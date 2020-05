Children at a Tulsa elementary school line up for a school meal. (Whitney Bryen, Oklahoma Watch)

The public can now see the dollar amount each school spent educating a child, an important metric for stakeholders for determining equitable funding.

Per-pupil funding has now been added to each school’s state report card. It’s newly required under federal law and Oklahoma is one of about 30 states that has begun displaying the data available for the 2018-19 school year.

Previously, only district-level data on per-pupil spending was available. The school-level data could unmask inequities within districts.

Schools arrive at the dollar amount by adding the total expenditures for a school, plus their share of any district-wide or shared expenditures, and dividing by the number of students. It’s a fairer way to compare schools than total funding because it factors in the size of the school. It counts all spending, regardless of whether the funds came from federal, state or local dollars, and it includes spending on any renovations or new buildings.

Ideally, schools with higher needs should be spending more, said Marguerite Roza, director of the Edunomics Lab at Georgetown University.

“We think it’s really important data,” she said. “There’s been a big focus on performance, but without the spending context, we’re missing part of the story.”

Schools that spend the most are often working with special populations, such as at-risk students or incarcerated youth; are very small schools, or are schools with higher local property wealth.

For 2018-19, Oklahoma’s statewide average per-pupil spending was $8,778. Total enrollment that year was nearly 700,000. Click or tap a column heading to re-order the table, or search by school, district or county.

Per-Pupil Spending by School

County District School Per-Pupil Spending 2018-19 Enrollment ADAIR CAVE SPRINGS CAVE SPRINGS ES $15,689 49 ADAIR CAVE SPRINGS CAVE SPRINGS HS $10,425 125 ADAIR CAVE SPRINGS CAVE SPRINGS MS $13,366 35 ADAIR DAHLONEGAH DAHLONEGAH PUBLIC SCHOOL $14,964 155 ADAIR GREASY GREASY PUBLIC SCHOOL $18,386 59 ADAIR MARYETTA MARYETTA PUBLIC SCHOOL $11,229 649 ADAIR PEAVINE PEAVINE PUBLIC SCHOOL $11,918 122 ADAIR ROCKY MOUNTAIN ROCKY MOUNTAIN PUBLIC SCHOOL $11,230 195 ADAIR STILWELL STILWELL ES $10,387 411 ADAIR STILWELL STILWELL HS $11,636 636 ADAIR STILWELL STILWELL MS $11,134 261 ADAIR WATTS WATTS ES $10,802 157 ADAIR WATTS WATTS HS $10,282 104 ADAIR WESTVILLE WESTVILLE ES $8,669 605 ADAIR WESTVILLE WESTVILLE HS $10,536 356 ADAIR WESTVILLE WESTVILLE JHS $10,676 166 ADAIR ZION ZION PUBLIC SCHOOL $9,920 334 ALFALFA BURLINGTON BURLINGTON ES $17,867 100 ALFALFA BURLINGTON BURLINGTON HS $33,207 30 ALFALFA CHEROKEE CHEROKEE ES $12,068 212 ALFALFA CHEROKEE CHEROKEE HS $24,173 103 ALFALFA CHEROKEE CHEROKEE MS $13,038 85 ALFALFA TIMBERLAKE TIMBERLAKE ES $11,985 224 ALFALFA TIMBERLAKE TIMBERLAKE HS $26,027 67 ATOKA ATOKA ATOKA ES $9,961 571 ATOKA ATOKA ATOKA HS $10,682 319 ATOKA CANEY CANEY ES $11,888 167 ATOKA CANEY CANEY HS $15,495 66 ATOKA HARMONY HARMONY PUBLIC SCHOOL $8,883 236 ATOKA LANE LANE PUBLIC SCHOOL $14,336 269 ATOKA STRINGTOWN STRINGTOWN ES $10,123 148 ATOKA STRINGTOWN STRINGTOWN HS $13,164 76 ATOKA TUSHKA TUSHKA ES $8,696 303 ATOKA TUSHKA TUSHKA HS $10,927 136 BEAVER BALKO BALKO ES $19,655 102 BEAVER BALKO BALKO HS $28,860 48 BEAVER BEAVER BEAVER ES $17,101 231 BEAVER BEAVER BEAVER HS $32,844 81 BEAVER FORGAN FORGAN ES $12,836 98 BEAVER FORGAN FORGAN HS $20,251 39 BEAVER TURPIN TURPIN ES $8,937 332 BEAVER TURPIN TURPIN HS $17,670 112 BECKHAM ELK CITY ELK CITY ES $6,969 812 BECKHAM ELK CITY ELK CITY HS $8,823 576 BECKHAM ELK CITY ELK CITY IES $7,200 505 BECKHAM ELK CITY ELK CITY MS $9,331 297 BECKHAM ERICK ERICK ES $7,640 183 BECKHAM ERICK ERICK HS $16,685 66 BECKHAM MERRITT MERRITT ES $7,061 638 BECKHAM MERRITT MERRITT HS $11,790 177 BECKHAM SAYRE SAYRE ES $7,891 392 BECKHAM SAYRE SAYRE HS $11,477 204 BECKHAM SAYRE SAYRE MS $9,902 134 BLAINE CANTON CANTON ES $11,017 262 BLAINE CANTON CANTON HS $26,672 85 BLAINE GEARY GEARY ES $11,243 196 BLAINE GEARY GEARY HS $20,133 84 BLAINE GEARY GEARY MS $8,854 81 BLAINE OKEENE OKEENE ES $8,270 208 BLAINE OKEENE OKEENE JR-SR HS (JR) $9,200 60 BLAINE OKEENE OKEENE JR-SR HS (SR) $16,447 78 BLAINE WATONGA WATONGA ES $8,835 371 BLAINE WATONGA WATONGA HS $13,627 188 BLAINE WATONGA WATONGA MS $9,533 170 BRYAN ACHILLE ACHILLE ES $9,127 243 BRYAN ACHILLE ACHILLE HS $15,716 78 BRYAN BENNINGTON BENNINGTON ES $8,664 248 BRYAN BENNINGTON BENNINGTON HS $15,228 96 BRYAN CADDO CADDO ES $8,298 341 BRYAN CADDO CADDO HS $11,693 155 BRYAN CALERA CALERA ES $8,184 592 BRYAN CALERA CALERA HS $12,401 187 BRYAN COLBERT COLBERT HS $11,668 208 BRYAN COLBERT COLBERT MS $9,799 102 BRYAN COLBERT WARD ES EAST $9,464 168 BRYAN COLBERT WARD ES WEST $8,131 305 BRYAN DURANT DURANT HS $9,213 904 BRYAN DURANT DURANT INTERMEDIATE ES $7,784 819 BRYAN DURANT DURANT MS $8,781 485 BRYAN DURANT NORTHWEST HEIGHTS ES $8,546 624 BRYAN DURANT ROBERT E LEE EARLY CHILDHOOD $8,308 281 BRYAN DURANT WASHINGTON IRVING ES $8,323 633 BRYAN ROCK CREEK ROCK CREEK ES $7,681 359 BRYAN ROCK CREEK ROCK CREEK HS $16,035 142 BRYAN SILO SILO ES $8,172 512 BRYAN SILO SILO HS $10,817 197 BRYAN SILO SILO MS $6,480 235 CADDO ANADARKO ANADARKO EAST ES $8,920 264 CADDO ANADARKO ANADARKO HS $12,506 429 CADDO ANADARKO ANADARKO MS $9,182 333 CADDO ANADARKO MISSION ES $8,330 346 CADDO ANADARKO SUNSET ES $8,756 245 CADDO BINGER-ONEY BINGER-ONEY ES $9,544 230 CADDO BINGER-ONEY BINGER-ONEY HS $11,851 108 CADDO BOONE-APACHE APACHE ES $7,801 278 CADDO BOONE-APACHE APACHE HS $10,267 195 CADDO BOONE-APACHE APACHE MS $8,886 105 CADDO CARNEGIE CARNEGIE ES $9,476 300 CADDO CARNEGIE CARNEGIE HS $12,740 140 CADDO CARNEGIE CARNEGIE MS $10,097 114 CADDO CEMENT CEMENT ES $10,103 157 CADDO CEMENT CEMENT HS $11,532 71 CADDO CYRIL CYRIL ES $8,697 203 CADDO CYRIL CYRIL HS $13,947 90 CADDO CYRIL CYRIL JHS $5,044 52 CADDO FORT COBB-BROXTON FORT COBB-BROXTON HS $13,370 92 CADDO FORT COBB-BROXTON FORT COBB-BROXTON LOWER ES $8,986 161 CADDO FORT COBB-BROXTON FORT COBB-BROXTON MS $9,555 71 CADDO GRACEMONT GRACEMONT ES $11,094 107 CADDO GRACEMONT GRACEMONT HS $17,234 41 CADDO HINTON HINTON ES $7,544 327 CADDO HINTON HINTON HS $11,273 180 CADDO HINTON HINTON MS $5,812 241 CADDO HYDRO-EAKLY HYDRO-EAKLY ES $8,524 223 CADDO HYDRO-EAKLY HYDRO-EAKLY HS $9,975 129 CADDO HYDRO-EAKLY HYDRO-EAKLY MS $9,207 90 CADDO LOOKEBA SICKLES LOOKEBA-SICKLES ES $7,675 168 CADDO LOOKEBA SICKLES LOOKEBA-SICKLES HS $15,692 70 CANADIAN BANNER BANNER PUBLIC SCHOOL $9,142 259 CANADIAN CALUMET CALUMET ES $18,900 179 CANADIAN CALUMET CALUMET HS $23,846 90 CANADIAN DARLINGTON DARLINGTON PUBLIC SCHOOL $11,654 246 CANADIAN EL RENO EL RENO HS $9,020 908 CANADIAN EL RENO ETTA DALE JHS $9,597 392 CANADIAN EL RENO HILLCREST ES $11,074 312 CANADIAN EL RENO LESLIE F ROBLYER LEARNING CTR $8,192 413 CANADIAN EL RENO LINCOLN LEARNING CTR $8,210 403 CANADIAN EL RENO ROSE WITCHER ES $8,000 379 CANADIAN MAPLE MAPLE PUBLIC SCHOOL $16,374 177 CANADIAN MUSTANG CANYON RIDGE IES $8,034 617 CANADIAN MUSTANG MEADOW BROOK INTERMEDIATE ES $7,867 500 CANADIAN MUSTANG MUSTANG CENTENNIAL ES $8,345 621 CANADIAN MUSTANG MUSTANG CREEK ES $7,397 668 CANADIAN MUSTANG MUSTANG EDUCATION CTR $5,909 136 CANADIAN MUSTANG MUSTANG ES $7,103 550 CANADIAN MUSTANG MUSTANG HORIZON IES $7,199 677 CANADIAN MUSTANG MUSTANG HS $6,754 3,256 CANADIAN MUSTANG MUSTANG LAKEHOMA ES $7,057 643 CANADIAN MUSTANG MUSTANG MS $8,174 789 CANADIAN MUSTANG MUSTANG NORTH MS $6,645 981 CANADIAN MUSTANG MUSTANG TRAILS ES $7,903 662 CANADIAN MUSTANG MUSTANG VALLEY ES $7,329 652 CANADIAN MUSTANG PRAIRIE VIEW ES $6,995 615 CANADIAN MUSTANG RIVERWOOD ES $7,418 535 CANADIAN PIEDMONT NORTHWOOD ES $7,048 540 CANADIAN PIEDMONT PIEDMONT ES $7,190 512 CANADIAN PIEDMONT PIEDMONT HS $6,792 1,076 CANADIAN PIEDMONT PIEDMONT INTERMEDIATE ES $6,045 667 CANADIAN PIEDMONT PIEDMONT MS $6,704 624 CANADIAN PIEDMONT PIEDMONT PRIMARY ES $7,682 260 CANADIAN PIEDMONT STONE RIDGE ES $6,271 622 CANADIAN RIVERSIDE RIVERSIDE PUBLIC SCHOOL $9,441 178 CANADIAN UNION CITY UNION CITY ES $7,322 215 CANADIAN UNION CITY UNION CITY HS $11,767 103 CANADIAN YUKON CENTRAL ES $9,050 363 CANADIAN YUKON INDEPENDENCE ES $7,148 761 CANADIAN YUKON LAKEVIEW ES $7,892 592 CANADIAN YUKON MYERS ES $8,685 388 CANADIAN YUKON PARKLAND ES $8,994 329 CANADIAN YUKON RANCHWOOD ES $8,215 386 CANADIAN YUKON SHEDECK ES $8,782 373 CANADIAN YUKON SKYVIEW ES $7,946 555 CANADIAN YUKON SURREY HILLS ES $6,874 631 CANADIAN YUKON YUKON HS $9,357 2,483 CANADIAN YUKON YUKON MS $6,832 2,025 CARTER ARDMORE ARDMORE HS $10,691 791 CARTER ARDMORE ARDMORE MS $8,673 594 CARTER ARDMORE CHARLES EVANS ES $10,760 367 CARTER ARDMORE JEFFERSON ES $10,351 263 CARTER ARDMORE LINCOLN ES $8,841 401 CARTER ARDMORE WILL ROGERS ES $9,325 424 CARTER DICKSON DICKSON ES $8,236 383 CARTER DICKSON DICKSON HS $9,930 375 CARTER DICKSON DICKSON MS $6,650 283 CARTER DICKSON DICKSON UPPER ES $5,901 307 CARTER FOX FOX ES $9,262 195 CARTER FOX FOX HS $12,783 84 CARTER HEALDTON HEALDTON ES $7,671 223 CARTER HEALDTON HEALDTON HS $10,429 152 CARTER HEALDTON HEALDTON MS $9,376 105 CARTER LONE GROVE LONE GROVE HS $8,711 367 CARTER LONE GROVE LONE GROVE INTERMEDIATE SCHOOL $6,964 327 CARTER LONE GROVE LONE GROVE MS $6,811 357 CARTER LONE GROVE LONE GROVE PRIMARY ES $6,965 403 CARTER PLAINVIEW PLAINVIEW HS $9,390 392 CARTER PLAINVIEW PLAINVIEW INTERMEDIATE ES $7,965 344 CARTER PLAINVIEW PLAINVIEW MS $7,096 356 CARTER PLAINVIEW PLAINVIEW PRIMARY ES $7,542 446 CARTER SPRINGER SPRINGER ES $9,752 176 CARTER SPRINGER SPRINGER HS $18,477 58 CARTER WILSON WILSON ES $8,945 244 CARTER WILSON WILSON HS $10,734 136 CARTER ZANEIS ZANEIS PUBLIC SCHOOL $8,864 265 CHEROKEE BRIGGS BRIGGS PUBLIC SCHOOL $9,461 446 CHEROKEE CHEROKEE IMMERSION CHARTER SCH CHEROKEE IMMERSION CHARTER SCH $16,360 117 CHEROKEE GRAND VIEW GRAND VIEW PUBLIC SCHOOL $10,309 605 CHEROKEE HULBERT HULBERT ES $13,684 257 CHEROKEE HULBERT HULBERT JR-SR HS (SR) $8,674 200 CHEROKEE HULBERT HULBERT MS $2,178 120 CHEROKEE KEYS KEYS ES $9,476 446 CHEROKEE KEYS KEYS HS $9,714 295 CHEROKEE LOWREY LOWREY PUBLIC SCHOOL $10,469 144 CHEROKEE NORWOOD NORWOOD PUBLIC SCHOOL $12,806 130 CHEROKEE PEGGS PEGGS PUBLIC SCHOOL $11,389 209 CHEROKEE SHADY GROVE SHADY GROVE PUBLIC SCHOOL $10,334 159 CHEROKEE TAHLEQUAH CHEROKEE ES $10,103 438 CHEROKEE TAHLEQUAH GREENWOOD ES $9,312 534 CHEROKEE TAHLEQUAH HERITAGE ES $8,962 526 CHEROKEE TAHLEQUAH SEQUOYAH ES $9,893 186 CHEROKEE TAHLEQUAH TAHLEQUAH HS $10,218 1,238 CHEROKEE TAHLEQUAH TAHLEQUAH MS $9,366 683 CHEROKEE TENKILLER TENKILLER PUBLIC SCHOOL $13,414 254 CHEROKEE WOODALL WOODALL PUBLIC SCHOOL $8,694 480 CHOCTAW BOSWELL BOSWELL ES $8,535 206 CHOCTAW BOSWELL BOSWELL HS $13,487 77 CHOCTAW BOSWELL BOSWELL MS $10,356 56 CHOCTAW FORT TOWSON FORT TOWSON ES $11,538 159 CHOCTAW FORT TOWSON FORT TOWSON HS $9,956 124 CHOCTAW FORT TOWSON FORT TOWSON JHS $14,186 40 CHOCTAW HUGO HUGO ES $8,505 480 CHOCTAW HUGO HUGO HS $10,613 314 CHOCTAW HUGO HUGO INTERMEDIATE $8,776 179 CHOCTAW HUGO HUGO MS $9,890 273 CHOCTAW SOPER SOPER ES $8,754 225 CHOCTAW SOPER SOPER HS $12,085 122 CHOCTAW SWINK SWINK PUBLIC SCHOOL $11,347 147 CIMARRON BOISE CITY BOISE CITY ES $9,475 190 CIMARRON BOISE CITY BOISE CITY HS $16,678 77 CIMARRON BOISE CITY BOISE CITY JHS $12,810 34 CIMARRON FELT FELT ES $15,978 58 CIMARRON FELT FELT HS $17,326 26 CIMARRON KEYES KEYES ES $39,001 15 CIMARRON KEYES KEYES HS $32,469 10 CLEVELAND LEXINGTON LEXINGTON ES $8,187 454 CLEVELAND LEXINGTON LEXINGTON HS $9,083 302 CLEVELAND LEXINGTON LEXINGTON MS $6,402 242 CLEVELAND LITTLE AXE LITTLE AXE ES $7,422 643 CLEVELAND LITTLE AXE LITTLE AXE HS $8,779 381 CLEVELAND LITTLE AXE LITTLE AXE MS $8,190 288 CLEVELAND MOORE APPLE CREEK ES $7,306 562 CLEVELAND MOORE BRIARWOOD ES $6,966 615 CLEVELAND MOORE BRINK JHS $7,959 629 CLEVELAND MOORE BROADMOORE ES $7,212 697 CLEVELAND MOORE BRYANT ES $7,168 650 CLEVELAND MOORE CENTRAL ES $7,634 726 CLEVELAND MOORE CENTRAL JHS $7,786 641 CLEVELAND MOORE EARLYWINE ES $7,501 614 CLEVELAND MOORE EASTLAKE ES $8,281 411 CLEVELAND MOORE FAIRVIEW ES $7,327 706 CLEVELAND MOORE FISHER ES $8,554 412 CLEVELAND MOORE HERITAGE TRAILS ES $6,895 628 CLEVELAND MOORE HIGHLAND EAST JHS $7,919 718 CLEVELAND MOORE HIGHLAND WEST JHS $8,928 534 CLEVELAND MOORE HOUCHIN ES $8,065 539 CLEVELAND MOORE KELLEY ES $9,496 346 CLEVELAND MOORE KINGSGATE ES $7,222 497 CLEVELAND MOORE MOORE HS $7,555 2,431 CLEVELAND MOORE NORTHMOOR ES $8,662 365 CLEVELAND MOORE OAKRIDGE ES $7,166 560 CLEVELAND MOORE PLAZA TOWERS ES $8,224 466 CLEVELAND MOORE RED OAK ES $8,755 455 CLEVELAND MOORE SANTA FE ES $8,208 457 CLEVELAND MOORE SKY RANCH ES $7,152 652 CLEVELAND MOORE SOONER ES $7,260 465 CLEVELAND MOORE SOUTH LAKE ES $6,814 685 CLEVELAND MOORE SOUTHGATE-RIPPETOE ES $8,095 576 CLEVELAND MOORE SOUTHMOORE HS $7,669 1,940 CLEVELAND MOORE SOUTHRIDGE JHS $7,349 506 CLEVELAND MOORE TIMBER CREEK ES $6,406 598 CLEVELAND MOORE WAYLAND BONDS ES $7,626 588 CLEVELAND MOORE WEST JHS $7,701 672 CLEVELAND MOORE WESTMOORE HS $6,469 2,592 CLEVELAND MOORE WINDING CREEK ES $7,432 705 CLEVELAND NOBLE CURTIS INGE MS $8,056 600 CLEVELAND NOBLE JOHN K. HUBBARD ES $8,990 411 CLEVELAND NOBLE KATHERINE I. DAILY ES $7,084 525 CLEVELAND NOBLE NOBLE HS $9,105 779 CLEVELAND NOBLE PIONEER INTERMEDIATE ES $6,800 462 CLEVELAND NORMAN ADAMS ES $7,987 614 CLEVELAND NORMAN ALCOTT MS $8,635 729 CLEVELAND NORMAN CLEVELAND ES $8,106 577 CLEVELAND NORMAN DIMENSIONS ACADEMY $21,221 107 CLEVELAND NORMAN DIMENSIONS ACADEMY HS $11,191 220 CLEVELAND NORMAN EISENHOWER ES $7,391 589 CLEVELAND NORMAN IRVING MS $9,060 785 CLEVELAND NORMAN JACKSON ES $8,719 494 CLEVELAND NORMAN JEFFERSON ES $8,353 425 CLEVELAND NORMAN KENNEDY ES $8,564 484 CLEVELAND NORMAN LAKEVIEW ES $10,774 198 CLEVELAND NORMAN LINCOLN ES $11,254 272 CLEVELAND NORMAN LONGFELLOW MS $8,659 760 CLEVELAND NORMAN MADISON ES $9,464 366 CLEVELAND NORMAN MCKINLEY ES $8,579 411 CLEVELAND NORMAN MONROE ES $8,214 483 CLEVELAND NORMAN NORMAN HS $7,736 2,110 CLEVELAND NORMAN NORMAN NORTH HS $7,961 2,366 CLEVELAND NORMAN RONALD REAGAN ES $8,426 556 CLEVELAND NORMAN ROOSEVELT ES $8,169 671 CLEVELAND NORMAN TRUMAN ES $8,691 385 CLEVELAND NORMAN TRUMAN PRIMARY SCHOOL $8,545 457 CLEVELAND NORMAN WASHINGTON ES $8,272 555 CLEVELAND NORMAN WHITTIER MS $7,304 1,158 CLEVELAND NORMAN WILSON ES $9,831 313 CLEVELAND ROBIN HILL ROBIN HILL PUBLIC SCHOOL $7,008 351 COAL COALGATE COALGATE HS $13,077 235 COAL COALGATE EMERSON ES $12,173 336 COAL COALGATE WALLACE BYRD MS $17,092 82 COAL COTTONWOOD COTTONWOOD PUBLIC SCHOOL $13,976 166 COAL TUPELO TUPELO ES $10,494 161 COAL TUPELO TUPELO HS $15,766 79 COMANCHE BISHOP BISHOP PUBLIC SCHOOL $7,072 584 COMANCHE CACHE CACHE 5TH AND 6TH GRADE MS $8,904 308 COMANCHE CACHE CACHE HS $10,457 602 COMANCHE CACHE CACHE INTERMEDIATE ES $9,200 402 COMANCHE CACHE CACHE MS $9,771 326 COMANCHE CACHE CACHE PRIMARY ES $10,331 354 COMANCHE CHATTANOOGA CHATTANOOGA ES $8,011 182 COMANCHE CHATTANOOGA CHATTANOOGA HS $15,193 71 COMANCHE ELGIN ELGIN ES $8,171 952 COMANCHE ELGIN ELGIN HS $9,839 680 COMANCHE ELGIN ELGIN MS $7,618 712 COMANCHE FLETCHER FLETCHER ES $6,828 281 COMANCHE FLETCHER FLETCHER HS $11,689 119 COMANCHE FLETCHER FLETCHER JHS $9,823 46 COMANCHE FLOWER MOUND FLOWER MOUND PUBLIC SCHOOL $7,622 327 COMANCHE GERONIMO GERONIMO ES $8,535 173 COMANCHE GERONIMO GERONIMO HS $11,446 93 COMANCHE GERONIMO GERONIMO MS $8,172 55 COMANCHE INDIAHOMA INDIAHOMA ES $8,764 135 COMANCHE INDIAHOMA INDIAHOMA HS $13,820 75 COMANCHE LAWTON ADAMS ES $10,056 188 COMANCHE LAWTON ALMOR WEST ES $8,469 344 COMANCHE LAWTON CARRIAGE HILLS ES $8,462 337 COMANCHE LAWTON CENTRAL MS $12,991 704 COMANCHE LAWTON CLEVELAND ES $9,789 297 COMANCHE LAWTON CROSBY PARK ES $10,099 309 COMANCHE LAWTON EDISON ES $7,855 452 COMANCHE LAWTON EISENHOWER ES $9,026 296 COMANCHE LAWTON EISENHOWER HS $10,324 1,149 COMANCHE LAWTON EISENHOWER MS $9,594 848 COMANCHE LAWTON FREEDOM ES $7,630 1,197 COMANCHE LAWTON HUGH BISH ES $10,106 264 COMANCHE LAWTON LAWTON HS $12,815 1,512 COMANCHE LAWTON LEARNING TREE ACADEMY $10,064 248 COMANCHE LAWTON LINCOLN ES $8,918 352 COMANCHE LAWTON MACARTHUR HS $10,159 1,018 COMANCHE LAWTON MACARTHUR MS $11,435 740 COMANCHE LAWTON PAT HENRY ES $10,292 524 COMANCHE LAWTON PIONEER PARK ES $8,343 407 COMANCHE LAWTON RIDGECREST ES $9,319 467 COMANCHE LAWTON SULLIVAN VILLAGE ES $8,256 462 COMANCHE LAWTON TOMLINSON MS $11,474 680 COMANCHE LAWTON WASHINGTON ES $8,981 222 COMANCHE LAWTON WHITTIER ES $8,058 281 COMANCHE LAWTON WOODLAND HILLS ES $1,502 501 COMANCHE STERLING STERLING ES $6,995 287 COMANCHE STERLING STERLING HS $14,199 104 COTTON BIG PASTURE BIG PASTURE ES $8,450 145 COTTON BIG PASTURE BIG PASTURE HS $13,657 50 COTTON TEMPLE TEMPLE ES $12,117 133 COTTON TEMPLE TEMPLE HS $19,740 44 COTTON WALTERS WALTERS ES $7,358 312 COTTON WALTERS WALTERS HS $9,556 181 COTTON WALTERS WALTERS MS $6,944 159 CRAIG BLUEJACKET BLUEJACKET ES $8,191 109 CRAIG BLUEJACKET BLUEJACKET HS $13,990 57 CRAIG BLUEJACKET BLUEJACKET MS $11,353 39 CRAIG KETCHUM KETCHUM ES $8,096 286 CRAIG KETCHUM KETCHUM HS $10,038 202 CRAIG KETCHUM KETCHUM MS $9,011 133 CRAIG VINITA EWING HALSELL MS $9,426 309 CRAIG VINITA VINITA ES $9,564 685 CRAIG VINITA VINITA HS $11,485 429 CRAIG WELCH WELCH ES $11,103 137 CRAIG WELCH WELCH HS $19,075 78 CRAIG WELCH WELCH MS $12,304 67 CRAIG WHITE OAK WHITE OAK PUBLIC SCHOOL $16,227 41 CREEK ALLEN-BOWDEN ALLEN-BOWDEN PUBLIC SCHOOL $9,208 330 CREEK BRISTOW BRISTOW HS $9,904 501 CREEK BRISTOW BRISTOW MS $7,660 384 CREEK BRISTOW COLLINS ES $7,504 392 CREEK BRISTOW EDISON ES $7,412 470 CREEK DEPEW DEPEW ES $6,976 262 CREEK DEPEW DEPEW HS $11,222 124 CREEK DRUMRIGHT BRADLEY ES $9,272 292 CREEK DRUMRIGHT DRUMRIGHT HS $8,568 164 CREEK DRUMRIGHT VIRGIL COOPER MS $1,948 72 CREEK GYPSY GYPSY PUBLIC SCHOOL $12,951 58 CREEK KELLYVILLE KELLYVILLE ES $8,194 289 CREEK KELLYVILLE KELLYVILLE HS $9,341 279 CREEK KELLYVILLE KELLYVILLE MS $9,139 135 CREEK KELLYVILLE KELLYVILLE UPPER ES $9,096 192 CREEK KIEFER KIEFER ES $6,684 468 CREEK KIEFER KIEFER HS $9,584 277 CREEK KIEFER RONGEY MS $5,962 124 CREEK LONE STAR LONE STAR PUBLIC SCHOOL $6,505 934 CREEK MANNFORD MANNFORD EC CTR $7,740 180 CREEK MANNFORD MANNFORD HS $9,175 458 CREEK MANNFORD MANNFORD LOWER ES $8,001 295 CREEK MANNFORD MANNFORD MS $7,905 336 CREEK MANNFORD MANNFORD UPPER ES $6,122 224 CREEK MOUNDS MOUNDS ES $8,220 402 CREEK MOUNDS MOUNDS HS $10,034 190 CREEK OILTON J. F. KENNEDY ES $7,383 190 CREEK OILTON OILTON HS $12,034 86 CREEK OLIVE OLIVE ES $10,118 182 CREEK OLIVE OLIVE HS $12,999 103 CREEK PRETTY WATER PRETTY WATER PUBLIC SCHOOL $8,873 280 CREEK SAPULPA FREEDOM ES $7,233 426 CREEK SAPULPA HOLMES PARK ES $7,594 690 CREEK SAPULPA JEFFERSON HEIGHTS ES $8,751 327 CREEK SAPULPA LIBERTY ES $9,290 279 CREEK SAPULPA SAPULPA HS $10,712 967 CREEK SAPULPA SAPULPA JHS $10,798 531 CREEK SAPULPA SAPULPA MS $7,791 496 CUSTER ARAPAHO-BUTLER ARAPAHO-BUTLER ES $7,272 358 CUSTER ARAPAHO-BUTLER ARAPAHO-BUTLER HS $16,082 106 CUSTER CLINTON CLINTON HS $11,515 639 CUSTER CLINTON CLINTON MS $8,725 322 CUSTER CLINTON NANCE ES $8,139 483 CUSTER CLINTON SOUTHWEST ES $8,494 439 CUSTER CLINTON WASHINGTON ES $9,671 330 CUSTER THOMAS-FAY-CUSTER THOMAS ES $7,921 299 CUSTER THOMAS-FAY-CUSTER THOMAS-FAY-CUSTER JHS $10,383 99 CUSTER THOMAS-FAY-CUSTER THOMAS-FAY-CUSTER UNIFIED HS $16,699 93 CUSTER WEATHERFORD BURCHAM ES $7,003 561 CUSTER WEATHERFORD WEATHERFORD EAST ES $7,055 372 CUSTER WEATHERFORD WEATHERFORD HS $9,310 574 CUSTER WEATHERFORD WEATHERFORD MS $7,207 502 CUSTER WEATHERFORD WEATHERFORD WEST ES $7,252 357 DELAWARE CLEORA CLEORA PUBLIC SCHOOL $15,038 135 DELAWARE COLCORD COLCORD ES $12,670 418 DELAWARE COLCORD COLCORD HS $5,792 174 DELAWARE GROVE GROVE HS $8,979 710 DELAWARE GROVE GROVE LOWER ES $7,685 886 DELAWARE GROVE GROVE MS $10,203 382 DELAWARE GROVE GROVE UPPER ES $7,072 513 DELAWARE JAY JAY ES $16,503 523 DELAWARE JAY JAY HS $10,673 413 DELAWARE JAY JAY MS $7,855 368 DELAWARE JAY JAY UPPER ES $8,937 273 DELAWARE KANSAS KANSAS ES $9,726 372 DELAWARE KANSAS KANSAS HS $10,726 312 DELAWARE KANSAS KANSAS MS $8,556 191 DELAWARE KENWOOD KENWOOD PUBLIC SCHOOL $10,783 97 DELAWARE LEACH LEACH PUBLIC SCHOOL $8,364 153 DELAWARE MOSELEY MOSELEY PUBLIC SCHOOL $10,153 174 DELAWARE OAKS-MISSION OAKS-MISSION ES $10,548 114 DELAWARE OAKS-MISSION OAKS-MISSION HS $13,602 86 DEWEY SEILING SEILING ES $10,495 277 DEWEY SEILING SEILING JR-SR HS (JR) $10,148 96 DEWEY SEILING SEILING JR-SR HS (SR) $19,482 96 DEWEY TALOGA TALOGA ES $21,306 66 DEWEY TALOGA TALOGA HS $40,808 30 DEWEY VICI VICI ES $8,912 226 DEWEY VICI VICI HS $18,449 89 ELLIS ARNETT ARNETT ES $18,663 122 ELLIS ARNETT ARNETT HS $28,818 51 ELLIS FARGO FARGO ES $10,960 172 ELLIS FARGO FARGO HS $24,273 53 ELLIS SHATTUCK SHATTUCK ES $11,024 259 ELLIS SHATTUCK SHATTUCK HS $16,018 109 GARFIELD CHISHOLM CHISHOLM ES $7,801 580 GARFIELD CHISHOLM CHISHOLM HS $10,344 323 GARFIELD CHISHOLM CHISHOLM MS $7,912 281 GARFIELD COVINGTON-DOUGLAS COVINGTON-DOUGLAS ES $8,565 201 GARFIELD COVINGTON-DOUGLAS COVINGTON-DOUGLAS HS $16,647 87 GARFIELD DRUMMOND DRUMMOND ES $7,673 264 GARFIELD DRUMMOND DRUMMOND HS $11,834 89 GARFIELD ENID ADAMS ES $9,108 294 GARFIELD ENID CARVER EARLY CHILDHOOD CTR $8,773 157 GARFIELD ENID COOLIDGE ES $7,987 461 GARFIELD ENID DEWITT WALLER MS $7,257 783 GARFIELD ENID EISENHOWER ES $8,855 141 GARFIELD ENID EMERSON MS $8,360 414 GARFIELD ENID ENID HS $9,338 1,902 GARFIELD ENID GARFIELD ES $7,666 585 GARFIELD ENID GLENWOOD ES $9,321 435 GARFIELD ENID HAYES ES $7,653 282 GARFIELD ENID HOOVER ES $9,576 323 GARFIELD ENID LONGFELLOW MS $7,945 532 GARFIELD ENID MCKINLEY ES $7,456 294 GARFIELD ENID MONROE ES $9,524 353 GARFIELD ENID PRAIRIE VIEW ES $6,734 479 GARFIELD ENID TAFT ES $7,204 323 GARFIELD GARBER GARBER ES $8,608 277 GARFIELD GARBER GARBER HS $16,204 108 GARFIELD KREMLIN-HILLSDALE KREMLIN-HILLSDALE ES $7,365 212 GARFIELD KREMLIN-HILLSDALE KREMLIN-HILLSDALE HS $15,824 78 GARFIELD PIONEER-PLEASANT VALE PIONEER-PLEASANT VALE ES $18,355 277 GARFIELD PIONEER-PLEASANT VALE PIONEER-PLEASANT VALE HS $17,665 140 GARFIELD PIONEER-PLEASANT VALE PIONEER-PLEASANT VALE JHS $12,887 81 GARFIELD WAUKOMIS WAUKOMIS ES $8,390 286 GARFIELD WAUKOMIS WAUKOMIS HS $11,151 132 GARVIN ELMORE CITY-PERNELL ELMORE CITY JHS $8,144 127 GARVIN ELMORE CITY-PERNELL ELMORE CITY-PERNELL ES $9,530 232 GARVIN ELMORE CITY-PERNELL SENIOR HS $13,480 145 GARVIN LINDSAY LINDSAY ES $7,906 639 GARVIN LINDSAY LINDSAY HS $9,770 325 GARVIN LINDSAY LINDSAY MS $7,311 262 GARVIN MAYSVILLE MAYSVILLE ES $7,713 240 GARVIN MAYSVILLE MAYSVILLE HS $14,988 70 GARVIN PAOLI PAOLI ES $10,291 148 GARVIN PAOLI PAOLI HS $11,547 79 GARVIN PAULS VALLEY JACKSON ES $8,011 263 GARVIN PAULS VALLEY JEFFERSON EARLY LRNING CTR $7,278 175 GARVIN PAULS VALLEY LEE ES $8,167 277 GARVIN PAULS VALLEY PAULS VALLEY HS $10,847 344 GARVIN PAULS VALLEY PAULS VALLEY JHS $10,645 244 GARVIN STRATFORD STRATFORD ES $7,972 318 GARVIN STRATFORD STRATFORD HS $11,522 178 GARVIN STRATFORD STRATFORD MS $8,372 141 GARVIN WHITEBEAD WHITEBEAD PUBLIC SCHOOL $7,606 418 GARVIN WYNNEWOOD CENTRAL ES $8,700 311 GARVIN WYNNEWOOD WYNNEWOOD HS $11,447 190 GARVIN WYNNEWOOD WYNNEWOOD MS $8,733 210 GRADY ALEX ALEX ES $14,136 222 GRADY ALEX ALEX HS $21,904 103 GRADY AMBER-POCASSET AMBER-POCASSET ES $8,429 238 GRADY AMBER-POCASSET AMBER-POCASSET HS $10,266 130 GRADY AMBER-POCASSET AMBER-POCASSET JHS $8,155 142 GRADY BRIDGE CREEK BRIDGE CREEK EARLY CHILDHOOD $6,773 490 GRADY BRIDGE CREEK BRIDGE CREEK HS $9,170 424 GRADY BRIDGE CREEK BRIDGE CREEK IES $7,106 362 GRADY BRIDGE CREEK BRIDGE CREEK MS $7,976 395 GRADY CHICKASHA BILL WALLACE EC CTR $8,735 506 GRADY CHICKASHA CHICKASHA HS $9,521 622 GRADY CHICKASHA CHICKASHA MS $9,694 310 GRADY CHICKASHA GRAND AVENUE ES $7,788 469 GRADY CHICKASHA LINCOLN ES $9,461 303 GRADY FRIEND FRIEND PUBLIC SCHOOL $7,831 261 GRADY MIDDLEBERG MIDDLEBERG PUBLIC SCHOOL $8,130 205 GRADY MINCO MINCO ES $8,903 250 GRADY MINCO MINCO HS $10,155 169 GRADY MINCO MINCO MS $9,475 143 GRADY NINNEKAH NINNEKAH ES $9,643 274 GRADY NINNEKAH NINNEKAH MS $10,706 104 GRADY NINNEKAH SENIOR HS $13,047 152 GRADY PIONEER PIONEER PUBLIC SCHOOL $7,517 389 GRADY RUSH SPRINGS RUSH SPRINGS ES $8,472 249 GRADY RUSH SPRINGS RUSH SPRINGS HS $10,710 152 GRADY RUSH SPRINGS RUSH SPRINGS MS $9,708 120 GRADY TUTTLE TUTTLE EARLY CHILDHOOD CENTER $6,630 235 GRADY TUTTLE TUTTLE ES $6,440 395 GRADY TUTTLE TUTTLE HS $7,447 599 GRADY TUTTLE TUTTLE INTERMEDIATE ES $6,706 281 GRADY TUTTLE TUTTLE MS $6,906 453 GRADY VERDEN VERDEN ES $7,263 206 GRADY VERDEN VERDEN HS $11,853 87 GRANT DEER CREEK-LAMONT DEER CREEK-LAMONT ES $13,904 112 GRANT DEER CREEK-LAMONT DEER CREEK-LAMONT HS $26,443 46 GRANT MEDFORD MEDFORD ES $18,642 189 GRANT MEDFORD MEDFORD HS $31,286 73 GRANT POND CREEK-HUNTER POND CREEK-HUNTER ES $24,458 129 GRANT POND CREEK-HUNTER POND CREEK-HUNTER HS $21,294 90 GRANT POND CREEK-HUNTER POND CREEK-HUNTER MS $2,109 104 GREER GRANITE GRANITE ES $9,472 180 GREER GRANITE GRANITE HS $13,047 73 GREER MANGUM EDISON ES $8,163 342 GREER MANGUM MANGUM HS $12,668 209 GREER MANGUM MANGUM MS $9,768 192 HARMON HOLLIS HOLLIS ES $8,752 264 HARMON HOLLIS HOLLIS HS $13,035 151 HARMON HOLLIS HOLLIS MS $8,033 133 HARPER BUFFALO BUFFALO ES $8,752 237 HARPER BUFFALO BUFFALO HS $14,392 72 HARPER LAVERNE LAVERNE ES $8,389 357 HARPER LAVERNE LAVERNE HS $15,233 114 HASKELL KEOTA KEOTA ES $8,822 289 HASKELL KEOTA KEOTA HS $13,719 118 HASKELL KINTA KINTA ES $9,552 162 HASKELL KINTA KINTA HS $15,157 45 HASKELL MCCURTAIN MCCURTAIN ES $10,643 146 HASKELL MCCURTAIN MCCURTAIN HS $12,880 69 HASKELL STIGLER STIGLER ES $8,007 531 HASKELL STIGLER STIGLER HS $10,136 407 HASKELL STIGLER STIGLER MS $8,273 381 HASKELL WHITEFIELD WHITEFIELD PUBLIC SCHOOL $9,020 172 HUGHES CALVIN CALVIN ES $12,864 130 HUGHES CALVIN CALVIN HS $17,765 48 HUGHES HOLDENVILLE ETHEL REED ES $8,853 388 HUGHES HOLDENVILLE HOLDENVILLE HS $12,684 258 HUGHES HOLDENVILLE THOMAS IES $7,249 401 HUGHES MOSS MOSS ES $10,357 193 HUGHES MOSS MOSS HS $14,329 80 HUGHES STUART STUART ES $10,918 161 HUGHES STUART STUART HS $10,010 103 HUGHES WETUMKA WETUMKA ES $9,965 293 HUGHES WETUMKA WETUMKA HS $13,446 132 JACKSON ALTUS ALTUS EARLY CHILDHOOD CENTER $8,171 392 JACKSON ALTUS ALTUS ES $7,928 380 JACKSON ALTUS ALTUS HS $9,431 869 JACKSON ALTUS ALTUS INTERMEDIATE SCHOOL $7,722 471 JACKSON ALTUS ALTUS JHS $9,162 434 JACKSON ALTUS ALTUS PRIMARY SCHOOL $7,886 451 JACKSON ALTUS RIVERS ES $7,089 348 JACKSON BLAIR BLAIR ES $8,260 195 JACKSON BLAIR BLAIR HS $11,255 64 JACKSON DUKE DUKE ES $11,329 101 JACKSON DUKE DUKE HS $11,338 58 JACKSON NAVAJO NAVAJO ES $6,358 316 JACKSON NAVAJO NAVAJO HS $9,655 137 JACKSON NAVAJO NAVAJO JHS $7,900 82 JACKSON OLUSTEE-ELDORADO OLUSTEE-ELDORADO ES $10,228 131 JACKSON OLUSTEE-ELDORADO OLUSTEE-ELDORADO HS $15,492 60 JEFFERSON RINGLING RINGLING ES $9,897 210 JEFFERSON RINGLING RINGLING HS $12,888 93 JEFFERSON RINGLING RINGLING JHS $10,491 78 JEFFERSON RYAN RYAN ES $9,472 160 JEFFERSON RYAN RYAN HS $14,164 84 JEFFERSON TERRAL TERRAL PUBLIC SCHOOL $19,582 42 JEFFERSON WAURIKA WAURIKA ES $8,359 249 JEFFERSON WAURIKA WAURIKA HS $14,647 106 JEFFERSON WAURIKA WAURIKA MS $7,651 91 JOHNSTON COLEMAN COLEMAN ES $12,069 117 JOHNSTON COLEMAN COLEMAN HS $14,125 42 JOHNSTON MANNSVILLE MANNSVILLE PUBLIC SCHOOL $10,073 121 JOHNSTON MILBURN MILBURN ES $7,690 157 JOHNSTON MILBURN MILBURN HS $17,009 47 JOHNSTON MILL CREEK MILL CREEK ES $9,388 112 JOHNSTON MILL CREEK MILL CREEK HS $14,839 51 JOHNSTON RAVIA RAVIA PUBLIC SCHOOL $9,883 92 JOHNSTON TISHOMINGO TISHOMINGO ES $7,989 365 JOHNSTON TISHOMINGO TISHOMINGO HS $10,783 262 JOHNSTON TISHOMINGO TISHOMINGO MS $8,058 279 JOHNSTON WAPANUCKA WAPANUCKA ES $8,785 190 JOHNSTON WAPANUCKA WAPANUCKA HS $11,573 66 KAY BLACKWELL BLACKWELL ES $7,553 628 KAY BLACKWELL BLACKWELL HS $9,555 336 KAY BLACKWELL BLACKWELL MS $10,469 243 KAY KILDARE KILDARE PUBLIC SCHOOL $13,897 87 KAY NEWKIRK NEWKIRK ES $9,666 281 KAY NEWKIRK NEWKIRK HS $10,727 257 KAY NEWKIRK NEWKIRK MS $7,801 247 KAY PECKHAM PECKHAM PUBLIC SCHOOL $18,858 92 KAY PONCA CITY E. M. TROUT ES $7,914 259 KAY PONCA CITY GARFIELD ES $9,091 228 KAY PONCA CITY LIBERTY ES $8,633 232 KAY PONCA CITY LINCOLN ES $8,232 398 KAY PONCA CITY PONCA CITY EAST MS $9,722 368 KAY PONCA CITY PONCA CITY HS $8,957 1,436 KAY PONCA CITY PONCA CITY WEST MS $8,790 714 KAY PONCA CITY ROOSEVELT ES $7,385 338 KAY PONCA CITY UNION ES $9,612 299 KAY PONCA CITY WASHINGTON PRE KG CENTER $7,117 283 KAY PONCA CITY WOODLANDS ES $7,613 312 KAY TONKAWA TONKAWA ES $6,739 453 KAY TONKAWA TONKAWA HS $10,855 188 KAY TONKAWA TONKAWA MS $10,195 146 KINGFISHER CASHION CASHION ES $10,721 307 KINGFISHER CASHION CASHION HS $15,819 164 KINGFISHER CASHION CASHION MS $11,300 124 KINGFISHER DOVER DOVER ES $13,925 121 KINGFISHER DOVER DOVER HS $15,926 46 KINGFISHER HENNESSEY HENNESSEY HS $13,770 244 KINGFISHER HENNESSEY HENNESSEY LOWER ES $10,420 400 KINGFISHER HENNESSEY HENNESSEY UPPER ES $8,963 239 KINGFISHER KINGFISHER GILMOUR ES $13,202 427 KINGFISHER KINGFISHER HERITAGE ELEMENTARY $1,334 212 KINGFISHER KINGFISHER KINGFISHER HS $9,564 442 KINGFISHER KINGFISHER KINGFISHER MS $9,423 432 KINGFISHER LOMEGA LOMEGA ES $10,557 168 KINGFISHER LOMEGA LOMEGA HS $23,357 63 KINGFISHER OKARCHE OKARCHE ES $11,189 212 KINGFISHER OKARCHE OKARCHE HS $17,102 97 KINGFISHER OKARCHE OKARCHE JHS $9,470 82 KIOWA HOBART HOBART ES $7,504 398 KIOWA HOBART HOBART HS $10,686 212 KIOWA HOBART HOBART MS $10,433 153 KIOWA LONE WOLF LONE WOLF ES $10,312 80 KIOWA LONE WOLF LONE WOLF HS $11,499 20 KIOWA MOUNTAIN VIEW-GOTEBO MOUNTAIN VIEW-GOTEBO ES $10,834 178 KIOWA MOUNTAIN VIEW-GOTEBO MOUNTAIN VIEW-GOTEBO HS $14,907 68 KIOWA SNYDER JOHN D MOELLER ES $9,023 143 KIOWA SNYDER SNYDER ES $9,774 186 KIOWA SNYDER SNYDER HS $13,299 137 LATIMER BUFFALO VALLEY BUFFALO VALLEY ES $8,607 95 LATIMER BUFFALO VALLEY BUFFALO VALLEY HS $12,505 48 LATIMER PANOLA PANOLA ES $12,990 83 LATIMER PANOLA PANOLA HS $7,129 27 LATIMER RED OAK RED OAK ES $6,953 242 LATIMER RED OAK RED OAK HS $16,145 80 LATIMER WILBURTON WILBURTON ES $6,789 449 LATIMER WILBURTON WILBURTON HS $13,270 221 LATIMER WILBURTON WILBURTON MS $7,915 153 LE FLORE ARKOMA ARKOMA HS $11,474 109 LE FLORE ARKOMA ARKOMA JHS $8,274 56 LE FLORE ARKOMA SINGLETON ES $7,206 241 LE FLORE BOKOSHE BOKOSHE ES $13,323 144 LE FLORE BOKOSHE BOKOSHE HS $14,828 48 LE FLORE CAMERON CAMERON ES $7,275 208 LE FLORE CAMERON CAMERON HS $17,073 80 LE FLORE FANSHAWE FANSHAWE PUBLIC SCHOOL $8,408 110 LE FLORE HEAVENER HEAVENER ES $10,631 608 LE FLORE HEAVENER HEAVENER HS $10,757 347 LE FLORE HODGEN HODGEN PUBLIC SCHOOL $8,639 251 LE FLORE HOWE HOWE ES $7,936 448 LE FLORE HOWE HOWE HS $8,807 222 LE FLORE LE FLORE LEFLORE ES $9,814 179 LE FLORE LE FLORE LEFLORE HS $12,273 72 LE FLORE MONROE MONROE PUBLIC SCHOOL $10,366 99 LE FLORE PANAMA PANAMA ES $7,717 409 LE FLORE PANAMA PANAMA HS $9,670 220 LE FLORE PANAMA PANAMA MS $9,084 87 LE FLORE POCOLA POCOLA ES $6,934 392 LE FLORE POCOLA POCOLA HS $8,679 254 LE FLORE POCOLA POCOLA MS $8,800 155 LE FLORE POTEAU PANSY KIDD MS $7,904 519 LE FLORE POTEAU POTEAU HS $8,238 637 LE FLORE POTEAU POTEAU PRIMARY ES $8,196 634 LE FLORE POTEAU POTEAU UPPER ES $9,002 522 LE FLORE SHADY POINT SHADY POINT PUBLIC SCHOOL $9,300 154 LE FLORE SPIRO SPIRO ES $7,663 553 LE FLORE SPIRO SPIRO HS $9,684 312 LE FLORE SPIRO SPIRO MS $7,650 225 LE FLORE TALIHINA TALIHINA ES $9,249 284 LE FLORE TALIHINA TALIHINA HS $11,406 179 LE FLORE TALIHINA TALIHINA JHS $14,670 73 LE FLORE WHITESBORO WHITESBORO ES $11,765 138 LE FLORE WHITESBORO WHITESBORO HS $13,848 76 LE FLORE WISTER WISTER ES $9,827 333 LE FLORE WISTER WISTER HS $5,604 158 LINCOLN AGRA AGRA ES $9,520 166 LINCOLN AGRA AGRA HS $13,164 101 LINCOLN AGRA AGRA JHS $9,430 47 LINCOLN CARNEY CARNEY ES $7,070 191 LINCOLN CARNEY CARNEY HS $11,384 62 LINCOLN CHANDLER CHANDLER HS $10,428 324 LINCOLN CHANDLER CHANDLER JHS $9,385 187 LINCOLN CHANDLER EAST SIDE ES $6,488 314 LINCOLN CHANDLER PARK ROAD ES $6,837 344 LINCOLN DAVENPORT DAVENPORT ES $7,178 297 LINCOLN DAVENPORT DAVENPORT HS $11,883 104 LINCOLN MEEKER MEEKER ES $6,986 374 LINCOLN MEEKER MEEKER HS $9,064 265 LINCOLN MEEKER MEEKER MS $9,591 148 LINCOLN PRAGUE PRAGUE ES $6,720 502 LINCOLN PRAGUE PRAGUE HS $10,692 271 LINCOLN PRAGUE PRAGUE MS $7,060 255 LINCOLN STROUD PARKVIEW ES $9,792 425 LINCOLN STROUD STROUD HS $16,130 212 LINCOLN STROUD STROUD MS $10,202 162 LINCOLN WELLSTON WELLSTON ES $7,353 288 LINCOLN WELLSTON WELLSTON HS $10,733 160 LINCOLN WELLSTON WELLSTON MS $9,836 121 LINCOLN WHITE ROCK WHITE ROCK PUBLIC SCHOOL $15,616 91 LOGAN COYLE COYLE ES $7,684 234 LOGAN COYLE COYLE HS $16,264 89 LOGAN CRESCENT CRESCENT ES $7,435 302 LOGAN CRESCENT CRESCENT HS $11,201 167 LOGAN CRESCENT CRESCENT MS $8,459 97 LOGAN GUTHRIE CENTRAL ES $8,970 242 LOGAN GUTHRIE CHARTER OAK ES $7,297 393 LOGAN GUTHRIE COTTERAL ES $7,146 368 LOGAN GUTHRIE FOGARTY ES $7,473 372 LOGAN GUTHRIE GUTHRIE HS $10,154 981 LOGAN GUTHRIE GUTHRIE JHS $7,130 506 LOGAN GUTHRIE GUTHRIE UPPER ES $8,171 555 LOGAN MULHALL-ORLANDO MULHALL-ORLANDO ES $9,246 177 LOGAN MULHALL-ORLANDO MULHALL-ORLANDO HS $19,165 62 LOVE GREENVILLE GREENVILLE PUBLIC SCHOOL $11,565 105 LOVE MARIETTA MARIETTA ES $8,562 560 LOVE MARIETTA MARIETTA HS $9,781 311 LOVE MARIETTA MARIETTA MS $8,348 238 LOVE THACKERVILLE THACKERVILLE ES $9,967 147 LOVE THACKERVILLE THACKERVILLE HS $11,734 75 LOVE THACKERVILLE THACKERVILLE MS $10,722 62 LOVE TURNER TURNER ES $8,968 239 LOVE TURNER TURNER HS $12,850 84 MAJOR ALINE-CLEO ALINE-CLEO ES $12,019 98 MAJOR ALINE-CLEO ALINE-CLEO HS $23,060 32 MAJOR CIMARRON CIMARRON ES $8,056 193 MAJOR CIMARRON CIMARRON HS $11,911 74 MAJOR FAIRVIEW CHAMBERLAIN MS $9,107 167 MAJOR FAIRVIEW CORNELSEN ES $8,043 415 MAJOR FAIRVIEW FAIRVIEW HS $15,007 219 MAJOR RINGWOOD RINGWOOD ES $8,157 278 MAJOR RINGWOOD RINGWOOD HS $16,759 101 MARSHALL KINGSTON KINGSTON ES $8,575 626 MARSHALL KINGSTON KINGSTON HS $11,133 386 MARSHALL KINGSTON KINGSTON MS $9,328 278 MARSHALL MADILL MADILL ES $7,311 888 MARSHALL MADILL MADILL HS $9,925 502 MARSHALL MADILL MADILL MS $7,464 403 MAYES ADAIR ADAIR HS $11,490 258 MAYES ADAIR ADAIR MS $7,864 252 MAYES ADAIR BERNITA HUGHES ES $6,731 556 MAYES CHOUTEAU-MAZIE CHOUTEAU ES $12,219 232 MAYES CHOUTEAU-MAZIE CHOUTEAU-MAZIE EC CTR $10,021 186 MAYES CHOUTEAU-MAZIE CHOUTEAU-MAZIE HS $17,667 212 MAYES CHOUTEAU-MAZIE CHOUTEAU-MAZIE MS $13,013 183 MAYES CHOUTEAU-MAZIE MAZIE ES $13,323 70 MAYES LOCUST GROVE LOCUST GROVE EARLY LRNING CTR $9,868 279 MAYES LOCUST GROVE LOCUST GROVE HS $10,391 415 MAYES LOCUST GROVE LOCUST GROVE MS $9,288 301 MAYES LOCUST GROVE LOCUST GROVE UPPER ES $7,979 395 MAYES OSAGE OSAGE PUBLIC SCHOOL $10,378 131 MAYES PRYOR JEFFERSON ES $11,524 268 MAYES PRYOR LINCOLN ES $9,883 806 MAYES PRYOR PRYOR HS $14,373 581 MAYES PRYOR PRYOR JHS $10,938 564 MAYES PRYOR ROOSEVELT ES $8,848 555 MAYES SALINA SALINA ES $8,341 360 MAYES SALINA SALINA HS $12,333 254 MAYES SALINA SALINA MS $8,400 178 MAYES WICKLIFFE WICKLIFFE PUBLIC SCHOOL $16,409 76 MCCLAIN BLANCHARD BLANCHARD ES $8,054 499 MCCLAIN BLANCHARD BLANCHARD HS $7,564 641 MCCLAIN BLANCHARD BLANCHARD INTERMEDIATE ES $6,613 447 MCCLAIN BLANCHARD BLANCHARD MS $6,597 471 MCCLAIN DIBBLE DIBBLE ES $6,354 351 MCCLAIN DIBBLE DIBBLE HS $9,921 182 MCCLAIN DIBBLE DIBBLE MS $7,500 161 MCCLAIN NEWCASTLE NEWCASTLE EARLY CHILDHOOD CTR $7,182 488 MCCLAIN NEWCASTLE NEWCASTLE ES $7,201 653 MCCLAIN NEWCASTLE NEWCASTLE HS $8,027 619 MCCLAIN NEWCASTLE NEWCASTLE MS $7,298 471 MCCLAIN PURCELL PURCELL ES $7,611 408 MCCLAIN PURCELL PURCELL HS $8,828 381 MCCLAIN PURCELL PURCELL INTERMEDIATE SCHOOL $6,788 322 MCCLAIN PURCELL PURCELL JHS $8,363 305 MCCLAIN WASHINGTON WASHINGTON ES $6,659 503 MCCLAIN WASHINGTON WASHINGTON HS $8,407 278 MCCLAIN WASHINGTON WASHINGTON MS $6,664 278 MCCLAIN WAYNE WAYNE ES $7,842 231 MCCLAIN WAYNE WAYNE HS $11,613 158 MCCLAIN WAYNE WAYNE MS $7,831 108 MCCURTAIN BATTIEST BATTIEST ES $10,250 184 MCCURTAIN BATTIEST BATTIEST HS $18,631 67 MCCURTAIN BROKEN BOW BENNETT ES $7,642 309 MCCURTAIN BROKEN BOW BROKEN BOW HS $9,145 617 MCCURTAIN BROKEN BOW DIERKS ES $8,559 364 MCCURTAIN BROKEN BOW RECTOR JOHNSON MS $9,802 306 MCCURTAIN DENISON DENISON PUBLIC SCHOOL $8,739 300 MCCURTAIN EAGLETOWN EAGLETOWN ES $13,130 121 MCCURTAIN EAGLETOWN EAGLETOWN HS $23,068 35 MCCURTAIN FOREST GROVE FOREST GROVE PUBLIC SCHOOL $10,318 167 MCCURTAIN GLOVER GLOVER PUBLIC SCHOOL $12,025 66 MCCURTAIN HAWORTH HAWORTH ES $9,927 249 MCCURTAIN HAWORTH HAWORTH HS $13,446 159 MCCURTAIN HAWORTH HAWORTH MS $7,990 139 MCCURTAIN HOLLY CREEK HOLLY CREEK PUBLIC SCHOOL $8,954 267 MCCURTAIN IDABEL CENTRAL ES $9,584 358 MCCURTAIN IDABEL IDABEL HS $11,726 402 MCCURTAIN IDABEL IDABEL MS $12,958 208 MCCURTAIN IDABEL IDABEL PRIMARY SOUTH ES $9,359 285 MCCURTAIN LUKFATA LUKFATA PUBLIC SCHOOL $8,171 371 MCCURTAIN SMITHVILLE SMITHVILLE ES $11,367 133 MCCURTAIN SMITHVILLE SMITHVILLE HS $19,289 85 MCCURTAIN SMITHVILLE SMITHVILLE MS $8,849 70 MCCURTAIN VALLIANT VALLIANT ES $7,643 412 MCCURTAIN VALLIANT VALLIANT HS $11,397 261 MCCURTAIN VALLIANT VALLIANT MS $9,196 171 MCCURTAIN WRIGHT CITY WRIGHT CITY ES $8,129 277 MCCURTAIN WRIGHT CITY WRIGHT CITY HS $13,007 140 MCCURTAIN WRIGHT CITY WRIGHT CITY JHS $9,644 63 MCINTOSH CHECOTAH CHECOTAH HS $10,728 416 MCINTOSH CHECOTAH CHECOTAH INTERMEDIATE ES $8,061 208 MCINTOSH CHECOTAH CHECOTAH MS $7,277 388 MCINTOSH CHECOTAH MARSHALL ES $8,113 406 MCINTOSH EUFAULA EUFAULA ES $8,093 549 MCINTOSH EUFAULA EUFAULA HS $10,710 328 MCINTOSH EUFAULA EUFAULA MS $8,481 297 MCINTOSH HANNA HANNA ES $14,237 49 MCINTOSH HANNA HANNA HS $14,336 31 MCINTOSH MIDWAY MIDWAY ES $11,483 134 MCINTOSH MIDWAY MIDWAY HS $9,801 78 MCINTOSH RYAL RYAL PUBLIC SCHOOL $9,660 87 MCINTOSH STIDHAM STIDHAM PUBLIC SCHOOL $12,193 91 MURRAY DAVIS DAVIS ES $7,556 414 MURRAY DAVIS DAVIS HS $9,163 290 MURRAY DAVIS DAVIS MS $7,911 303 MURRAY SULPHUR SULPHUR ES $7,795 456 MURRAY SULPHUR SULPHUR HS $9,705 407 MURRAY SULPHUR SULPHUR INTERMEDIATE ES $7,856 358 MURRAY SULPHUR SULPHUR MS $7,412 333 MUSKOGEE BRAGGS BRAGGS ES $10,025 108 MUSKOGEE BRAGGS BRAGGS HS $12,722 45 MUSKOGEE FORT GIBSON FORT GIBSON EARLY LRNING CTR $8,364 483 MUSKOGEE FORT GIBSON FORT GIBSON HS $10,739 581 MUSKOGEE FORT GIBSON FORT GIBSON INTERMEDIATE ES $8,760 359 MUSKOGEE FORT GIBSON FORT GIBSON MS $8,460 370 MUSKOGEE HASKELL HASKELL HS $9,433 228 MUSKOGEE HASKELL HASKELL MS $11,702 142 MUSKOGEE HASKELL MARY WHITE ES $7,856 381 MUSKOGEE HILLDALE HILLDALE HS $7,813 543 MUSKOGEE HILLDALE HILLDALE LOWER ES $7,381 462 MUSKOGEE HILLDALE HILLDALE MS $7,617 384 MUSKOGEE HILLDALE HILLDALE UPPER ES $6,703 438 MUSKOGEE MUSKOGEE ALICE ROBERTSON JHS $9,663 684 MUSKOGEE MUSKOGEE BENJAMIN FRANKLIN SCIENCE ACAD $10,490 339 MUSKOGEE MUSKOGEE CHEROKEE ES $9,549 306 MUSKOGEE MUSKOGEE CREEK ES $7,983 407 MUSKOGEE MUSKOGEE GRANT-FOREMAN ES $9,301 280 MUSKOGEE MUSKOGEE IRVING ES $7,645 401 MUSKOGEE MUSKOGEE MUSKOGEE EC CTR $7,834 353 MUSKOGEE MUSKOGEE MUSKOGEE HS $10,765 1,554 MUSKOGEE MUSKOGEE PERSHING ES $8,104 391 MUSKOGEE MUSKOGEE SADLER ARTS ACADEMY $7,623 363 MUSKOGEE MUSKOGEE TONY GOETZ ES $7,483 340 MUSKOGEE MUSKOGEE WHITTIER ES $8,784 273 MUSKOGEE OKTAHA OKTAHA ES $8,334 488 MUSKOGEE OKTAHA OKTAHA HS $12,083 214 MUSKOGEE PORUM PORUM ES $8,168 341 MUSKOGEE PORUM PORUM HS $12,576 121 MUSKOGEE WAINWRIGHT WAINWRIGHT PUBLIC SCHOOL $11,723 89 MUSKOGEE WARNER WARNER ES $6,571 634 MUSKOGEE WARNER WARNER HS $12,443 212 MUSKOGEE WEBBERS FALLS WEBBERS FALLS ES $8,332 200 MUSKOGEE WEBBERS FALLS WEBBERS FALLS HS $11,890 80 NOBLE BILLINGS BILLINGS ES $18,428 42 NOBLE BILLINGS BILLINGS HS $18,346 28 NOBLE FRONTIER FRONTIER ES $14,811 264 NOBLE FRONTIER FRONTIER HS $26,018 103 NOBLE MORRISON MORRISON ES $8,015 335 NOBLE MORRISON MORRISON HS $10,380 179 NOBLE MORRISON MORRISON MS $7,562 83 NOBLE PERRY PERRY ES $7,629 665 NOBLE PERRY PERRY HS $10,044 304 NOBLE PERRY PERRY JHS $9,786 145 NOWATA NOWATA NOWATA ES $8,329 391 NOWATA NOWATA NOWATA HS $11,266 217 NOWATA NOWATA NOWATA MS $9,091 185 NOWATA OKLAHOMA UNION OKLAHOMA UNION ES $7,398 315 NOWATA OKLAHOMA UNION OKLAHOMA UNION HS $12,353 200 NOWATA OKLAHOMA UNION OKLAHOMA UNION MS $9,584 125 NOWATA SOUTH COFFEYVILLE SOUTH COFFEYVILLE ES $9,215 139 NOWATA SOUTH COFFEYVILLE SOUTH COFFEYVILLE HS $10,009 77 OKFUSKEE BEARDEN BEARDEN PUBLIC SCHOOL $8,904 146 OKFUSKEE GRAHAM-DUSTIN DUSTIN ES $10,401 68 OKFUSKEE GRAHAM-DUSTIN GRAHAM ES $12,372 47 OKFUSKEE GRAHAM-DUSTIN GRAHAM HS $12,219 63 OKFUSKEE MASON MASON ES $9,274 188 OKFUSKEE MASON MASON HS $15,252 70 OKFUSKEE OKEMAH OAKES ES $8,951 290 OKFUSKEE OKEMAH OKEMAH HS $12,996 211 OKFUSKEE OKEMAH OKEMAH MS $10,524 180 OKFUSKEE OKEMAH OKEMAH NOBLE CTR $8,344 114 OKFUSKEE PADEN PADEN ES $7,206 177 OKFUSKEE PADEN PADEN HS $14,903 69 OKFUSKEE WELEETKA SPENCE MEMORIAL ES $8,946 259 OKFUSKEE WELEETKA WELEETKA HS $17,956 81 OKFUSKEE WELEETKA WELEETKA JHS $9,241 98 OKLAHOMA ACADEMY OF SEMINOLE CHARTER ACADEMY OF SEMINOLE CHARTER $34,490 29 OKLAHOMA ASTEC CHARTERS ASTEC CHARTER HS $9,935 484 OKLAHOMA ASTEC CHARTERS ASTEC CHARTER MS $4,319 479 OKLAHOMA BETHANY BETHANY HS $9,421 527 OKLAHOMA BETHANY BETHANY MS $7,522 370 OKLAHOMA BETHANY CHILDREN'S CTR $18,939 68 OKLAHOMA BETHANY EARL HARRIS ES $6,829 744 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK CHOCTAW ES $10,837 365 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK CHOCTAW HS $6,853 1,654 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK CHOCTAW MS $7,079 698 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK INDIAN MERIDIAN ES $6,252 532 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK JAMES GRIFFITH INTERMEDIATE ES $7,658 465 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK L. W. WESTFALL ES $6,523 464 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK NICOMA PARK ES $7,426 453 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK NICOMA PARK INTERMEDIATE ES $7,437 423 OKLAHOMA CHOCTAW-NICOMA PARK NICOMA PARK MS $6,925 646 OKLAHOMA CROOKED OAK CENTRAL OAK ES $9,543 565 OKLAHOMA CROOKED OAK CROOKED OAK HS $9,116 335 OKLAHOMA CROOKED OAK CROOKED OAK MS $8,014 276 OKLAHOMA CRUTCHO CRUTCHO PUBLIC SCHOOL $11,225 308 OKLAHOMA DEER CREEK DEER CREEK ES $10,214 411 OKLAHOMA DEER CREEK DEER CREEK HS $8,362 1,698 OKLAHOMA DEER CREEK DEER CREEK INTERMEDIATE SCHOOL $8,248 1,041 OKLAHOMA DEER CREEK DEER CREEK MS $8,985 946 OKLAHOMA DEER CREEK GROVE VALLEY ES $7,580 696 OKLAHOMA DEER CREEK PRAIRIE VALE ES $8,895 601 OKLAHOMA DEER CREEK ROSE UNION ES $9,214 636 OKLAHOMA DEER CREEK SPRING CREEK ES $8,270 617 OKLAHOMA DOVE SCIENCE ACAD (OKC CHARTER) DOVE SCIENCE ACAD SOUTH MS OKC $7,697 264 OKLAHOMA DOVE SCIENCE ACAD (OKC CHARTER) DOVE SCIENCE ACADEMY ES $7,013 317 OKLAHOMA DOVE SCIENCE ACAD (OKC CHARTER) DOVE SCIENCE ACADEMY HS $15,088 252 OKLAHOMA DOVE SCIENCE ACAD (OKC CHARTER) DOVE SCIENCE ACADEMY MS $95 241 OKLAHOMA EDMOND ANGIE DEBO ES $7,703 951 OKLAHOMA EDMOND CENTENNIAL ES $6,702 904 OKLAHOMA EDMOND CENTRAL MS $8,626 796 OKLAHOMA EDMOND CHARLES HASKELL ES $7,090 828 OKLAHOMA EDMOND CHEYENNE MS $7,453 910 OKLAHOMA EDMOND CHISHOLM ES $7,605 811 OKLAHOMA EDMOND CIMARRON MS $8,274 828 OKLAHOMA EDMOND CLEGERN ES $8,039 427 OKLAHOMA EDMOND CROSS TIMBERS ES $6,965 1,014 OKLAHOMA EDMOND FRONTIER ES $7,096 838 OKLAHOMA EDMOND HEARTLAND MS $7,154 1,075 OKLAHOMA EDMOND HERITAGE ES $7,477 669 OKLAHOMA EDMOND IDA FREEMAN ES $9,779 493 OKLAHOMA EDMOND JOHN ROSS ES $7,769 781 OKLAHOMA EDMOND MEMORIAL HS $7,619 2,228 OKLAHOMA EDMOND NORTH HS $7,421 2,529 OKLAHOMA EDMOND NORTHERN HILLS ES $7,597 780 OKLAHOMA EDMOND ORVIS RISNER ES $8,421 635 OKLAHOMA EDMOND RUSSELL DOUGHERTY ES $6,999 316 OKLAHOMA EDMOND SANTA FE HS $7,877 2,434 OKLAHOMA EDMOND SEQUOYAH MS $8,517 974 OKLAHOMA EDMOND SUMMIT MS $7,843 912 OKLAHOMA EDMOND SUNSET ES $8,195 701 OKLAHOMA EDMOND WASHINGTON IRVING ES $6,975 885 OKLAHOMA EDMOND WEST FIELD ES $7,240 861 OKLAHOMA EDMOND WILL ROGERS ES $7,751 701 OKLAHOMA EPIC BLENDED LEARNING (CHARTER) EPIC BLENDED CHARTER OKC ES $3,423 1,836 OKLAHOMA EPIC BLENDED LEARNING (CHARTER) EPIC BLENDED CHARTER OKC HS $1,273 1,658 OKLAHOMA EPIC BLENDED LEARNING (CHARTER) EPIC BLENDED CHARTER OKC MS $1,730 894 OKLAHOMA EPIC BLENDED LEARNING (CHARTER) EPIC BLENDED CHARTER TULSA ES $1,541 1,400 OKLAHOMA EPIC BLENDED LEARNING (CHARTER) EPIC BLENDED CHARTER TULSA HS $4,251 1,191 OKLAHOMA EPIC BLENDED LEARNING (CHARTER) EPIC BLENDED CHARTER TULSA MS $1,646 794 OKLAHOMA EPIC ONE ON ONE (CHARTER) EPIC ONE ON ONE CHARTER ES $13,530 4,244 OKLAHOMA EPIC ONE ON ONE (CHARTER) EPIC ONE ON ONE CHARTER MS $7,933 2,792 OKLAHOMA EPIC ONE ON ONE (CHARTER) EPIC ONE ON ONE CHARTER HS $1,387 6,496 OKLAHOMA HARDING CHARTER (OKC CHARTER) HARDING CHARTER PREPARATORY HS $8,378 430 OKLAHOMA HARDING FINE ARTS (OKC CHARTER) HARDING FINE ARTS ACADEMY $7,392 364 OKLAHOMA HARRAH CLARA REYNOLDS ES $6,978 339 OKLAHOMA HARRAH HARRAH HS $13,895 608 OKLAHOMA HARRAH HARRAH MS $6,553 482 OKLAHOMA HARRAH RUSSELL BABB ES $6,729 379 OKLAHOMA HARRAH VIRGINIA SMITH ES $6,389 457 OKLAHOMA HUPFELD/W VILLAGE (OKC CHARTER) HUPFELD ACAD./WESTERN VILLAGE $8,008 333 OKLAHOMA INDEPENDENCE MS (OKC CHARTER) INDEPENDENCE CHARTER MS $6,884 321 OKLAHOMA INSIGHT SCHOOL OF OKLAHOMA INSIGHT SCHOOL OF OKLAHOMA HS $5,383 466 OKLAHOMA INSIGHT SCHOOL OF OKLAHOMA INSIGHT SCHOOL OF OKLAHOMA MS $11,958 120 OKLAHOMA JOHN W REX CHARTER ELEMENTARY JOHN W REX CHARTER ELEMENTARY $7,664 591 OKLAHOMA JONES JONES ES $6,615 498 OKLAHOMA JONES JONES HS $8,087 384 OKLAHOMA JONES JONES MS $8,317 231 OKLAHOMA KIPP REACH COLL. (OKC CHARTER) KIPP OKC SOUTH COMMUNITY PREP $9,349 163 OKLAHOMA KIPP REACH COLL. (OKC CHARTER) KIPP REACH COLLEGE PREPARATORY $11,494 285 OKLAHOMA LE MONDE INTERNATIONAL SCHL LE MONDE INTERNATIONAL SCHL $10,836 128 OKLAHOMA LUTHER LUTHER ES $7,188 340 OKLAHOMA LUTHER LUTHER HS $10,157 216 OKLAHOMA LUTHER LUTHER MS $7,594 250 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY BARNES ES $8,767 384 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY CARL ALBERT HS $9,291 1,054 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY CARL ALBERT MS $9,002 853 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY CLEVELAND BAILEY ES $8,837 349 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY COUNTRY ESTATES ES $9,463 439 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY DEL CITY ES $8,434 627 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY DEL CITY HS $9,580 1,277 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY DEL CREST MS $9,780 546 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY EPPERLY HEIGHTS ES $8,217 650 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY HIGHLAND PARK ES $8,996 517 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY JARMAN MS $10,274 533 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY KERR MS $9,799 547 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY MIDWEST CITY ES $8,736 831 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY MIDWEST CITY HS $9,817 1,362 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY MONRONEY MS $9,726 587 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY PARKVIEW ES $7,920 668 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY PLEASANT HILL EC CTR $10,157 212 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY RIDGECREST ES $9,558 313 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY SCHWARTZ ES $8,154 343 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY SOLDIER CREEK ES $8,335 710 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY STEED ES $9,540 413 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY TINKER ES $8,764 479 OKLAHOMA MIDWEST CITY-DEL CITY TOWNSEND ES $10,390 403 OKLAHOMA MILLWOOD MILLWOOD ES $8,648 705 OKLAHOMA MILLWOOD MILLWOOD HS $8,638 276 OKLAHOMA OAKDALE OAKDALE PUBLIC SCHOOL $9,010 652 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY ADAMS ES $9,158 571 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY ADELAIDE LEE ES $8,329 518 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY ARTHUR ES $7,961 651 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY BELLE ISLE MS $8,352 450 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY BODINE ES $8,166 595 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY BRITTON ES $8,716 549 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY BUCHANAN ES $7,955 571 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY CAPITOL HILL ES $9,272 545 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY CAPITOL HILL HS $9,259 1,355 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY CESAR CHAVEZ ES $8,220 834 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY CLASSEN HS OF ADVANCED STUDIES $11,199 550 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY CLASSEN MS OF ADVANCED STUDIES $7,080 450 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY CLEVELAND ES $8,198 399 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY COOLIDGE ES $8,563 699 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY DOUGLASS HS $14,555 393 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY DOUGLASS MS $10,074 146 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY EDGEMERE ES $9,104 209 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY EDWARDS ES $8,797 285 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY EMERSON ALTERNATIVE ED. (ES) $2,003 115 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY EMERSON ALTERNATIVE ED. (HS) $16,481 734 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY EMERSON ALTERNATIVE ED. (MS) $2,003 142 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY ESPERANZA ES $8,839 499 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY EUGENE FIELD ES $9,710 358 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY F.D. MOON ES $11,539 318 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY FILLMORE ES $8,653 840 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY GATEWOOD ES $10,663 174 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY GREEN PASTURES ES $9,046 246 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY GREYSTONE ES $9,430 532 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY HAWTHORNE ES $9,250 479 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY HAYES ES $9,426 444 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY HERONVILLE ES $9,833 709 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY HILLCREST ES $8,425 593 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY HORACE MANN ES $9,660 361 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY JEFFERSON MS $10,065 798 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY JOHN MARSHALL HS $13,598 441 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY JOHN MARSHALL MS $9,262 211 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY JOHNSON ES $12,661 201 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY KAISER ES $8,270 676 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY LINWOOD ES $8,827 500 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY M.L. KING JR. ES $10,186 401 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY MARK TWAIN ES $10,840 258 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY MARY GOLDA ROSS ES $10,200 533 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY MONROE ES $11,294 352 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY NICHOLS HILLS ES $8,351 445 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY NORTH HIGHLAND ES $8,895 358 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY NORTHEAST HS $19,381 142 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY NORTHEAST MS $10,023 117 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY NORTHWEST CLASSEN HS $9,951 1,177 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY OAKRIDGE ES $10,686 195 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY OKLAHOMA CENTENNIAL HS $13,146 326 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY OKLAHOMA CENTENNIAL MS $9,255 190 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY PARMELEE ES $7,977 897 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY PIERCE ES $10,069 254 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY PRAIRIE QUEEN ES $8,309 878 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY PUTNAM HEIGHTS ES $9,669 283 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY QUAIL CREEK ES $8,860 398 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY RANCHO VILLAGE ES $9,920 406 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY RIDGEVIEW ES $10,235 330 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY ROCKWOOD ES $8,781 544 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY ROGERS MS $12,678 298 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY ROOSEVELT MS $8,810 906 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY SEQUOYAH ES $10,131 299 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY SHIDLER ES $8,259 348 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY SOUTHEAST HS $9,992 732 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY SOUTHERN HILLS ES $8,585 580 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY SPENCER ES $9,768 193 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY STAR SPENCER HS $13,821 318 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY TAFT MS $9,482 768 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY TELSTAR ES $9,728 269 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY THELMA R. PARKS ES $9,541 253 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY U. S. GRANT HS $8,426 1,886 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY VAN BUREN ES $9,000 323 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY WEBSTER MS $9,293 880 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY WEST NICHOLS HILLS ES $8,798 322 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY WESTWOOD ES $9,007 335 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY WHEELER ES $9,914 409 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY WILLOW BROOK ES $9,088 454 OKLAHOMA OKLAHOMA CITY WILSON ES $8,593 332 OKLAHOMA OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY OKLAHOMA CONNECTIONS ACAD ES $8,360 308 OKLAHOMA OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY OKLAHOMA CONNECTIONS ACAD HS $5,894 655 OKLAHOMA OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY OKLAHOMA CONNECTIONS ACAD MS $5,001 317 OKLAHOMA OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACAD OKLA. VIRTUAL CHARTER ACAD ES $6,265 920 OKLAHOMA OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACAD OKLA. VIRTUAL CHARTER ACAD HS $5,564 990 OKLAHOMA OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACAD OKLA. VIRTUAL CHARTER ACAD MS $6,784 644 OKLAHOMA OKLAHOMA YOUTH ACADEMY OYA CHARTER MANITOU 9TH-12TH $28,535 47 OKLAHOMA OKLAHOMA YOUTH ACADEMY OYA CHARTER TECUMSEH 9TH-12TH $23,894 67 OKLAHOMA PUTNAM CITY APOLLO ES $8,920 457 OKLAHOMA PUTNAM CITY ARBOR GROVE ES $9,554 638 OKLAHOMA PUTNAM CITY CENTRAL ES $8,873 613 OKLAHOMA PUTNAM CITY COOPER MS $8,798 638 OKLAHOMA PUTNAM CITY CORONADO HEIGHTS ES $8,372 489 OKLAHOMA PUTNAM CITY DENNIS ES $8,499 468 OKLAHOMA PUTNAM CITY HARVEST HILLS ES $7,868 470 OKLAHOMA PUTNAM CITY HEFNER MS $8,424 967 OKLAHOMA PUTNAM CITY HILLDALE ES $7,810 811 OKLAHOMA PUTNAM CITY JAMES L. CAPPS MS $8,502 918 OKLAHOMA PUTNAM CITY KIRKLAND EARLY CHILDHOOD CTR $8,670 373 OKLAHOMA PUTNAM CITY LAKE PARK ES $11,938 328 OKLAHOMA PUTNAM CITY MAYFIELD MS $7,662 766 OKLAHOMA PUTNAM CITY NORTHRIDGE ES $6,908 751 OKLAHOMA PUTNAM CITY OVERHOLSER ES $7,795 579 OKLAHOMA PUTNAM CITY PUTNAM CITY HS $7,766 1,994 OKLAHOMA PUTNAM CITY PUTNAM CITY NORTH HS $9,001 1,668 OKLAHOMA PUTNAM CITY PUTNAM CITY WEST HS $9,199 1,848 OKLAHOMA PUTNAM CITY RALPH DOWNS ES $8,985 410 OKLAHOMA PUTNAM CITY ROLLINGWOOD ES $8,893 528 OKLAHOMA PUTNAM CITY TULAKES ES $7,479 634 OKLAHOMA PUTNAM CITY WESTERN OAKS ES $7,832 689 OKLAHOMA PUTNAM CITY WESTERN OAKS MS $8,861 658 OKLAHOMA PUTNAM CITY WILEY POST ES $7,517 617 OKLAHOMA PUTNAM CITY WILL ROGERS ES $9,584 431 OKLAHOMA PUTNAM CITY WINDSOR HILLS ES $7,588 676 OKLAHOMA SANTA FE SOUTH (OKC CHARTER) SANTA FE S PATHWAYS MID COLLEG $6,216 209 OKLAHOMA SANTA FE SOUTH (OKC CHARTER) SANTA FE SOUTH EARLY CHILDHOOD $6,131 262 OKLAHOMA SANTA FE SOUTH (OKC CHARTER) SANTA FE SOUTH HILLS ES $5,297 519 OKLAHOMA SANTA FE SOUTH (OKC CHARTER) SANTA FE SOUTH HS $10,663 1,040 OKLAHOMA SANTA FE SOUTH (OKC CHARTER) SANTA FE SOUTH MS $6,209 605 OKLAHOMA SANTA FE SOUTH (OKC CHARTER) SANTA FE SOUTH PENN ES $6,766 321 OKLAHOMA SANTA FE SOUTH (OKC CHARTER) SANTA FE SOUTH SPERO ES $6,007 322 OKLAHOMA SEEWORTH ACADEMY (OKC CHARTER) JUSTICE AW SEEWORTH ACADEMY ES $24,052 97 OKLAHOMA SEEWORTH ACADEMY (OKC CHARTER) JUSTICE AW SEEWORTH ACADEMY HS $5,647 263 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS BRIDGESTONE ES $8,446 544 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS COUNCIL GROVE ES $11,511 363 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS GREENVALE ES $9,897 277 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS JOHN GLENN ES $9,280 571 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS WESTERN HEIGHTS 9TH GRADE CTR $7,266 218 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS WESTERN HEIGHTS HS $12,363 654 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS WESTERN HEIGHTS MS $11,260 441 OKLAHOMA WESTERN HEIGHTS WINDS WEST ES $11,274 295 OKMULGEE BEGGS BEGGS ES $8,553 421 OKMULGEE BEGGS BEGGS HS $11,303 330 OKMULGEE BEGGS BEGGS MS $8,260 303 OKMULGEE DEWAR DEWAR ES $5,995 254 OKMULGEE DEWAR DEWAR HS $12,447 95 OKMULGEE DEWAR DEWAR MS $8,945 95 OKMULGEE HENRYETTA HENRYETTA ES $8,119 616 OKMULGEE HENRYETTA HENRYETTA HS $10,608 318 OKMULGEE HENRYETTA HENRYETTA MS $8,425 268 OKMULGEE MORRIS MORRIS ES $7,741 476 OKMULGEE MORRIS MORRIS HS $9,651 301 OKMULGEE MORRIS MORRIS MS $7,249 224 OKMULGEE OKMULGEE DUNBAR INTERMEDIATE ES $9,129 353 OKMULGEE OKMULGEE OKMULGEE HS $13,817 337 OKMULGEE OKMULGEE OKMULGEE PRIMARY ES $8,624 586 OKMULGEE PRESTON PRESTON ES $6,647 390 OKMULGEE PRESTON PRESTON HS $8,902 163 OKMULGEE SCHULTER SCHULTER ES $8,352 108 OKMULGEE SCHULTER SCHULTER HS $14,133 32 OKMULGEE TWIN HILLS TWIN HILLS PUBLIC SCHOOL $9,359 318 OKMULGEE WILSON WILSON ES $8,558 175 OKMULGEE WILSON WILSON HS $15,974 65 OSAGE ANDERSON ANDERSON PUBLIC SCHOOL $8,098 324 OSAGE AVANT AVANT PUBLIC SCHOOL $10,317 93 OSAGE BARNSDALL BARNSDALL ES $7,439 228 OSAGE BARNSDALL BARNSDALL HS $8,624 152 OSAGE BARNSDALL BARNSDALL JHS $10,223 43 OSAGE BOWRING BOWRING PUBLIC SCHOOL $17,151 66 OSAGE HOMINY HOMINY EARLY CHILDHOOD CENTER $6,617 65 OSAGE HOMINY HOMINY HS $12,370 155 OSAGE HOMINY HOMINY MS $8,213 121 OSAGE HOMINY HORACE MANN ES $8,868 227 OSAGE MCCORD MCCORD PUBLIC SCHOOL $7,246 329 OSAGE OSAGE HILLS OSAGE HILLS PUBLIC SCHOOL $9,411 172 OSAGE PAWHUSKA INDIAN CAMP ES $9,283 192 OSAGE PAWHUSKA PAWHUSKA ES $12,089 202 OSAGE PAWHUSKA PAWHUSKA HS $13,796 182 OSAGE PAWHUSKA PAWHUSKA JHS $7,177 111 OSAGE PRUE PRUE ES $8,000 210 OSAGE PRUE PRUE HS $9,643 96 OSAGE SHIDLER SHIDLER HS $19,665 66 OSAGE SHIDLER SHIDLER MS $9,229 55 OSAGE SHIDLER WARD ES $9,556 109 OSAGE WOODLAND WOODLAND ES $9,198 193 OSAGE WOODLAND WOODLAND HS $15,145 105 OSAGE WOODLAND WOODLAND UPPER ES $8,881 132 OSAGE WYNONA WYNONA ES $13,550 70 OSAGE WYNONA WYNONA HS $14,382 34 OTTAWA AFTON AFTON ES $9,085 356 OTTAWA AFTON AFTON HS $9,493 160 OTTAWA COMMERCE ALEXANDER ES $7,871 481 OTTAWA COMMERCE COMMERCE HS $11,397 216 OTTAWA COMMERCE COMMERCE MS $9,075 191 OTTAWA FAIRLAND FAIRLAND ES $7,403 332 OTTAWA FAIRLAND FAIRLAND HS $12,113 164 OTTAWA FAIRLAND FAIRLAND MS $7,518 146 OTTAWA MIAMI MIAMI HS $11,085 552 OTTAWA MIAMI NICHOLS UPPER ES $1,892 371 OTTAWA MIAMI ROCKDALE ES $6,939 208 OTTAWA MIAMI ROOSEVELT ES $10,077 170 OTTAWA MIAMI WASHINGTON ES $8,266 187 OTTAWA MIAMI WILL ROGERS MS $9,092 445 OTTAWA MIAMI WILSON ES $15,851 284 OTTAWA QUAPAW QUAPAW ES $7,547 297 OTTAWA QUAPAW QUAPAW HS $11,071 174 OTTAWA QUAPAW QUAPAW MS $9,700 134 OTTAWA TURKEY FORD TURKEY FORD PUBLIC SCHOOL $10,457 112 OTTAWA WYANDOTTE WYANDOTTE ES $6,611 409 OTTAWA WYANDOTTE WYANDOTTE HS $9,165 248 OTTAWA WYANDOTTE WYANDOTTE MS $9,450 164 PAWNEE CLEVELAND CLEVELAND HS $9,007 519 PAWNEE CLEVELAND CLEVELAND INTERMEDIATE ES $7,723 385 PAWNEE CLEVELAND CLEVELAND MS $9,400 330 PAWNEE CLEVELAND CLEVELAND PRIMARY ES $7,497 413 PAWNEE JENNINGS JENNINGS PUBLIC SCHOOL $10,029 209 PAWNEE PAWNEE PAWNEE ES $8,962 333 PAWNEE PAWNEE PAWNEE HS $13,053 181 PAWNEE PAWNEE PAWNEE MS $9,543 147 PAYNE CUSHING CUSHING HS $9,788 517 PAYNE CUSHING CUSHING LOWER ES $7,777 296 PAYNE CUSHING CUSHING MS $9,196 546 PAYNE CUSHING CUSHING PRE-KINDERGARTEN SCHL $10,019 101 PAYNE CUSHING CUSHING UPPER ES $8,903 367 PAYNE GLENCOE GLENCOE ES $7,149 262 PAYNE GLENCOE GLENCOE HS $12,053 97 PAYNE OAK GROVE OAK GROVE PUBLIC SCHOOL $8,292 170 PAYNE PERKINS-TRYON PERKINS-TRYON ES $7,067 430 PAYNE PERKINS-TRYON PERKINS-TRYON HS $8,146 426 PAYNE PERKINS-TRYON PERKINS-TRYON INTERMEDIATE ES $6,505 365 PAYNE PERKINS-TRYON PERKINS-TRYON MS $7,701 320 PAYNE RIPLEY RIPLEY ES $7,959 322 PAYNE RIPLEY RIPLEY HS $12,563 134 PAYNE STILLWATER HIGHLAND PARK ES $8,821 601 PAYNE STILLWATER RICHMOND ES $7,727 497 PAYNE STILLWATER SANGRE RIDGE ES $8,232 596 PAYNE STILLWATER SKYLINE ES $9,171 490 PAYNE STILLWATER STILLWATER HS $8,685 1,252 PAYNE STILLWATER STILLWATER JHS $8,676 842 PAYNE STILLWATER STILLWATER MS $7,276 880 PAYNE STILLWATER WESTWOOD ES $7,341 607 PAYNE STILLWATER WILL ROGERS ES $8,839 587 PAYNE YALE YALE ES $7,859 204 PAYNE YALE YALE HS $11,092 136 PAYNE YALE YALE MS $10,483 80 PITTSBURG CANADIAN CANADIAN ES $10,636 268 PITTSBURG CANADIAN CANADIAN HS $11,919 133 PITTSBURG CARLTON LANDING ACADEMY CARLTON LANDING ACADEMY ES $9,724 72 PITTSBURG CROWDER CROWDER ES $9,511 266 PITTSBURG CROWDER CROWDER HS $10,922 126 PITTSBURG FRINK-CHAMBERS FRINK-CHAMBERS PUBLIC SCHOOL $7,768 427 PITTSBURG HAILEYVILLE HAILEYVILLE ES $9,811 228 PITTSBURG HAILEYVILLE HAILEYVILLE HS $16,574 87 PITTSBURG HARTSHORNE HARTSHORNE ES $8,819 379 PITTSBURG HARTSHORNE HARTSHORNE HS $12,981 238 PITTSBURG HARTSHORNE HARTSHORNE MS $12,092 153 PITTSBURG HAYWOOD HAYWOOD PUBLIC SCHOOL $13,061 123 PITTSBURG INDIANOLA INDIANOLA ES $9,524 185 PITTSBURG INDIANOLA INDIANOLA HS $13,012 92 PITTSBURG KIOWA KIOWA ES $11,291 225 PITTSBURG KIOWA KIOWA HS $21,203 81 PITTSBURG KREBS KREBS PUBLIC SCHOOL $8,550 436 PITTSBURG MCALESTER EDMOND DOYLE ES $8,819 188 PITTSBURG MCALESTER EMERSON ES $9,867 240 PITTSBURG MCALESTER JEFFERSON EC CTR $7,200 230 PITTSBURG MCALESTER MCALESTER HS $9,461 914 PITTSBURG MCALESTER PARKER INTERMEDIATE CTR $8,345 430 PITTSBURG MCALESTER PUTERBAUGH MS $8,725 419 PITTSBURG MCALESTER WILL ROGERS ES $9,170 419 PITTSBURG MCALESTER WILLIAM GAY EC CTR $8,482 213 PITTSBURG PITTSBURG PITTSBURG ES $12,180 89 PITTSBURG PITTSBURG PITTSBURG HS $10,826 54 PITTSBURG QUINTON QUINTON ES $7,900 307 PITTSBURG QUINTON QUINTON HS $16,225 125 PITTSBURG SAVANNA SAVANNA ES $8,306 210 PITTSBURG SAVANNA SAVANNA HS $10,971 193 PITTSBURG TANNEHILL TANNEHILL PUBLIC SCHOOL $11,040 151 PONTOTOC ADA ADA EC CTR $9,008 359 PONTOTOC ADA ADA HS $10,978 538 PONTOTOC ADA ADA JHS $9,790 526 PONTOTOC ADA HAYES ES $7,797 385 PONTOTOC ADA WASHINGTON ES $7,996 379 PONTOTOC ADA WILLARD ES $8,780 364 PONTOTOC ALLEN ALLEN ES $8,972 378 PONTOTOC ALLEN ALLEN HS $12,576 153 PONTOTOC BYNG BYNG ES $9,214 238 PONTOTOC BYNG BYNG HS $11,521 311 PONTOTOC BYNG BYNG JHS $8,177 378 PONTOTOC BYNG FRANCIS ES $8,718 256 PONTOTOC BYNG HOMER ES $7,724 643 PONTOTOC LATTA LATTA ES $9,513 525 PONTOTOC LATTA LATTA HS $10,129 220 PONTOTOC LATTA LATTA MS $1,373 189 PONTOTOC ROFF ROFF ES $8,482 226 PONTOTOC ROFF ROFF HS $13,871 95 PONTOTOC STONEWALL MCLISH MS $8,679 141 PONTOTOC STONEWALL STONEWALL ES $12,397 177 PONTOTOC STONEWALL STONEWALL HS $15,899 123 PONTOTOC VANOSS VANOSS ES $7,999 436 PONTOTOC VANOSS VANOSS HS $13,018 149 POTTAWATOMIE ASHER ASHER ES $8,706 201 POTTAWATOMIE ASHER ASHER HS $11,558 84 POTTAWATOMIE BETHEL BETHEL ES $7,121 572 POTTAWATOMIE BETHEL BETHEL HS $9,663 367 POTTAWATOMIE BETHEL BETHEL MS $8,128 283 POTTAWATOMIE DALE DALE ES $5,310 422 POTTAWATOMIE DALE DALE HS $10,256 218 POTTAWATOMIE DALE DALE MS $8,818 152 POTTAWATOMIE EARLSBORO EARLSBORO ES $8,598 183 POTTAWATOMIE EARLSBORO EARLSBORO HS $10,944 92 POTTAWATOMIE GROVE GROVE PUBLIC SCHOOL $7,913 505 POTTAWATOMIE MACOMB MACOMB ES $9,470 204 POTTAWATOMIE MACOMB MACOMB HS $13,578 75 POTTAWATOMIE MAUD MAUD ES $10,627 191 POTTAWATOMIE MAUD MAUD HS $10,220 84 POTTAWATOMIE MCLOUD MCLOUD ES $7,932 1,018 POTTAWATOMIE MCLOUD MCLOUD HS $10,358 468 POTTAWATOMIE MCLOUD MCLOUD JHS $7,940 302 POTTAWATOMIE NORTH ROCK CREEK NORTH ROCK CREEK ES $9,030 455 POTTAWATOMIE NORTH ROCK CREEK NORTH ROCK CREEK HS $13,666 80 POTTAWATOMIE NORTH ROCK CREEK NORTH ROCK CREEK MS $3,563 205 POTTAWATOMIE PLEASANT GROVE PLEASANT GROVE PUBLIC SCHOOL $9,920 229 POTTAWATOMIE SHAWNEE HORACE MANN ES $8,984 338 POTTAWATOMIE SHAWNEE JEFFERSON ES $10,326 318 POTTAWATOMIE SHAWNEE SEQUOYAH ES $8,825 330 POTTAWATOMIE SHAWNEE SHAWNEE EC CTR $8,299 446 POTTAWATOMIE SHAWNEE SHAWNEE HS $8,583 1,282 POTTAWATOMIE SHAWNEE SHAWNEE MS $9,014 726 POTTAWATOMIE SHAWNEE WILL ROGERS ES $8,318 386 POTTAWATOMIE SOUTH ROCK CREEK SOUTH ROCK CREEK PUBLIC SCHOOL $9,166 410 POTTAWATOMIE TECUMSEH BARNARD ES $7,595 300 POTTAWATOMIE TECUMSEH CROSS TIMBERS ES $7,511 460 POTTAWATOMIE TECUMSEH TECUMSEH EARLY CHILDHOOD CTR $9,052 249 POTTAWATOMIE TECUMSEH TECUMSEH HS $9,718 628 POTTAWATOMIE TECUMSEH TECUMSEH MS $9,493 458 POTTAWATOMIE WANETTE WANETTE ES $9,547 105 POTTAWATOMIE WANETTE WANETTE HS $14,843 45 PUSHMATAHA ALBION ALBION PUBLIC SCHOOL $15,176 45 PUSHMATAHA ANTLERS ANTLERS HS $9,438 282 PUSHMATAHA ANTLERS BRANTLY ES $6,759 527 PUSHMATAHA ANTLERS OBUCH MS $10,224 212 PUSHMATAHA CLAYTON CLAYTON HS $16,734 107 PUSHMATAHA CLAYTON CRAIN ES $9,668 214 PUSHMATAHA MOYERS MOYERS ES $12,516 120 PUSHMATAHA MOYERS MOYERS HS $12,734 54 PUSHMATAHA NASHOBA NASHOBA PUBLIC SCHOOL $18,607 51 PUSHMATAHA RATTAN RATTAN ES $8,643 278 PUSHMATAHA RATTAN RATTAN HS $13,593 145 PUSHMATAHA RATTAN RATTAN JHS $9,481 87 PUSHMATAHA TUSKAHOMA TUSKAHOMA PUBLIC SCHOOL $10,515 90 ROGER MILLS CHEYENNE CHEYENNE ES $11,129 254 ROGER MILLS CHEYENNE CHEYENNE HS $22,516 90 ROGER MILLS HAMMON HAMMON ES $10,942 192 ROGER MILLS HAMMON HAMMON HS $27,605 53 ROGER MILLS LEEDEY LEEDEY ES $9,971 167 ROGER MILLS LEEDEY LEEDEY HS $21,544 69 ROGER MILLS REYDON REYDON ES $17,848 90 ROGER MILLS REYDON REYDON HS $38,139 24 ROGER MILLS SWEETWATER SWEETWATER ES $23,085 91 ROGER MILLS SWEETWATER SWEETWATER HS $37,780 29 ROGERS CATOOSA CATOOSA HS $11,747 566 ROGERS CATOOSA CHEROKEE ES $8,634 522 ROGERS CATOOSA HELEN PAUL LEARNING CTR $9,658 430 ROGERS CATOOSA WELLS MS $9,964 431 ROGERS CHELSEA ART GOAD ES $8,605 408 ROGERS CHELSEA CHELSEA HS $11,607 219 ROGERS CHELSEA CHELSEA MS $9,405 189 ROGERS CLAREMORE CATALAYAH ES $7,638 424 ROGERS CLAREMORE CLAREMONT ES $9,070 403 ROGERS CLAREMORE CLAREMORE HS $7,940 1,247 ROGERS CLAREMORE ROOSA ES $8,036 410 ROGERS CLAREMORE WESTSIDE ES $8,327 536 ROGERS CLAREMORE WILL ROGERS JHS $7,679 770 ROGERS FOYIL FOYIL ES $8,370 280 ROGERS FOYIL FOYIL HS $16,220 104 ROGERS FOYIL FOYIL JHS $1,801 97 ROGERS INOLA INOLA ES $7,004 592 ROGERS INOLA INOLA HS $10,293 382 ROGERS INOLA INOLA MS $9,262 297 ROGERS JUSTUS-TIAWAH JUSTUS-TIAWAH PUBLIC SCHOOL $7,592 518 ROGERS OOLOGAH-TALALA OOLOGAH-TALALA HS $8,679 528 ROGERS OOLOGAH-TALALA OOLOGAH-TALALA LOWER ES $7,416 446 ROGERS OOLOGAH-TALALA OOLOGAH-TALALA MS $7,208 389 ROGERS OOLOGAH-TALALA OOLOGAH-TALALA UPPER ES $6,968 391 ROGERS SEQUOYAH SEQUOYAH ES $6,908 629 ROGERS SEQUOYAH SEQUOYAH HS $10,394 396 ROGERS SEQUOYAH SEQUOYAH MS $7,691 281 ROGERS VERDIGRIS VERDIGRIS ES $7,632 484 ROGERS VERDIGRIS VERDIGRIS HS $10,294 311 ROGERS VERDIGRIS VERDIGRIS JHS $6,776 324 ROGERS VERDIGRIS VERDIGRIS UPPER ES $7,195 298 SEMINOLE BOWLEGS BOWLEGS ES $8,744 166 SEMINOLE BOWLEGS BOWLEGS HS $12,508 80 SEMINOLE BUTNER BUTNER ES $9,792 168 SEMINOLE BUTNER BUTNER HS $12,499 72 SEMINOLE JUSTICE JUSTICE PUBLIC SCHOOL $12,343 193 SEMINOLE KONAWA KONAWA ES $8,603 326 SEMINOLE KONAWA KONAWA HS $9,810 198 SEMINOLE KONAWA KONAWA MS $11,037 112 SEMINOLE NEW LIMA NEW LIMA ES $7,343 224 SEMINOLE NEW LIMA NEW LIMA HS $14,003 73 SEMINOLE SASAKWA SASAKWA ES $9,060 130 SEMINOLE SASAKWA SASAKWA HS $13,161 78 SEMINOLE SEMINOLE NORTHWOOD ES $7,824 381 SEMINOLE SEMINOLE SEMINOLE HS $10,064 456 SEMINOLE SEMINOLE SEMINOLE MS $8,576 215 SEMINOLE SEMINOLE WILSON ES $7,650 596 SEMINOLE STROTHER STROTHER ES $9,410 301 SEMINOLE STROTHER STROTHER HS $9,961 131 SEMINOLE VARNUM VARNUM ES $7,493 245 SEMINOLE VARNUM VARNUM HS $11,326 77 SEMINOLE WEWOKA WEWOKA ES $14,601 308 SEMINOLE WEWOKA WEWOKA HS $13,064 179 SEMINOLE WEWOKA WEWOKA MS $10,553 135 SEQUOYAH BELFONTE BELFONTE BELL ES (ADAIR CNTY) $13,078 87 SEQUOYAH BELFONTE BELFONTE PUBLIC SCHOOL $15,361 85 SEQUOYAH BRUSHY BRUSHY PUBLIC SCHOOL $9,699 397 SEQUOYAH CENTRAL CENTRAL ES $7,623 312 SEQUOYAH CENTRAL CENTRAL HS $10,602 179 SEQUOYAH GANS GANS ES $8,490 273 SEQUOYAH GANS GANS HS $9,863 141 SEQUOYAH GORE GORE ES $7,817 232 SEQUOYAH GORE GORE HS $13,708 144 SEQUOYAH GORE GORE UPPER ES $7,286 120 SEQUOYAH LIBERTY LIBERTY PUBLIC SCHOOL $8,717 315 SEQUOYAH MARBLE CITY MARBLE CITY PUBLIC SCHOOL $13,208 99 SEQUOYAH MOFFETT MOFFETT PUBLIC SCHOOL $9,020 346 SEQUOYAH MULDROW MULDROW ES $8,025 526 SEQUOYAH MULDROW MULDROW HS $9,446 497 SEQUOYAH MULDROW MULDROW MS $8,460 377 SEQUOYAH ROLAND ROLAND ES $8,279 445 SEQUOYAH ROLAND ROLAND HS $9,713 259 SEQUOYAH ROLAND ROLAND JHS $8,833 218 SEQUOYAH SALLISAW EASTSIDE ES $7,016 420 SEQUOYAH SALLISAW LIBERTY ES $7,641 526 SEQUOYAH SALLISAW SALLISAW HS $9,313 585 SEQUOYAH SALLISAW SALLISAW MS $8,858 407 SEQUOYAH VIAN VIAN ES $7,755 447 SEQUOYAH VIAN VIAN HS $11,140 258 SEQUOYAH VIAN VIAN MS $10,260 184 STEPHENS BRAY-DOYLE BRAY-DOYLE ES $11,971 197 STEPHENS BRAY-DOYLE BRAY-DOYLE HS $21,219 102 STEPHENS CENTRAL HIGH CENTRAL HIGH ES $10,389 241 STEPHENS CENTRAL HIGH CENTRAL HIGH HS $14,216 82 STEPHENS CENTRAL HIGH CENTRAL HIGH JHS $2,783 94 STEPHENS COMANCHE COMANCHE ES $8,584 422 STEPHENS COMANCHE COMANCHE HS $10,555 332 STEPHENS COMANCHE COMANCHE MS $7,559 203 STEPHENS DUNCAN DUNCAN HS $9,096 947 STEPHENS DUNCAN DUNCAN MS $8,824 688 STEPHENS DUNCAN EMERSON ES $7,084 427 STEPHENS DUNCAN HORACE MANN ES $7,184 406 STEPHENS DUNCAN MARK TWAIN ES $9,355 205 STEPHENS DUNCAN PLATO ES $7,781 293 STEPHENS DUNCAN WILL ROGERS PRE-K CTR $7,365 217 STEPHENS DUNCAN WOODROW WILSON ES $9,708 269 STEPHENS EMPIRE EMPIRE ES $6,828 273 STEPHENS EMPIRE EMPIRE HS $10,268 131 STEPHENS EMPIRE EMPIRE MS $6,596 120 STEPHENS GRANDVIEW GRANDVIEW PUBLIC SCHOOL $8,671 128 STEPHENS MARLOW MARLOW ES $7,073 743 STEPHENS MARLOW MARLOW HS $9,291 384 STEPHENS MARLOW MARLOW MS $7,471 316 STEPHENS VELMA-ALMA VELMA-ALMA ES $7,836 238 STEPHENS VELMA-ALMA VELMA-ALMA HS $13,050 123 STEPHENS VELMA-ALMA VELMA-ALMA MS $8,646 109 TEXAS GOODWELL GOODWELL ES $8,988 185 TEXAS GOODWELL GOODWELL HS $12,108 61 TEXAS GUYMON ACADEMY ES $9,192 439 TEXAS GUYMON CARRIER ES $5,999 171 TEXAS GUYMON CENTRAL JHS $9,316 427 TEXAS GUYMON GUYMON HS $8,608 840 TEXAS GUYMON HOMER LONG ES $7,122 241 TEXAS GUYMON NORTH PARK ES $8,138 453 TEXAS GUYMON NORTHEAST ES $6,955 184 TEXAS GUYMON PRAIRIE ES $11,346 186 TEXAS GUYMON SALYER ES $7,611 132 TEXAS HARDESTY HARDESTY ES $13,803 57 TEXAS HARDESTY HARDESTY HS $38,196 19 TEXAS HOOKER HOOKER ES $7,741 461 TEXAS HOOKER HOOKER HS $17,330 185 TEXAS OPTIMA OPTIMA PUBLIC SCHOOL $11,756 53 TEXAS STRAIGHT STRAIGHT PUBLIC SCHOOL $21,033 36 TEXAS TEXHOMA TEXHOMA ES $6,715 190 TEXAS TEXHOMA TEXHOMA HS $11,766 118 TEXAS TYRONE TYRONE ES $10,218 134 TEXAS TYRONE TYRONE HS $8,937 80 TEXAS YARBROUGH YARBROUGH ES $13,366 69 TEXAS YARBROUGH YARBROUGH HS $27,692 23 TILLMAN DAVIDSON DAVIDSON ES $16,301 36 TILLMAN FREDERICK FREDERICK ES $8,237 449 TILLMAN FREDERICK FREDERICK HS $10,328 230 TILLMAN FREDERICK FREDERICK MS $9,203 198 TILLMAN GRANDFIELD GRANDFIELD ES $7,446 159 TILLMAN GRANDFIELD GRANDFIELD HS $18,008 53 TILLMAN TIPTON TIPTON ES $8,483 190 TILLMAN TIPTON TIPTON HS $11,128 92 TULSA BERRYHILL BERRYHILL ES SOUTH $5,889 639 TULSA BERRYHILL BERRYHILL HS $8,063 414 TULSA BERRYHILL BERRYHILL MS $7,267 168 TULSA BIXBY BIXBY HS $8,910 1,793 TULSA BIXBY BIXBY MS $6,807 985 TULSA BIXBY BIXBY NORTH ES $7,399 676 TULSA BIXBY CENTRAL ES $6,067 1,056 TULSA BIXBY CENTRAL INTERMEDIATE SCHOOL $7,121 664 TULSA BIXBY NORTH INTERMEDIATE SCHOOL $7,593 496 TULSA BIXBY NORTHEAST ES AND IS $6,175 991 TULSA BROKEN ARROW ARROW SPRINGS EARLY CHILDHOOD $8,271 222 TULSA BROKEN ARROW ARROWHEAD ES $8,426 409 TULSA BROKEN ARROW ASPEN CREEK EC CENTER $8,108 290 TULSA BROKEN ARROW ASPEN CREEK ES $6,676 692 TULSA BROKEN ARROW BROKEN ARROW FRESHMAN ACADEMY $7,026 1,296 TULSA BROKEN ARROW BROKEN ARROW HS $9,698 3,844 TULSA BROKEN ARROW CENTENNIAL MS $6,816 1,033 TULSA BROKEN ARROW CHILDERS MS $7,118 728 TULSA BROKEN ARROW COUNTRY LANE INTERMEDIATE ES $6,570 735 TULSA BROKEN ARROW COUNTRY LANE PRIMARY ES $6,759 705 TULSA BROKEN ARROW CREEKWOOD EARLY CHILDHOOD CTR $8,067 291 TULSA BROKEN ARROW CREEKWOOD ES $7,334 612 TULSA BROKEN ARROW HIGHLAND PARK ES $6,173 804 TULSA BROKEN ARROW LEISURE PARK ES $8,041 622 TULSA BROKEN ARROW LIBERTY ES $7,266 625 TULSA BROKEN ARROW LYNN WOOD ES $7,803 459 TULSA BROKEN ARROW OAK CREST ES $8,734 385 TULSA BROKEN ARROW OLIVER MS $6,949 818 TULSA BROKEN ARROW ONETA RIDGE MS $7,031 883 TULSA BROKEN ARROW PARKLANE EARLY CHILDHOOD CTR $8,043 309 TULSA BROKEN ARROW RHOADES ES $8,466 435 TULSA BROKEN ARROW SEQUOYAH MS $7,863 755 TULSA BROKEN ARROW SPRING CREEK ES $6,563 529 TULSA BROKEN ARROW TIMBER RIDGE ES $6,917 648 TULSA BROKEN ARROW VANDEVER ES $8,564 391 TULSA BROKEN ARROW WOLF CREEK ES $7,200 550 TULSA COLLEGE BOUND TULSA CHARTER) COLLEGE BOUND ACADEMY CHARTER $8,946 384 TULSA COLLEGIATE HALL (TULSA CHARTER) COLLEGIATE HALL CHARTER SCHOOL $9,344 249 TULSA COLLINSVILLE COLLINSVILLE 6TH GRADE CENTER $7,684 206 TULSA COLLINSVILLE COLLINSVILLE EC CTR $5,987 389 TULSA COLLINSVILLE COLLINSVILLE HS $7,875 816 TULSA COLLINSVILLE COLLINSVILLE MS $7,543 384 TULSA COLLINSVILLE COLLINSVILLE UPPER ES $6,446 413 TULSA COLLINSVILLE HERALD ES $6,445 610 TULSA DEBORAH BROWN (CHARTER) DEBORAH BROWN COMMUNITY SCHOOL $6,610 244 TULSA DOVE SCHOOLS OF TULSA DOVE SCH OF DISCOVERY ES TULSA $7,819 407 TULSA DOVE SCHOOLS OF TULSA DOVE SCIENCE ACADEMY TULSA HS $5,299 376 TULSA DOVE SCHOOLS OF TULSA DOVE SCIENCE ACADEMY TULSA JHS $7,479 250 TULSA GLENPOOL GLENPOOL ES $7,169 1,457 TULSA GLENPOOL GLENPOOL HS $9,236 731 TULSA GLENPOOL GLENPOOL MS $7,592 601 TULSA HONOR ACADEMY (TULSA CHARTER) TULSA HONOR ACADEMY CHARTER $8,354 413 TULSA JENKS JENKS EAST ES $9,305 1,558 TULSA JENKS JENKS EAST INTERMEDIATE ES $9,637 829 TULSA JENKS JENKS HS $9,258 3,519 TULSA JENKS JENKS MS $8,184 1,806 TULSA JENKS JENKS WEST ES $8,046 1,847 TULSA JENKS JENKS WEST INTERMEDIATE ES $8,146 968 TULSA JENKS NORTHWEST ES $9,103 1,018 TULSA JENKS SOUTHEAST ES $7,859 920 TULSA KEYSTONE KEYSTONE PUBLIC SCHOOL $8,821 322 TULSA KIPP TULSA (TULSA CHARTER) KIPP TULSA ACAD. COLLEGE PREP. $14,978 350 TULSA LANGSTON HUGHES ACAD ARTS-TECH LANGSTON HUGHES ACAD ARTS-TECH $8,201 156 TULSA LIBERTY LIBERTY ES $6,951 360 TULSA LIBERTY LIBERTY HS $11,452 153 TULSA OWASSO ATOR ES $7,658 499 TULSA OWASSO BARNES ES $7,709 614 TULSA OWASSO HAYWARD SMITH ES $7,602 535 TULSA OWASSO LARKIN BAILEY ES $7,303 554 TULSA OWASSO MILLS ES $8,001 527 TULSA OWASSO NORTHEAST ES $7,013 593 TULSA OWASSO OWASSO 6TH GRADE CTR $7,120 717 TULSA OWASSO OWASSO 7TH GRADE CTR $7,413 699 TULSA OWASSO OWASSO 8TH GRADE CTR $7,505 697 TULSA OWASSO OWASSO HS $7,490 2,971 TULSA OWASSO PAMELA HODSON ES $7,264 557 TULSA OWASSO STONE CANYON ES $7,107 666 TULSA SAND SPRINGS ANGUS VALLEY ES $7,732 444 TULSA SAND SPRINGS CENTRAL 9TH GRADE CTR $7,276 405 TULSA SAND SPRINGS CHARLES PAGE HS $8,077 1,344 TULSA SAND SPRINGS CLYDE BOYD MS $7,597 1,062 TULSA SAND SPRINGS GARFIELD ES $8,901 413 TULSA SAND SPRINGS LIMESTONE ES $9,019 293 TULSA SAND SPRINGS NORTHWOODS FINE ARTS ACADEMY $8,063 521 TULSA SAND SPRINGS PRATT ES $8,439 386 TULSA SAND SPRINGS SAND SPRINGS EC CTR $10,236 193 TULSA SANKOFA MIDDLE SCHL (CHARTER) SANKOFA MIDDLE SCHOOL $6,356 101 TULSA SCHL ARTS/SCI. (TULSA CHARTER) TULSA SCHL ARTS SCIENCES HS $9,482 299 TULSA SCHL ARTS/SCI. (TULSA CHARTER) TULSA SCHL ARTS SCIENCES MS $1,711 150 TULSA SKIATOOK MARRS ES $9,072 435 TULSA SKIATOOK NEWMAN MS $8,571 531 TULSA SKIATOOK SKIATOOK ES $7,452 369 TULSA SKIATOOK SKIATOOK HS $9,336 724 TULSA SKIATOOK SKIATOOK INTERMEDIATE ES $9,422 359 TULSA SPERRY SPERRY ES $8,825 515 TULSA SPERRY SPERRY HS $9,969 305 TULSA SPERRY SPERRY MS $6,830 258 TULSA TULSA ACADEMY CENTRAL ES $15,432 137 TULSA TULSA ANDERSON ES $12,549 322 TULSA TULSA BELL ES $10,579 457 TULSA TULSA BOOKER T. WASHINGTON HS $8,850 1,334 TULSA TULSA BURROUGHS ES $13,312 257 TULSA TULSA CARNEGIE ES $9,909 383 TULSA TULSA CARVER MS $8,785 650 TULSA TULSA CELIA CLINTON ES $9,415 622 TULSA TULSA CENTRAL HS $11,884 483 TULSA TULSA CENTRAL JHS $10,246 214 TULSA TULSA CLINTON WEST ES $10,994 435 TULSA TULSA COOPER ES $10,278 694 TULSA TULSA COUNCIL OAK ES $8,483 463 TULSA TULSA DANIEL WEBSTER HS $12,353 479 TULSA TULSA DANIEL WEBSTER MS $9,698 385 TULSA TULSA DISNEY ES $10,033 753 TULSA TULSA DOLORES HUERTA ES $9,499 409 TULSA TULSA DUAL LANGUAGE ACADEMY $9,366 286 TULSA TULSA EAST CENTRAL HS $8,259 1,179 TULSA TULSA EAST CENTRAL JHS $9,971 570 TULSA TULSA ECDC BUNCHE $10,234 691 TULSA TULSA EDISON PREPARATORY MS $9,894 802 TULSA TULSA EISENHOWER INTERNATIONAL ES $8,607 647 TULSA TULSA ELIOT ES $10,203 318 TULSA TULSA EMERSON ES $10,929 343 TULSA TULSA EUGENE FIELD ES $11,048 374 TULSA TULSA GILCREASE ES $10,506 374 TULSA TULSA GREENWOOD LEADERSHIP ACADEMY $8,252 247 TULSA TULSA GRIMES ES $13,519 204 TULSA TULSA GRISSOM ES $11,243 315 TULSA TULSA HALE JHS $10,518 490 TULSA TULSA HAMILTON ES $11,690 459 TULSA TULSA HAWTHORNE ES $11,836 260 TULSA TULSA HENRY ZARROW INTERNATIONAL SCH $8,327 516 TULSA TULSA HOOVER ES $11,429 460 TULSA TULSA JONES ES $10,483 346 TULSA TULSA KENDALL-WHITTIER ES $11,257 870 TULSA TULSA KERR ES $9,328 557 TULSA TULSA KEY ES $11,180 354 TULSA TULSA LANIER ES $11,172 293 TULSA TULSA LEWIS AND CLARK ES $10,685 566 TULSA TULSA LINDBERGH ES $9,723 466 TULSA TULSA MACARTHUR ES $15,390 308 TULSA TULSA MARK TWAIN ES $11,802 343 TULSA TULSA MARSHALL ES $11,557 323 TULSA TULSA MAYO DEMONSTRATION ES $9,781 396 TULSA TULSA MCCLURE ES $10,949 449 TULSA TULSA MCKINLEY ES $10,148 552 TULSA TULSA MCLAIN HS FOR SCIENCE AND TECH $11,058 599 TULSA TULSA MCLAIN JHS $14,514 242 TULSA TULSA MEMORIAL HS $10,722 978 TULSA TULSA MEMORIAL JHS $11,419 380 TULSA TULSA MITCHELL ES $8,970 529 TULSA TULSA MONROE DEMONSTRATION MS $13,285 256 TULSA TULSA NATHAN HALE HS $10,226 1,043 TULSA TULSA OWEN ES $10,177 471 TULSA TULSA PATRICK HENRY ES $9,993 407 TULSA TULSA PEARY ES $9,730 398 TULSA TULSA PENN ES $12,310 258 TULSA TULSA PROJECT ACCEPT TRAICE ES $13,939 136 TULSA TULSA ROBERTSON ES $11,061 362 TULSA TULSA SALK ES $9,559 614 TULSA TULSA SEQUOYAH ES $9,987 558 TULSA TULSA SKELLY ES $10,290 875 TULSA TULSA SPRINGDALE ES $9,768 483 TULSA TULSA THOMAS EDISON PREPARATORY HS $9,154 1,163 TULSA TULSA THOREAU DEMONSTRATION ACADEMY $8,984 621 TULSA TULSA TRAICE $16,556 471 TULSA TULSA TRAICE MS $4,413 106 TULSA TULSA TULSA MET HS $24,345 125 TULSA TULSA TULSA MET JHS $9,792 48 TULSA TULSA UNITY LEARNING ACADEMY $10,542 347 TULSA TULSA WAYMAN TISDALE FINE ARTS ACAD $12,780 292 TULSA TULSA WHITMAN ES $11,085 330 TULSA TULSA WILL ROGERS COLLEGE HS $9,576 859 TULSA TULSA WILL ROGERS COLLEGE JHS $9,073 485 TULSA TULSA WRIGHT ES $17,192 241 TULSA TULSA LEGACY CHARTER SCHL INC TULSA LEGACY CHARTER SCHL INC $8,034 603 TULSA UNION ANDERSEN ES $9,350 459 TULSA UNION BOEVERS ES $8,782 609 TULSA UNION CEDAR RIDGE ES $8,358 506 TULSA UNION CLARK ES $8,781 674 TULSA UNION DARNABY ES $7,904 643 TULSA UNION ELLEN OCHOA ES $10,372 560 TULSA UNION GROVE ES $9,330 552 TULSA UNION JARMAN ES $9,779 551 TULSA UNION MARSHALL T. MOORE ES $8,907 511 TULSA UNION MCAULIFFE ES $9,386 607 TULSA UNION PETERS ES $9,150 441 TULSA UNION ROSA PARKS ES $9,157 844 TULSA UNION THOMAS JEFFERSON ES $8,893 579 TULSA UNION UNION 6TH-7TH GRADE CTR $7,737 2,369 TULSA UNION UNION 8TH GRADE CTR $8,338 1,140 TULSA UNION UNION HS $9,748 3,464 TULSA UNION UNION NINTH GRADE CENTER $8,703 1,264 WAGONER COWETA CENTRAL ES $7,438 352 WAGONER COWETA COWETA HS $8,246 711 WAGONER COWETA COWETA INTERMEDIATE HS $8,248 230 WAGONER COWETA DONALD P SLOAT JHS $6,472 506 WAGONER COWETA HERITAGE INTERMEDIATE GRD CTR $7,708 363 WAGONER COWETA MISSION INTERMEDIATE GRD CTR $6,645 370 WAGONER COWETA NORTHWEST ES $6,693 362 WAGONER COWETA SOUTHSIDE ES $7,227 435 WAGONER OKAY OKAY ES $7,959 260 WAGONER OKAY OKAY HS $10,770 111 WAGONER PORTER PORTER CONSOLIDATED ES $9,304 363 WAGONER PORTER CONSOLIDATED PORTER CONSOLIDATED HS $12,067 169 WAGONER WAGONER CENTRAL INTERMEDIATE ES $7,633 334 WAGONER WAGONER ELLINGTON ES $7,742 506 WAGONER WAGONER WAGONER HS $8,853 657 WAGONER WAGONER WAGONER MS $7,735 494 WAGONER WAGONER WILLIAM R. TEAGUE ES $8,123 349 WASHINGTON BARTLESVILLE BARTLESVILLE HS $8,033 1,680 WASHINGTON BARTLESVILLE CENTRAL MS $8,689 581 WASHINGTON BARTLESVILLE HOOVER ES $7,038 478 WASHINGTON BARTLESVILLE JANE PHILLIPS ES $10,245 285 WASHINGTON BARTLESVILLE MADISON MS $7,579 663 WASHINGTON BARTLESVILLE RANCH HEIGHTS ES $7,744 567 WASHINGTON BARTLESVILLE RICHARD KANE ES $8,613 523 WASHINGTON BARTLESVILLE WAYSIDE ES $6,756 637 WASHINGTON BARTLESVILLE WOODROW WILSON ES $7,262 557 WASHINGTON CANEY VALLEY CANEY VALLEY ES $7,526 418 WASHINGTON CANEY VALLEY CANEY VALLEY HS $9,581 214 WASHINGTON CANEY VALLEY CANEY VALLEY MS $7,390 200 WASHINGTON COPAN COPAN ES $9,196 136 WASHINGTON COPAN COPAN HS $13,032 77 WASHINGTON DEWEY DEWEY ES $6,893 600 WASHINGTON DEWEY DEWEY HS $9,473 330 WASHINGTON DEWEY DEWEY MS $6,859 309 WASHITA BURNS FLAT-DILL CITY BURNS FLAT-DILL CITY HS $16,231 146 WASHITA BURNS FLAT-DILL CITY WILL ROGERS ES $6,916 436 WASHITA CANUTE CANUTE ES $8,204 251 WASHITA CANUTE CANUTE HS $11,573 125 WASHITA CORDELL CORDELL ES $7,943 412 WASHITA CORDELL CORDELL HS $19,023 118 WASHITA CORDELL CORDELL JHS $9,594 142 WASHITA SENTINEL BLANCHE THOMAS HS $15,575 85 WASHITA SENTINEL MCMURRAY ES $9,357 239 WOODS ALVA ALVA HS $14,045 266 WOODS ALVA ALVA MS $12,894 209 WOODS ALVA LINCOLN ES $10,219 164 WOODS ALVA LONGFELLOW ES $10,985 162 WOODS ALVA WASHINGTON ES $10,464 243 WOODS FREEDOM FREEDOM ES $27,558 39 WOODS FREEDOM FREEDOM HS $30,834 28 WOODS WAYNOKA WAYNOKA ES $18,626 165 WOODS WAYNOKA WAYNOKA HS $10,304 61 WOODWARD FORT SUPPLY FORT SUPPLY ES $14,814 91 WOODWARD FORT SUPPLY FORT SUPPLY HS $16,014 39 WOODWARD MOORELAND MOORELAND ES $7,328 392 WOODWARD MOORELAND MOORELAND HS $15,371 136 WOODWARD SHARON-MUTUAL SHARON-MUTUAL ES $11,216 170 WOODWARD SHARON-MUTUAL SHARON-MUTUAL HS $16,238 82 WOODWARD WOODWARD CEDAR HEIGHTS ES $8,535 279 WOODWARD WOODWARD HIGHLAND PARK ES $9,227 256 WOODWARD WOODWARD HORACE MANN ES $9,026 283 WOODWARD WOODWARD WOODWARD EC CTR $9,046 414 WOODWARD WOODWARD WOODWARD HS $9,051 723 WOODWARD WOODWARD WOODWARD MS NORTH CAMPUS $6,604 391 WOODWARD WOODWARD WOODWARD MS SOUTH CAMPUS $9,543 392

