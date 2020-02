Oklahoma’s 57th Legislature entered its second session on Monday, facing a relatively flat budget and, for many, the need to think about their re-election prospects.

Fifty-six House members and 10 senators elected in 2018 now have some experience under their belts.

Republicans still hold large majorities in both chambers, with GOP legislators outnumbering Democrats 77-23 in the House and 38-9 in the Senate. One vacancy each in the House and Senate – formerly held by Rep. Shane Stone, D-Oklahoma City, and Sen. Jason Smalley, R-Stroud – will not be filled until the Nov. 3 general election.

House

Oklahoma House 2020

District Legislator Party City 1 Johnny Tadlock* R Idabel 2 Jim Olsen R Roland 3 Lundy Kiger R Poteau 4 Matt Meredith* D Tahlequah 5 Josh West* R Grove 6 Rusty Cornwell R Vinita 7 Ben Loring* D Miami 8 Tom Gann* R Inola 9 Mark Lepak* R Claremore 10 Judd Strom R Copan 11 Derrel Fincher R Bartlesville 12 Kevin McDugle* R Broken Arrow 13 Avery Carl Frix* R Muskogee 14 Chris Sneed R Fort Gibson 15 Randy Randleman R Eufaula 16 Scott Fetgatter* R Okmulgee 17 Jim Grego R Wilburton 18 David Smith R McAlester 19 Justin J.J. Humphrey* R Lane 20 Sherrie Conley R Newcastle 21 Dustin Roberts* R Durant 22 Charles McCall* R Atoka 23 Terry O'Donnell* R Catoosa 24 Logan Phillips R Mounds 25 Ronny Johns R Ada 26 Dell Kerbs* R Shawnee 27 Danny Sterling R Norman 28 Zack Taylor* R Seminole 29 Kyle Hilbert* R Depew 30 Mark Lawson* R Sapulpa 31 Garry Mize R Edmond 32 Kevin Wallace* R Wellston 33 John Thomas Talley R Stillwater 34 Trish Ranson D Stillwater 35 Ty Burns R Morrison 36 Sean Roberts* R Hominy 37 Ken Luttrell R Ponca City 38 John Pfeiffer* R Orlando 39 Ryan Martinez* R Edmond 40 Chad Caldwell* R Enid 41 Denise Crosswhite Hader R Yukon 42 Cynthia Roe R Lindsay 43 Jay Steagall R Yukon 44 Emily Virgin* D Norman 45 Merleyn Bell D Norman 46 Jacob Rosecrants* D Norman 47 Brian Hill R Mustang 48 Tammy Townley R Ardmore 49 Tommy Hardin* R Madill 50 Marcus McEntire* R Duncan 51 Brad Boles* R Marlow 52 Charles Ortega* R Altus 53 Mark McBride* R Moore 54 Kevin West* R Moore 55 Todd Russ* R Cordell 56 David Perryman* D Chickasha 57 Harold Wright* R Weatherford 58 Carl Newton* R Cherokee 59 Mike Sanders* R Kingfisher 60 Rhonda Baker* R Yukon 61 Kenton Patzkowsky R Balko 62 Daniel Pae R Lawton 63 Trey Caldwell R Lawton 64 Rande Worthen* R Lawton 65 Toni Hasenbeck R Elgin 66 Jadine Nollan* R Sand Springs 67 Jeff Boatman R Tulsa 68 Lonnie Sims R Jenks 69 Sheila Dills R Tulsa 70 Carol Bush* R Tulsa 71 Denise Brewer D Tulsa 72 A.C. Forst D Owasso 73 Regina Goodwin* D Tulsa 74 Mark Vancuren R Owasso 75 T.J. Mart’ R Broken Arrow 76 Ross Ford* R Broken Arrow 77 John Waldron D Tulsa 78 Meloyde Blancett* D Tulsa 79 Melissa Provenzano D Tulsa 80 Stan May R Broken Arrow 81 Mike Osburn* R Edmond 82 Nicole Miller R Edmond 83 Chelsey Branham D Oklahoma City 84 Tammy West* R Bethany 85 Cyndi Munson* D Oklahoma City 86 David Hardin R Stilwell 87 Collin Walke* D Oklahoma City 88 Jason Dunnington* D Oklahoma City 89 Vacant NA Oklahoma City 90 Jon Echols* R Oklahoma City 91 Chris Kannady* R Oklahoma City 92 Forrest Bennett* D Oklahoma City 93 Mickey Dollens* D Oklahoma City 94 Andy Fugate D Del City 95 Kelly Albright D Midwest City 96 Lewis Moore* R Arcadia 97 Jason Lowe* D Oklahoma City 98 Dean Davis R Broken Arrow 99 Ajay Pittman D Oklahoma City 100 Marilyn Stark R Bethany 101 Robert Manger R Oklahoma City

Senate

District Legislator Party City 1 Micheal Bergstrom* R Adair 2 Marty Quinn* R Claremore 3 Wayne Shaw* R Grove 4 Mark Dean Allen* R Spiro 5 Joseph Silk* R Broken Bow 6 David Bullard R Durant 7 Larry Boggs* R Wilburton 8 Roger Thompson* R Okemah 9 Dewayne Pemberton* R Burlington 10 Bill Coleman R Ponca City 11 Kevin Matthews* D Tulsa 12 James Leewright* R Bristow 13 Greg McCortney* R Ada 14 Frank Simpson* R Ardmore 15 Rob Standridge* R Norman 16 Mary Boren D Norman 17 Ron Sharp* R Shawnee 18 Kim David* R Porter 19 Roland Pederson* R Burlington 20 Chuck Hall R Perry 21 Tom Dugger* R Stillwater 22 Stephanie Bice* R Edmond 23 Lonnie Paxton* R Tuttle 24 Darrell Weaver R Moore 25 Joe Newhouse* R Broken Arrow 26 Darcy Jech* R Kingfisher 27 Casey Murdock* R Felt 28 Vacant NA NA 29 Julie Daniels* R Bartlesville 30 Julia Kirt D Oklahoma City 31 Chris Kidd* R Waurika 32 John Michael Montgomery R Lawton 33 Nathan Dahm* R Broken Arrow 34 J.J. Dossett* D Sperry 35 Gary Stanislawski* R Tulsa 36 John Haste R Broken Arrow 37 Allison Ikley-Freeman* D Tulsa 38 Brent Howard R Altus 39 Dave Rader* R Tulsa 40 Carri Hicks D Oklahoma City 41 Adam Pugh* R Edmond 42 Brenda Stanley R Oklahoma City 43 Paul Scott* R Duncan 44 Michael Brooks* D Oklahoma City 45 Paul Rosino* R Oklahoma City 46 Kay Floyd* D Oklahoma City 47 Greg Treat* R Oklahoma City 48 George Young D Oklahoma City