City Wright City Es C C C N/A C N/A N/A Wright City Wright City Jhs C D C N/A A N/A N/A Wright City Wright City Hs C D N/A N/A A B B Wyandotte Wyandotte Es C C B N/A C N/A N/A Wyandotte Wyandotte Ms D D D N/A C N/A N/A Wyandotte Wyandotte Hs F D N/A N/A C C C Wynnewood Central Es D D F N/A C N/A N/A Wynnewood Wynnewood Ms D D D N/A D N/A N/A Wynnewood Wynnewood Hs F D N/A N/A F D D Wynona Wynona Es D D D N/A C N/A N/A Wynona Wynona Hs N/A N/A N/A N/A B N/A F Yale Yale Es C C C N/A C N/A N/A Yale Yale Ms C C B N/A D N/A N/A Yale Yale Hs C C N/A N/A D C D Yarbrough Yarbrough Es C C C N/A A N/A N/A Yarbrough Yarbrough Hs N/A N/A N/A N/A A B A Yukon Central Es N/A B N/A C B N/A N/A Yukon Myers Es N/A B N/A B B N/A N/A Yukon Shedeck Es N/A D N/A C C N/A N/A Yukon Ranchwood Es N/A A N/A B B N/A N/A Yukon Surrey Hills Es N/A B N/A D B N/A N/A Yukon Parkland Es N/A A N/A N/A A N/A N/A Yukon Skyview Es N/A C N/A C B N/A N/A Yukon Independence Es C C C C B N/A N/A Yukon Lakeview Es B B B B B N/A N/A Yukon Yukon Ms C B B D C N/A N/A Yukon Yukon Hs B C N/A B B B B Zaneis Zaneis Public School C C C N/A A N/A N/A Zion Zion Public School B C C B A N/A N/A