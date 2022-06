Among Oklahoma’s 457 public high schools, 54 exceeded the national average ACT score of 20.6 in 2020.

The school with the top ACT score that year was Classen School of Advanced Studies in Oklahoma City, where students averaged 24.54 on the exam. The magnet school is part of the Oklahoma City Public Schools district.

ACT Scores for 2020 Graduates

ACT is the main college entrance test used by Oklahoma high schools to satisfy federal academic testing requirements. The maximum score on the exam is 36.



Scores for all public high schools in 2020 are available in the table below. These scores are averages of the highest score achieved on the test by graduating seniors. (School-level scores lag behind state-level, which have already been released for 2021.)



County School Number of

Testers English Math Reading Science Composite Adair Cave Springs High School 24 13.54 15.13 16.21 14.58 15.04 Adair Stilwell High School 142 14.82 16.23 17.44 17.65 16.65 Adair Watts High School 25 14.36 15.04 16.96 16.84 15.96 Adair Westville High School 96 15.56 16.43 17.33 17.38 16.79 Alfalfa Burlington High School 6 21 19.5 20.33 21.17 20.67 Alfalfa Cherokee High School 27 18.63 19.04 19.7 18.96 19.22 Alfalfa Timberlake High School 14 19.5 19.36 20.43 22.29 20.5 Atoka Atoka High School 62 16.45 15.89 19.24 17.77 17.45 Atoka Caney High School 18 15.78 15.06 18.44 16.17 16.56 Atoka Stringtown High School 27 14.67 15.89 17.48 16.63 16.22 Atoka Tushka High School 43 16.74 16.91 19.21 19.21 18.05 Beaver Balko High School 15 16.93 18.07 18.4 17.8 17.87 Beaver Beaver High School 15 18 17.2 22.47 19.53 19.47 Beaver Forgan High School 7 16.57 16.57 17.71 19 17.57 Beaver Turpin High School 25 18.08 18.16 20.8 19.8 19.44 Beckham Elk City High School 156 16.84 17.46 18.63 18.16 17.87 Beckham Erick High School 12 15.17 16.25 17.08 16 16.25 Beckham Merritt High School 41 19.15 18.24 20.27 19.71 19.49 Beckham Sayre High School 48 15.92 17.75 17.29 17.77 17.27 Blaine Canton High School 20 18.55 19.05 20.4 20.1 19.75 Blaine Geary High School 21 15.14 17.05 16.81 17.57 16.81 Blaine Okeene Jr-Sr High School (Sr) 13 18.38 18 18.31 19.54 18.46 Blaine Watonga High School 42 18.76 18.57 20.64 20.17 19.69 Bryan Achille High School 21 15.95 16.9 18 18 17.29 Bryan Bennington High School 20 17.25 16.75 19.75 18.35 18.2 Bryan Caddo High School 36 19.78 19.89 21.81 19.47 20.33 Bryan Calera High School 35 15.71 16.57 18.54 18.03 17.4 Bryan Colbert High School 48 15.6 15.81 17.58 16.83 16.58 Bryan Durant High School 247 18.42 18.43 20.24 19.3 19.22 Bryan Rock Creek High School 40 15.88 18.1 18.38 18.53 17.88 Bryan Silo High School 51 18.35 17.63 19.98 19.16 18.92 Caddo Anadarko High School 95 15.73 16.19 17.63 18.25 17.09 Caddo Apache High School 50 16.24 18.26 19.28 17.94 18.06 Caddo Binger-Oney High School 21 16.48 15.76 17.57 17.57 17 Caddo Carnegie High School 35 16.31 17.2 18.37 18.34 17.74 Caddo Cement High School 12 15.42 14.83 17.58 18.08 16.5 Caddo Cyril High School 25 14.36 15.2 17.12 16.8 16.04 Caddo Fort Cobb-Broxton High School 28 16.14 16.07 19.64 18.39 17.64 Caddo Gracemont High School 11 15.55 16.09 17.73 16.18 16.55 Caddo Hinton High School 48 16.17 17.27 18.75 18.38 17.81 Caddo Hydro-Eakly High School 25 16.12 17.6 19.24 19.04 18.16 Caddo Lookeba-Sickles High School 15 15.67 16.07 18.27 16.73 16.8 Canadian Calumet High School 23 18.22 18.52 20.3 19.26 19.3 Canadian El Reno High School 227 16.15 16.79 16.93 17.1 16.87 Canadian Mustang High School 721 19.67 19.49 21.25 20.31 20.31 Canadian Piedmont High School 267 19.91 19.78 21.76 21.05 20.76 Canadian Union City High School 31 14.42 15.77 16.9 17.06 16.23 Canadian Yukon High School 304 22.13 20.62 23.4 22.4 22.25 Carter Ardmore High School 195 15.6 16.69 17.8 17.18 16.94 Carter Dickson High School 82 17.06 18.39 19.26 18.7 18.44 Carter Fox High School 19 16.68 17.89 19.53 20.37 18.84 Carter Healdton High School 39 16.18 16.79 17.87 18.41 17.41 Carter Lone Grove High School 84 18.69 19.07 20.74 19.95 19.73 Carter Plainview High School 93 21.37 20.6 23.34 22.09 21.96 Carter Springer High School 12 17.67 17.25 20.83 17.92 18.58 Carter Wilson High School 32 16.47 17.53 18.03 18.53 17.81 Cherokee Hulbert Jr-Sr High School (Sr) 45 16.11 15.96 16.62 16.64 16.4 Cherokee Keys High School 53 16.32 17.28 17.53 17.55 17.36 Cherokee Tahlequah High School 317 17.48 18.15 19.35 19.04 18.62 Choctaw Boswell High School 20 15.7 17.05 19.35 18.15 17.75 Choctaw Fort Towson High School 33 15.64 16.3 17.36 16.88 16.67 Choctaw Hugo High School 62 15.66 15.9 17.68 16.94 16.66 Choctaw Soper High School 22 15.45 15.64 17.09 15.77 16.09 Cimarron Boise City High School 19 15.37 17.05 16.84 17.84 16.89 Cimarron Felt High School 9 18 20.11 22.11 20.11 20.22 Cimarron Keyes High School 2 . . . . . Cleveland Lexington High School 80 15.6 17.14 18.46 18.44 17.56 Cleveland Little Axe High School 88 16.85 16.91 19.06 17.59 17.76 Cleveland Moore High School 542 19.69 19.28 21.15 20.48 20.26 Cleveland Noble High School 173 17.82 17.63 19.09 18.82 18.5 Cleveland Norman High School 220 21.72 20.84 23.4 21.9 22.09 Cleveland Norman North High School 272 23.57 23.07 25.75 23.97 24.21 Cleveland Southmoore High School 445 18.96 18.67 20.58 19.66 19.59 Cleveland Westmoore High School 612 19.99 19.98 21.45 21.24 20.8 Coal Coalgate High School 60 15.98 17.27 18.63 17.98 17.62 Coal Tupelo High School 18 14.83 15.39 16.39 17.72 16.22 Comanche Cache High School 132 18.83 18.55 20.21 19.95 19.55 Comanche Chattanooga High School 24 17.5 17.63 19.42 18.83 18.5 Comanche Eisenhower High School 219 16.88 16.81 18.28 17.41 17.46 Comanche Elgin High School 178 18.83 18.33 20.52 19.83 19.52 Comanche Fletcher High School 30 16.3 18.07 18.5 19.47 18.23 Comanche Geronimo High School 21 16.81 16.81 17.38 17.57 17.14 Comanche Indiahoma High School 13 15 15.62 16.54 17.77 16.46 Comanche Lawton High School 324 15.29 16.32 17.56 16.91 16.64 Comanche Macarthur High School 229 18.31 18.32 20.11 18.97 19.04 Comanche Sterling High School 17 16.71 17.29 18.53 18 17.82 Cotton Big Pasture High School 17 18.18 19.24 20.24 20.76 19.76 Cotton Temple High School 11 14.55 15.27 16.09 17 15.91 Cotton Walters High School 43 15.81 16.21 17.67 18.14 17.07 Craig Bluejacket High School 24 16.08 16.96 18.17 18.17 17.58 Craig Ketchum High School 44 16.7 16.57 18.82 18.61 17.77 Craig Vinita High School 103 17.48 18.14 19.17 18.8 18.51 Craig Welch High School 11 18.09 19.45 20.73 20.91 19.91 Creek Bristow High School 126 17.02 17.53 18.59 18.25 17.98 Creek Depew High School 33 14.91 16.52 17.64 16.94 16.52 Creek Drumright High School 39 13.87 15.54 15.59 15.79 15.28 Creek Kellyville High School 58 18.19 17.48 20.12 19.47 18.95 Creek Kiefer High School 57 17.4 18.7 19.04 18.6 18.58 Creek Mannford High School 120 17.32 18.03 19.5 18.94 18.6 Creek Mounds High School 18 18.78 17.11 21.61 19.89 19.44 Creek Oilton High School 18 16.17 17.5 19.67 19.33 18.22 Creek Olive High School 19 15.58 17.11 17.79 18.63 17.47 Creek Sapulpa High School 317 17.07 17.99 19.45 18.42 18.34 Custer Arapaho-Butler High School 22 17.95 18.73 20.23 20.05 19.32 Custer Clinton High School 171 15.96 17.15 18.87 18.09 17.62 Custer Thomas-Fay-Custer Unified High School 23 21.74 21.3 22.65 21.57 21.91 Custer Weatherford High School 141 20.49 19.69 21.65 21.39 20.96 Delaware Colcord High School 43 16.3 15.47 17.37 17.07 16.67 Delaware Grove High School 153 18.05 18.37 19.86 18.97 18.95 Delaware Jay High School 123 15.68 16.8 18.2 17.86 17.27 Delaware Kansas High School 70 15.94 15.99 17.51 17.51 16.8 Delaware Oaks-Mission High School 20 15.35 15.15 15.9 17.25 16 Dewey Seiling Jr-Sr High School (Sr) 22 17.55 16.86 19.32 17.36 17.91 Dewey Taloga High School 7 16.14 18.43 19.29 19.71 18.43 Dewey Vici High School 18 18.83 18.11 22.44 21.5 20.39 Ellis Arnett High School 12 17.33 18.08 18.33 20.25 18.5 Ellis Fargo High School 20 16.7 17.8 19.15 20.1 18.55 Ellis Shattuck High School 19 18.58 17.32 19.63 19.21 18.79 Garfield Chisholm High School 59 21.41 21.44 23.92 23 22.56 Garfield Covington-Douglas High School 19 13.16 14.89 16.95 17.42 15.74 Garfield Drummond High School 20 18.7 18.4 20.6 18.85 19.1 Garfield Enid High School 397 18.08 17.44 19.12 18.38 18.36 Garfield Garber High School 25 17.24 18.08 18.08 18.6 18.08 Garfield Kremlin-Hillsdale High School 18 19.67 17.72 20.11 19.61 19.44 Garfield Pioneer-Pleasant Vale High School 48 17.83 17.9 18.65 18.44 18.38 Garfield Waukomis High School 28 19.46 19.18 20.04 19.54 19.71 Garvin Lindsay High School 65 17.91 18.82 20.03 19.66 19.26 Garvin Maysville High School 15 18.4 16.87 21.2 18 18.8 Garvin Paoli High School 21 14.62 16.48 16.71 16.71 16.24 Garvin Pauls Valley High School 108 17.68 19.37 20.03 19.2 19.19 Garvin Senior High School 44 16.84 17.82 18.61 18.61 18.02 Garvin Stratford High School 33 17.48 19.21 20.55 19.24 19.24 Garvin Wynnewood High School 45 15.89 16.44 17.64 17.73 17 Grady Alex High School 24 19.08 18.08 19.67 20.38 19.33 Grady Amber-Pocasset High School 50 18.74 18.48 20.62 19.18 19.4 Grady Bridge Creek High School 88 17.4 18.28 18.83 18.34 18.35 Grady Chickasha High School 140 16.93 17.79 19.42 18.61 18.28 Grady Minco High School 41 17.27 18.66 20.02 20.07 19.24 Grady Rush Springs High School 35 16.83 16.71 18.83 18.09 17.77 Grady Senior High School 37 16.59 16.84 18.46 17.89 17.59 Grady Tuttle High School 128 18.8 18.45 21.07 19.64 19.56 Grady Verden High School 23 15.04 16.26 18.3 17.17 16.74 Grant Deer Creek-Lamont High School 7 14 14.71 15.71 15.29 15.14 Grant Medford High School 12 17.33 16.5 17.58 17.92 17.5 Grant Pond Creek-Hunter High School 23 17.91 17.91 19.35 19.91 18.87 Greer Granite High School 18 19.39 19.67 20.56 19.06 19.83 Greer Mangum High School 46 17.33 18.96 20.22 18.37 18.74 Harmon Hollis High School 32 17.28 15.06 18.09 16.97 17 Harper Buffalo High School 16 14.94 16.19 17 16.94 16.38 Harper Laverne High School 31 17.65 18.84 18.42 18.35 18.39 Haskell Keota High School 30 15.67 16.97 19.93 17.23 17.6 Haskell Kinta High School 14 16.93 17.36 18.07 18.57 17.93 Haskell Mccurtain High School 18 20.67 17.5 19.72 18.83 19.39 Haskell Stigler High School 83 15.72 16.41 18.31 17.7 17.18 Hughes Calvin High School 15 17.47 16.93 18.8 18.87 18.13 Hughes Holdenville High School 66 16.39 16.85 18.67 18.2 17.67 Hughes Moss High School 10 15 16.6 18.5 20.6 17.7 Hughes Stuart High School 22 17.05 17.41 18.27 19.23 18.14 Hughes Wetumka High School 37 14.46 15.43 15.7 16.14 15.54 Jackson Altus High School 207 17.96 19.56 19.7 19.55 19.31 Jackson Blair High School 18 17 17.61 19.33 19.5 18.39 Jackson Duke High School 19 19.11 17.89 19.68 19.63 19.11 Jackson Navajo High School 34 17.5 18.91 20.06 19.41 18.97 Jackson Olustee-Eldorado High School 12 13.75 15.92 17.83 18 16.58 Jefferson Ringling High School 31 18.71 17.1 18.9 18.06 18.32 Jefferson Ryan High School 17 15.59 15.35 17.76 16.94 16.53 Jefferson Waurika High School 16 17.13 17.88 19.81 18.19 18.44 Johnston Coleman High School 11 16.64 17.36 18.18 17.09 17.55 Johnston Milburn High School 11 15.91 15.73 16.91 17.09 16.64 Johnston Mill Creek High School 13 16.08 16.08 18 17.31 17 Johnston Tishomingo High School 55 15.84 16.82 18.25 17.73 17.29 Johnston Wapanucka High School 19 15.84 17.11 18.11 18.26 17.42 Kay Blackwell High School 65 15.88 17.69 17.85 17.95 17.43 Kay Newkirk High School 70 17.33 17.87 19.47 19 18.54 Kay Ponca City High School 324 16.8 17.89 19.1 18.86 18.28 Kay Tonkawa High School 30 16.83 18.17 18.9 19.8 18.63 Kingfisher Cashion High School 42 18.9 19.79 21.33 20.62 20.29 Kingfisher Dover High School 9 12.78 14.44 15.89 14.22 14.56 Kingfisher Hennessey High School 58 17.41 17.12 18.43 17.93 17.9 Kingfisher Kingfisher High School 123 18.38 18.34 19.8 19.02 19.03 Kingfisher Lomega High School 13 21.08 18.54 22.77 21.31 21.08 Kingfisher Okarche High School 29 20 18.86 21.76 20.07 20.34 Kiowa Hobart High School 41 19.24 18.73 21.73 20.27 20.15 Kiowa Lone Wolf High School 5 . . . . . Kiowa Mountain View-Gotebo High School 13 17.38 17.23 20.15 18.38 18.46 Kiowa Snyder High School 31 17.39 16.97 19.29 18.81 18.29 Latimer Buffalo Valley High School 10 16.2 16.2 19.3 17.3 17.5 Latimer Panola High School 7 14.71 17.57 18.71 16.57 17 Latimer Red Oak High School 14 17.21 16.71 19.43 19.07 18.21 Latimer Wilburton High School 68 16.54 17.96 18.54 17.6 17.72 Le Flore Arkoma High School 15 15.2 16.13 18.13 17.93 17 Le Flore Bokoshe High School 4 . . . . . Le Flore Cameron High School 29 14.59 15.86 15.76 16.24 15.66 Le Flore Heavener High School 79 16.25 16.68 17.78 17.29 17.15 Le Flore Howe High School 46 17.39 17.46 18.8 18.74 18.15 Le Flore Leflore High School 20 15.65 16.6 17.7 17.95 17.05 Le Flore Panama High School 52 15.83 16.58 17.9 17 17.06 Le Flore Pocola High School 72 17.43 16.88 19.33 18.67 18.22 Le Flore Poteau High School 141 18.06 18.55 20.4 18.94 19.1 Le Flore Spiro High School 67 17.99 16.97 18.69 18.33 18.1 Le Flore Talihina High School 42 16.69 16.07 18.6 17.98 17.43 Le Flore Whitesboro High School 13 15.23 15.54 15.69 15 15.54 Le Flore Wister High School 24 17.75 17.71 19.71 19.13 18.67 Lincoln Agra High School 22 16.95 16.41 18.45 18.86 17.91 Lincoln Carney High School 16 17.06 17.13 18 18.38 17.81 Lincoln Chandler High School 79 18.27 19.54 20.38 19.7 19.65 Lincoln Davenport High School 25 16.92 18.16 18.04 19.16 18.24 Lincoln Meeker High School 64 18.2 18.03 20.47 19.7 19.2 Lincoln Prague High School 72 18.85 18.54 20.43 19.78 19.57 Lincoln Stroud High School 24 19.25 19.38 21.33 21.08 20.33 Lincoln Wellston High School 43 20 20.02 20.72 21.05 20.53 Logan Coyle High School 21 16 17.33 18.48 18.62 17.67 Logan Crescent High School 35 16.14 17.03 18 18 17.34 Logan Guthrie High School 212 16.46 17.4 18.58 18.65 17.9 Logan Mulhall-Orlando High School 9 23.33 22.44 23.67 22.56 23.33 Love Marietta High School 89 15.31 16.45 16.96 17.26 16.62 Love Thackerville High School 17 15.71 16.59 17 18.65 17.12 Love Turner High School 24 16.75 18.17 19.17 18.79 18.38 Major Aline-Cleo High School 4 . . . . . Major Cimarron High School 15 14.67 15.8 18.33 16.8 16.53 Major Fairview High School 45 21.2 20.82 21.31 20.62 21.13 Major Ringwood High School 27 18.22 20.11 20.37 19.48 19.63 Marshall Kingston High School 104 17.51 17.38 19.22 18.65 18.28 Marshall Madill High School 119 15.39 16.92 17.87 17.87 17.12 Mayes Adair High School 60 18.28 19.4 19.03 19.47 19.2 Mayes Chouteau-Mazie High School 36 16.97 17.97 18.86 17.67 18.06 Mayes Locust Grove High School 102 16.34 16.6 17.91 18.2 17.33 Mayes Pryor High School 162 18.52 18.31 20.27 19.4 19.28 Mayes Salina High School 52 15.98 16.62 17.88 17.88 17.21 McClain Blanchard High School 134 20.24 19.02 22.59 21.07 20.87 McClain Dibble High School 45 17.49 15.62 18.13 18.07 17.4 McClain Newcastle High School 85 21.47 20.19 23.07 22.65 22.02 McClain Purcell High School 108 17.94 18.47 20.02 19.49 19.13 McClain Washington High School 77 20.12 19.14 21.86 20.62 20.55 McClain Wayne High School 34 17.09 18.26 18.41 18.94 18.29 McCurtain Battiest High School 12 16.67 17.83 17.83 17 17.25 McCurtain Broken Bow High School 142 16.36 16.31 18.18 17.39 17.18 McCurtain Eagletown High School 13 14 16.23 14.85 14.54 15.08 McCurtain Haworth High School 32 16 15.44 19.5 16.88 16.94 McCurtain Idabel High School 93 16.04 16.52 17.95 16.96 17.03 McCurtain Smithville High School 18 18.83 18.94 22.39 20.22 20.22 McCurtain Valliant High School 57 15.84 17.37 18.07 17.25 17.23 McCurtain Wright City High School 26 17.12 17.31 18.77 17.12 17.81 McIntosh Checotah High School 99 15.33 17.19 17.53 17.21 16.99 McIntosh Eufaula High School 57 17.6 17.18 19.42 18.6 18.25 McIntosh Midway High School 16 14.31 16 16.19 15.25 15.63 Murray Davis High School 63 16.9 17.21 19.11 18.46 18 Murray Sulphur High School 98 18.18 17.93 20.16 19.17 19.02 Muskogee Braggs High School 14 15.43 15.79 18.64 17.14 16.93 Muskogee Fort Gibson High School 141 18.33 17.79 19.73 19.47 18.93 Muskogee Haskell High School 56 15.23 16.45 17.57 17.77 16.95 Muskogee Hilldale High School 124 17.85 17.75 20.1 20.12 19.06 Muskogee Muskogee High School 131 17.68 17.02 20.11 18.91 18.55 Muskogee Oktaha High School 63 17.52 18.56 19.49 18.54 18.65 Muskogee Porum High School 20 15.65 16.5 18.15 18.3 17.3 Muskogee Warner High School 36 19.42 19.86 20.22 19.92 19.94 Muskogee Webbers Falls High School 15 13.2 16.8 16.4 17 16.07 Noble Billings High School 4 . . . . . Noble Frontier High School 20 17.55 18.85 18.4 19.05 18.45 Noble Morrison High School 39 18.49 19.33 20.97 20.38 19.9 Noble Perry High School 73 17.92 18.75 19.34 19.81 19.14 Nowata Nowata High School 41 16.32 15.46 18.41 17.8 17.12 Nowata Oklahoma Union High School 40 16.23 15.58 17.4 17.93 16.93 Nowata South Coffeyville High School 16 13.75 16.94 17.31 15.75 16.13 Okfuskee Graham High School 16 13.75 14.81 16.5 15.25 15.31 Okfuskee Mason High School 10 14.4 15.1 16.5 17.1 15.8 Okfuskee Okemah High School 44 17.52 17.59 19.68 18.86 18.52 Okfuskee Paden High School 26 16.54 16.92 19.31 18.08 17.92 Okfuskee Weleetka High School 25 17.12 16.8 18.44 16.72 17.44 Oklahoma ASTEC Charter High School 53 16.85 17.36 18.92 18.57 18.02 Oklahoma Bethany High School 131 21.08 20.61 22.34 21.53 21.53 Oklahoma Capitol Hill High School 233 12.12 14.61 14.68 14.95 14.24 Oklahoma Carl Albert High School 138 19.28 19.27 21.88 20.98 20.5 Oklahoma Choctaw High School 345 19.34 18.96 20.93 20.29 20 Oklahoma Classen High School Of Advanced Studies 140 24.66 22.01 26.64 24.35 24.54 Oklahoma Crooked Oak High School 88 15.34 15.74 17.09 16.9 16.45 Oklahoma Deer Creek High School 426 21.32 21.05 22.93 22.14 21.99 Oklahoma Del City High School 103 16.44 17.03 19.35 18.63 17.94 Oklahoma Douglass High School 53 12.49 14.94 14.87 15.51 14.57 Oklahoma Dove Science Academy High School 64 21.77 22.56 22.64 22 22.33 Oklahoma Edmond Memorial High School 516 22.1 21.54 23.47 22.39 22.5 Oklahoma Edmond North High School 614 22.73 21.62 23.5 22.5 22.7 Oklahoma Edmond Santa Fe High School 554 21.15 20.21 22.48 21.18 21.39 Oklahoma Emerson Alternative Ed. (High School) 121 10.36 13.44 12.7 13.85 12.73 Oklahoma Epic One On One Charter High School 1608 15.56 15.86 17.72 16.87 16.63 Oklahoma Harding Charter Preparatory

High School 98 23.19 21.12 24.79 23.35 23.22 Oklahoma Harding Fine Arts Academy 36 22.92 20.42 26.08 23.19 23.31 Oklahoma Harrah High School 159 17.23 17.84 18.74 18.53 18.18 Oklahoma Insight School Of Oklahoma High School 101 15.43 15.21 17.83 16.33 16.36 Oklahoma John Marshall High School 105 13.51 14.47 15.96 15.2 14.9 Oklahoma Jones High School 94 20.19 18.81 20.6 20.54 20.16 Oklahoma Luther High School 50 17.06 17.88 19.5 19.02 18.46 Oklahoma Midwest City High School 155 17.46 18 20.51 19.62 19.04 Oklahoma Millwood High School 52 14.48 14.87 16.21 16.69 15.65 Oklahoma Northeast High School 26 14.96 14.81 17.58 16.73 16.15 Oklahoma Northwest Classen High School 264 13.03 15.02 15.19 15.43 14.8 Oklahoma Okla. Virtual Charter Acad High School 221 18.21 16.85 20.86 19.03 18.84 Oklahoma Oklahoma Connections Acad High School 123 18.58 17.58 21.28 19.14 19.28 Oklahoma Putnam City High School 466 16.77 16.87 18.68 18.5 17.85 Oklahoma Putnam City North High School 400 18.86 17.87 20.25 19.38 19.21 Oklahoma Putnam City West High School 425 15.2 15.86 17.4 16.86 16.45 Oklahoma Santa Fe South High School 285 14.04 15.82 15.97 16.32 15.69 Oklahoma Santa Fe South Pathways Middle College 52 18.88 18.54 21.08 20.33 19.81 Oklahoma Southeast High School 169 16.25 17.31 18.88 18.24 17.79 Oklahoma Star Spencer High School 74 12.91 14.47 15.68 15.76 14.82 Oklahoma U. S. Grant High School 354 12.76 15.15 15.64 15.55 14.89 Oklahoma Western Heights High School 184 15.7 15.99 17.33 17.31 16.69 Okmulgee Beggs High School 70 16.2 16.37 18.8 18.57 17.63 Okmulgee Dewar High School 26 17.27 17.19 19.54 17.65 18.04 Okmulgee Henryetta High School 67 16.43 17.78 18.93 18.04 17.94 Okmulgee Morris High School 69 16.7 17.03 19.06 18.43 17.91 Okmulgee Okmulgee High School 89 15.31 15.92 17.67 17.45 16.73 Okmulgee Preston High School 38 17.68 19.58 20.34 19.18 19.39 Okmulgee Schulter High School 8 14.38 13.5 17.38 17.75 15.75 Okmulgee Wilson High School 17 15.47 15.18 17.24 16.06 16.18 Osage Barnsdall High School 38 16.37 16.29 18.29 17.32 17.16 Osage Hominy High School 38 13.89 16.5 16.26 15.68 15.71 Osage Pawhuska High School 46 15.67 16.48 18.91 18.37 17.52 Osage Prue High School 17 17.47 16.53 17.65 17.88 17.59 Osage Shidler High School 14 16.57 16.36 17.07 17.57 17 Osage Woodland High School 25 16.28 17.52 18.2 17.76 17.52 Osage Wynona High School 10 11.9 15.1 13.2 13.5 13.5 Ottawa Afton High School 35 16.14 16.74 18.57 18.51 17.66 Ottawa Commerce High School 60 15.75 16.32 17.65 16.78 16.72 Ottawa Fairland High School 40 19.35 19.45 21.53 21.13 20.45 Ottawa Miami High School 144 17.01 16.53 18.79 18.19 17.77 Ottawa Quapaw High School 29 15.07 16.62 17.21 17.24 16.72 Ottawa Wyandotte High School 45 15.4 16.42 17.96 17.11 16.84 Pawnee Cleveland High School 112 15.71 17.79 18.43 17.99 17.57 Pawnee Pawnee High School 40 16.13 15.53 17.78 17.08 16.83 Payne Cushing High School 99 17.39 18.22 19.07 19.16 18.63 Payne Glencoe High School 21 14.67 14.81 16.86 15.38 15.57 Payne Perkins-Tryon High School 96 19.34 18.24 20.35 19.25 19.42 Payne Ripley High School 34 17.35 16.88 19.29 18.26 18 Payne Stillwater High School 371 20.07 20.12 21.87 20.89 20.87 Payne Yale High School 25 18.2 17.32 20.68 19.16 18.96 Pittsburg Canadian High School 45 16.24 15.96 18.84 18.62 17.44 Pittsburg Crowder High School 25 15.8 16.96 18.44 17.32 17.28 Pittsburg Haileyville High School 26 15.19 16.42 16.81 17.23 16.54 Pittsburg Hartshorne High School 52 16.52 16.33 19.37 18.62 17.79 Pittsburg Indianola High School 26 14.77 16.58 17.04 16.77 16.35 Pittsburg Kiowa High School 22 18.77 21.18 21.27 21.09 20.73 Pittsburg McAlester High School 192 17.73 18.28 20.65 19.15 19.09 Pittsburg Pittsburg High School 10 15.9 14.8 16.6 15.8 15.7 Pittsburg Quinton High School 41 15.1 15.17 17.56 17.71 16.56 Pittsburg Savanna High School 46 14.85 17.41 16.87 17.04 16.72 Pontotoc Ada High School 191 18.61 18.77 20.8 20.19 19.72 Pontotoc Allen High School 50 16.6 17.16 18.34 18.8 17.84 Pontotoc Byng High School 97 17.39 18.59 19.45 19.33 18.85 Pontotoc Latta High School 59 18.39 19.71 20.15 19.69 19.61 Pontotoc Roff High School 24 18.88 17.83 19.79 20.17 19.33 Pontotoc Stonewall High School 27 18.81 18.67 21.74 20.15 19.96 Pontotoc Vanoss High School 34 17.09 18.15 20.06 19.18 18.71 Pottawatomie Asher High School 23 18.87 20.35 21.13 20.78 20.35 Pottawatomie Bethel High School 94 18.3 18.99 20.48 19.86 19.55 Pottawatomie Dale High School 44 21.52 20.41 22.98 21 21.59 Pottawatomie Earlsboro High School 24 15.08 15.96 17.33 15.96 16.25 Pottawatomie Macomb High School 11 17.18 18.55 18.55 18.36 18.45 Pottawatomie Maud High School 15 13.4 14.33 16.13 15.33 15 Pottawatomie Mcloud High School 101 16.6 16.71 18.86 18.11 17.72 Pottawatomie Shawnee High School 306 17.06 17.27 19.33 18.45 18.14 Pottawatomie Tecumseh High School 162 18.36 17.65 20.1 18.95 18.9 Pottawatomie Wanette High School 7 14.57 14.29 16.57 15.57 15.43 Pushmataha Antlers High School 57 17.16 17.53 19.93 18.58 18.44 Pushmataha Clayton High School 27 16 16.74 18.96 18.37 17.7 Pushmataha Moyers High School 16 12.31 15 14.81 15.69 14.63 Pushmataha Rattan High School 25 16 16.56 18.44 17.88 17.32 Roger Mills Cheyenne High School 21 16.48 20.1 18 18.67 18.52 Roger Mills Hammon High School 11 18.18 19.73 20.36 19.64 19.64 Roger Mills Leedey High School 22 17.27 17.27 19.32 18.64 18.23 Roger Mills Reydon High School 9 20.56 18 24.44 22 21.33 Roger Mills Sweetwater High School 2 . . . . . Rogers Catoosa High School 124 16.8 16.85 19.27 17.84 17.82 Rogers Chelsea High School 36 16.61 16.69 18.81 18.78 17.81 Rogers Claremore High School 271 18.7 19.48 20.83 20.29 19.95 Rogers Foyil High School 28 16.11 15.75 16.86 16.54 16.5 Rogers Inola High School 91 17.65 17.43 19.55 19.35 18.65 Rogers Oologah-Talala High School 176 18.85 18.91 20.6 19.91 19.7 Rogers Sequoyah High School 81 18.25 17.49 19.2 18.88 18.57 Rogers Verdigris High School 100 19.68 19.91 21.66 20.64 20.57 Seminole Bowlegs High School 11 15.27 17.45 18.36 18.45 17.55 Seminole Butner High School 19 13.95 15.63 15.79 15.32 15.21 Seminole Konawa High School 42 17.55 16.55 18.74 19.17 18.1 Seminole New Lima High School 20 16.15 16.65 18.85 16.8 17.2 Seminole Sasakwa High School 16 13.94 16.06 16.88 16.25 15.94 Seminole Seminole High School 111 16.84 17.53 18.52 18.77 18.09 Seminole Strother High School 32 16 16.56 18.06 17.97 17.19 Seminole Varnum High School 17 16.65 15.82 17.29 17.12 16.71 Seminole Wewoka High School 46 14.89 15.2 17.89 16.43 16.22 Sequoyah Central High School 41 16.83 16.37 18.37 17.44 17.32 Sequoyah Gans High School 26 16.27 16.92 18.38 18.23 17.58 Sequoyah Gore High School 39 16.62 18.21 18.49 18.18 18 Sequoyah Muldrow High School 123 18.73 17.11 20.2 18.81 18.84 Sequoyah Roland High School 89 17.96 17.13 19.36 18.61 18.39 Sequoyah Sallisaw High School 124 19.51 18.48 20.19 19.81 19.65 Sequoyah Vian High School 63 16.98 16.16 18.6 18.22 17.62 Stephens Bray-Doyle High School 24 17.17 17.25 18.83 18.75 18.25 Stephens Central High High School 30 18.33 19.3 21.2 19.87 19.87 Stephens Comanche High School 67 17.12 17 18.33 18.37 17.85 Stephens Duncan High School 227 17.15 17.15 19.29 18.85 18.27 Stephens Empire High School 23 18.65 17.09 18.39 19 18.43 Stephens Marlow High School 89 18.28 18.33 20.16 19.65 19.24 Stephens Velma-Alma High School 28 17.21 18.46 19.57 18.93 18.64 Texas Goodwell High School 18 15.67 17.72 18 19.06 17.67 Texas Guymon High School 193 15.36 17.09 17.27 17.44 16.91 Texas Hardesty High School 5 . . . . . Texas Hooker High School 36 17 18.11 18.11 18.28 18.03 Texas Texhoma High School 21 15.19 16.86 16.76 17.29 16.62 Texas Tyrone High School 19 16.53 15.95 18.84 18.47 17.58 Texas Yarbrough High School 3 . . . . . Tillman Frederick High School 42 16.88 17.33 19.12 18.62 18.07 Tillman Grandfield High School 15 13.8 16.13 15.33 15.87 15.4 Tillman Tipton High School 22 15.09 15.64 17.91 17.27 16.64 Tulsa Berryhill High School 92 19.03 18.61 21.21 20.46 19.92 Tulsa Bixby High School 425 20.27 20.97 21.93 21.19 21.24 Tulsa Booker T. Washington High School 246 22.63 21.32 24.69 22.81 23 Tulsa Broken Arrow High School 409 21.04 20.29 22.61 21.59 21.52 Tulsa Central High School 53 11.75 14.66 14.47 14.45 13.91 Tulsa Charles Page High School 397 18.12 17.75 19.1 18.57 18.51 Tulsa Collinsville High School 195 17.69 18.31 19.53 18.58 18.68 Tulsa Daniel Webster High School 36 15.06 16.25 16.94 16.56 16.25 Tulsa Dove Science Academy Tulsa High School 75 17.4 20 18.92 19.11 18.97 Tulsa East Central High School 41 14.54 16.22 17.9 17.17 16.56 Tulsa Glenpool High School 169 17.8 17.96 19.99 18.58 18.74 Tulsa Jenks High School 816 20.21 20.25 21.67 21.12 20.95 Tulsa Liberty High School 29 17.17 17.07 19.52 17.76 18.03 Tulsa McLain High School For Science And Technology 17 12.82 14.71 15.71 14.12 14.53 Tulsa Memorial High School 35 16.17 18.03 18.91 18.86 18.11 Tulsa Nathan Hale High School 33 14.7 15.82 17.94 16.79 16.42 Tulsa Owasso High School 727 19.19 19.77 21.56 20.71 20.43 Tulsa Skiatook High School 171 17.71 17.68 20.4 19.01 18.84 Tulsa Sperry High School 76 17.38 17.41 18.97 18.74 18.25 Tulsa Thomas Edison Preparatory High School 135 20.44 19.73 22.64 21.3 21.16 Tulsa Tulsa Met High School 1 . . . . . Tulsa Tulsa School of Arts and Sciences High School 68 17.81 17.65 20 18.56 18.57 Tulsa Union High School 418 20.59 20.84 22.05 21.62 21.37 Tulsa Will Rogers College High School 62 15.21 16.26 17 16.97 16.53 Wagoner Coweta High School 226 18.33 17.85 19.58 19.35 18.92 Wagoner Okay High School 24 14.79 15.83 17 16.96 16.21 Wagoner Porter Consolidated High School 43 14.74 15.84 16.51 16.86 16.16 Wagoner Wagoner High School 130 17.05 17.14 18.47 18.42 17.9 Washington Bartlesville High School 369 18.55 18.99 20.89 20.07 19.76 Washington Caney Valley High School 56 15.61 17 18.38 17.71 17.29 Washington Copan High School 17 15.29 17.59 17.29 17.82 17.06 Washington Dewey High School 87 17.22 17.76 19.54 18.94 18.46 Washita Blanche Thomas High School 31 17.26 18.68 19.55 19.68 18.97 Washita Burns Flat-Dill City High School 38 17.5 17.63 18.58 17.76 18.03 Washita Canute High School 35 16.29 18.83 17.69 18.29 18 Washita Cordell High School 49 17.47 17.59 19.78 18.24 18.41 Woods Alva High School 59 17.58 17.49 19.41 19.83 18.66 Woods Freedom High School 6 16.67 17.83 18.33 17.33 17.67 Woods Waynoka High School 18 18.06 17.89 19.11 18.89 18.56 Woodward Fort Supply High School 6 18.83 20.17 20.83 20.83 20.33 Woodward Mooreland High School 40 16.33 16.55 19.9 19.18 18.18 Woodward Sharon-Mutual High School 18 17 17.33 18 18.33 17.83 Woodward Woodward High School 172 16.98 17.39 18.92 18.56 18.09 Statewide All Schools 39,228 17.9 18.1 19.7 19.1 18.8

